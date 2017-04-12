 Роскошный особняк за $35 млн, перелеты чартером на Камчатку поохотиться и охрана с личным реаниматологом, - российские СМИ о жизни беглого зиц-олигарха Курченко. ФОТОрепортаж

Об этом пишет российское издание The Insider, передает Цензор.НЕТ.
"Вот только почему-то со своим персоналом (охранниками и водителями) он не может расплатиться уже полгода. Попытка сэкономить на малом дорого обернулась олигарху: оставшиеся без зарплаты сотрудники рассказали СМИ много интересных подробностей", - отмечает издание.
Сергею Курченко не было и 30, когда он стал одним из самых богатых людей Украины. В 2013 году его состояние оценивалось в $2,4 млрд. 19 февраля 2014 года, когда Евромайдан перешел в горячую фазу, Курченко спешно покинул Украину и осел в России, где тут же начал активно развивать проекты в оккупированном Крыму. В Украине его объявили в розыск, обвинив в махинациях, связанных с нефтегазовым бизнесом, ущерб от которых оценивается в несколько миллиардов долларов. Олигарх находится в санкционных списках Канады и Евросоюза, Швейцария заморозила его счета. Примечательно, что донецкие и луганские боевики также "заводили дела" на Курченко за махинации в нефтегазовой отрасли.
Претензии к Курченко регулярно предъявляют и его работники. В прошлом году в Украине о невыплате зарплат заявили футболисты принадлежащего Курченко харьковского ФК "Металлист" и журналисты из "Украинского медиахолдинга". Может быть, Курченко просто банкрот? Нет, после переезда в Россию аналогичные жалобы пошли и от российских работников.
"Работали у него в охране дома, в Жуковке XXI, он не платил зарплату, так и ушли без денег, а сам от жира там бесится! Машин понабрал, то охота, то рыбалка - и за все это платит огромные деньги, а простых людей кидает! Очень хотелось бы задать ему вопрос: "За ужин в ресторане отдавать по 100 000 рублей это нормально, а зарплату людям отдать (которая меньше этой суммы) никак?" - один из комментариев на сайте Gordonua.com.
На Antijob.net ряд отзывов посвящены одной из компаний Курченко, "Газнефть сервису". Вот один из примеров, а вот другой.
Изданию удалось удостовериться в том, что эти комментарии оставляли реальные экс-сотрудники компании Курченко.
"Я работал в "Газнефть сервисе" два года. Ушел, потому что перестали платить. Курченко кинул и тех, кого набрал в России, и тех, кто с ним с Украины приехал. В офисе сейчас нет почти никого: в основном остались бухгалтерия и юридический отдел. "Газнефть сервис" не закрывается, но функционирует в сжатом формате. Он оставил тех, кто минимально необходим, а остальных - кинул. Работу наладили, и люди больше не нужны. Кинули 15-20 россиян, сколько украинцев - я не знаю. Одна бухгалтерия была украинская, другая русская", - рассказывает С., один из собеседников.
На момент публикации сайты "Газнефть сервиса" и корпорации Курченко ВЕТЭК не работали. У "Газнефть сервиса" сохраняются аккаунты на Headhunter и Superjob, но там нет ни одной открытой вакансии.
Дозвониться в "Газнефть сервис" издание пробовало через справочную "Башни на набережной" - комплекса зданий в Москва-сити. В справочной подтвердили, что офис компании до сих пор существует, но никто в нем не подошел к телефону.
"Передо мной долг по зарплате - полгода. Проблемы с выплатами начались год назад, её выдавали кусками: в одну неделю дадут тысяч пять, в другую - тысяч десять… К моменту увольнения накопился долг за полгода. Я лично в суд не обращался, а те, кто пытались - ничего не добились. Нам сказали: зарплату не ждите, что хотите, то и делайте. Дали понять, что все попытки судиться бесполезны, а если и удастся пробиться, будут наказаны не имеющие отношения к этой ситуации люди. Ну, найдут директора по штату, какую-то женщину… Ребята говорят, иногда её привозили в офис на подписание документов. Она была… Полутрезвой. Даже если её посадить, какой в этом смысл? За два года я ни разу её не видел. У неё ничего нет, зарплату никто всё равно не получит. У Курченко на себя ничего не оформлено, везде подставные люди", - продолжает С.
"Работать у Курченко было жутковато. Он разговаривает сам с собой, агрессивен. От Курченко нередко можно услышать: "Этого я закопаю… На этого натравлю ФСБ…"", - вспоминает В., ещё один собеседник издания. Сейчас Курченко вновь набирает водителей. За 120 тысяч рублей при графике двое суток через двое нужно уметь управлять автомобилем "при необходимости, очень быстро", строго сохранять конфиденциальность, иметь водительский стаж от 10 лет, опыт работы в кортеже и на бронированном автомобиле. Основной указанный в вакансии маршрут - Жуковка - Москва-Сити. Набирает водителей Фарид Аиндинов - неоднократный победитель автогонок и специалист по обучению водителей для спецслужб. Аиндинов отказался от комментариев.
