 Задержан сотрудник СИЗО Чернигова, поставлявший наркотики заключенным, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Работник пенитенциарного учреждения, пользуясь беспрепятственным доступом, за деньги систематически проносил на режимную территорию и передавал заключенным наркотики.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все причастные к функционированию наркоканала.
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