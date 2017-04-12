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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Порошенко вручил награды участникам боевых действий на Донбассе. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область вручил награды военным Вооруженных Сил Украины, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга орденом Богдана Хмельницкого награждены 7 военнослужащих, орденом "За мужество" - 14 воинов, медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отечества" - 3 бойцов.

Порошенко вручил награды участникам боевых действий на Донбассе 01

Орден Богдана Хмельницкого III степени получил старшина Юрий Бублик, который с 2014 года с перерывами выполняет боевые задачи на территории Донецкой и Луганской областей. В январе 2017 старшина нес службу вблизи Авдеевки, когда противник предпринял попытку захватить украинские позиции. Благодаря умелым действиям и профессиональным навыкам военного во время боя возглавляемое им подразделение нанесло огневое поражение противнику, усилило оборону позиции из стрелкового оружия, закрепилось на огневых рубежах и заставило противника отступить.

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Орден "За мужество" получил старший солдат Андрей Вахлаев-Высоцкий, который с 2016 года находится в зоне проведения АТО. В декабре прошлого года военный во время боя с противником в районе Светлодарской дуги получил ранение. Несмотря на ранение, старший солдат продолжал выполнять боевую задачу по прикрытию отхода группы и помогал эвакуировать побратимов с поля боя.

Орденом также награжден младший сержант Иван Вихрищук. В январе 2017 он обнаружил приближения диверсионно-разведывательной группы боевиков к украинским позициям. Благодаря умелым действиям военнослужащего украинский батальон смог отразить контр-наступательные действия противника и удержать занимаемые позиции.

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Также орден "За мужество" III степени получил младший сержант Евгений Гузачов. В январе этого года из-за минометного обстрела врага на передовом наблюдательном посту были ранены трое военных взвода. Под обстрелом стрелкового оружия младший сержант самостоятельно пробрался на наблюдательный пост, оказал первую медицинскую помощь товарищам и в одиночку вытащил их на безопасное расстояние для эвакуации.

Всего Указом Президента награждены 157 военных, среди которых 26 защитников посмертно и 66 раненых бойцов.

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Государственными наградами, в частности, отмечено 48 военных 54-й отдельной механизированной бригады, которые несут службу в районе Светлодарск дуги, а также 26 бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые выполняют задачи на Мариупольском направлении.
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Умереть за часы и офшор офшоренко.И за сынка-тыловика.Кру-то ! ))
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