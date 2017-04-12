 Банда, похищавшая людей ради выкупа, задержана на Одесчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В частности злоумышленники требовали от семьи похищенного жителя региона 40 тыс. долларов за его освобождение.
Оперативники спецслужбы задержали пятерых активных членов банды и изъяли вещественные доказательства, доказывающие их причастность к совершению тяжких преступлений.
Трем задержанным уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (похищение человека) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
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Справжні члени - з великої літери.
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