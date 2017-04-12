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Все про:выкуп (44) криминалитет (491) Одесская область (1452) похищение (1222) СБУ (13953) преступность (1009)

 Банда, похищавшая людей ради выкупа, задержана на Одесчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержала Членов преступной группировки, которые на протяжении нескольких лет похищали в Одесской людей ради выкупа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В частности злоумышленники требовали от семьи похищенного жителя региона 40 тыс. долларов за его освобождение.

Оперативники спецслужбы задержали пятерых активных членов банды и изъяли вещественные доказательства, доказывающие их причастность к совершению тяжких преступлений.

Банда, похищавшая людей ради выкупа, задержана на Одесчине, - СБУ 01

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Банда, похищавшая людей ради выкупа, задержана на Одесчине, - СБУ 02
Банда, похищавшая людей ради выкупа, задержана на Одесчине, - СБУ 03
Банда, похищавшая людей ради выкупа, задержана на Одесчине, - СБУ 04

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Банда, похищавшая людей ради выкупа, задержана на Одесчине, - СБУ 05
Банда, похищавшая людей ради выкупа, задержана на Одесчине, - СБУ 06

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Банда, похищавшая людей ради выкупа, задержана на Одесчине, - СБУ 07

Трем задержанным уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (похищение человека) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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как быстро летит время - уже дети похитителей похищают людей.
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Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержала Членов преступной группировкиИсточник: http://censor.net.ua/p436066
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Справжні члени - з великої літери.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБанда, похищавшая людей ради выкупа, задержана на Одесчине, - СБУ. ФОТОрепортаж
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