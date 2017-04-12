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Все про:наркотики (1424) СБУ (13953) СИЗО (922) Чернигов (412) пенитенциарная служба (147)

 Задержан сотрудник СИЗО Чернигова, поставлявший наркотики заключенным, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержала инспектора отдела инженерно-технических средств охраны, связи и информации следственного изолятора Чернигова, который организовал канал поставки наркотиков в СИЗО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Работник пенитенциарного учреждения, пользуясь беспрепятственным доступом, за деньги систематически проносил на режимную территорию и передавал заключенным наркотики.

Задержан сотрудник СИЗО Чернигова, поставлявший наркотики заключенным, - СБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За ​​сбыт наркотиков осужденным в Запорожье задержан работник СИЗО, - прокуратура

Задержан сотрудник СИЗО Чернигова, поставлявший наркотики заключенным, - СБУ 02
Задержан сотрудник СИЗО Чернигова, поставлявший наркотики заключенным, - СБУ 03
Задержан сотрудник СИЗО Чернигова, поставлявший наркотики заключенным, - СБУ 04

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все причастные к функционированию наркоканала.
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Поедет на Мену.. там рядом.. .. и ему пару лет поносят по старой памяти....
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А шо у нас СБУ уже и наркотой занимаеться или ......
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержан сотрудник СИЗО Чернигова, поставлявший наркотики заключенным, - СБУ. ФОТОрепортаж
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