"Когда я устраивался, мне сказали, что будет белая, месяца через два мне дали трудовой договор с сильно заниженной зарплатой. Но и её полностью не отдали. Вначале деньги нам присылали на карту "Сбербанка". Официальную часть отправляли туда, а основную давали в конверте в валюте. По закону нужно, чтобы зарплата была два раза в месяц - аванс и зарплата, их это не устраивало. От "Сбербанка" "Газнефть сервис" отказался. Нам выдали карты "ВТБ", но она у меня даже не активирована, на неё ничего не переводили. "ВТБ" тоже потребовали, чтобы зарплата была дважды в месяц", - объясняет С.
Характерное последствие такого отношения к работникам - авария, в которую Курченко попал в конце декабря 2016 года:
"За рулем был водитель из Украины, он работал много дней подряд - его сменщики были уволены без зарплаты. Не знаю, что с ним случилось - может быть, уснул? Бронированная машина не очень-то управляема на скорости, и он её перевернул абсолютно на ровном месте. Но никто не пострадал, так что информация об аварии никуда не попала", - рассказывает В.
Курченко не курит и не злоупотребляет выпивкой, но любит разнообразие в еде. По данным издания, в списке службы безопасности Курченко - порядка 30 элитных московских ресторанов и кафе, в которых олигарх проводит время. Утренние пробежки Курченко совершает на велотреке в Крылатском, пострелять ездит в Мытищи, катается на лыжах. "Курченко любит летать на охоту и рыбалку на чартерах. Летает из Внуково-3. В прошлом году, когда мы сидели без зарплаты, он летал на Камчатку", - добавляет С.
Водители Курченко рассказали, что живет он на Рублевке, в Жуковке XXI. Его особняк находится в самом центре элитного поселка. На сайте агентства недвижимости "Славянский двор" указана стоимость особняка - $35 млн (2,1 млрд руб.). Для сравнения - это в семь раз дороже виллы экс-супруги президента Людмилы Путиной (Очеретной) и почти в 10 раз дороже особняка дочки Путина - Екатерины Тихоновой. Это также в 2,5 раза дороже дома повара Путина (и владельца "фабрики троллей") Евгения Пригожина и примерно сопоставимо со стоимостью дворца Сечина (без учета стоимости земли). Разве что с дворцом самого Путина Курченко конкурировать не может.
В доме есть все самое необходимое: дегустационная и винный погреб, гостиная с камином, музыкальная гостиная, парадная кухня-столовая и поварская кухня, гараж на 4 машины и бассейн с зоной спа и тренажерными залами, 5 спален (некоторые - опять же - с каминами), 6 ванных комнат, домашний кинотеатр с холлом и баром, несколько лифтов, и многое многое другое.
На сайте "Славянского двора" дом значится продающимся, но на самом деле он уже продан, подтвердили в агентстве.
Офисы связанных с Курченко структур занимают 46-й и часть 47-го этажа блока "С" "Башни на набережной" в Москва-сити. По данным одного из собеседников издания, месяц назад в "Газнефть сервисе" прошел обыск. Причины и последствия его пока не известны. На 47-м этаже находится офис "Комитета спасения Украины", который возглавляет Николай Азаров (экс-премьер Украины) и Владимир Олийнык (экс-депутат Верховной Рады). В офисе этого комитета обычно находятся Олийнык и репортер Юрий Кот (экс-редактор "Украина.ру", в "Комитете спасения Украины" отвечает за пиар). На момент публикации текста "Комитет спасения Украины" не смог предоставить комментарий о взаимодействии с Курченко.
Курченко регулярно встречается с экс-депутатами Верховной Рады Еленой Бондаренко и Владимиром Сальдо, а также с Игорем Бакаем - украинским олигархом, перебравшимся в Москву в нулевые. В Украине Бакая называют "завхозом Кучмы".
По данным одного из собеседников издания, Курченко часто общается с сыном генпрокурора, бизнесменом Артемом Чайкой и замминистра промышленности и торговли Георгием Каламановым. На момент публикации текста пресс-служба Министерства промышленности и торговли не предоставила комментарий, есть ли у них какие-либо совместные проекты с Курченко.
Курченко ведет в Москве активную деловую жизнь: он периодически бывает в администрации президента и правительстве России, офисах "Роснефти", "Лукойла", "Газпромбанка", ВТБ, "Первого чешско-российского банка", "Роскосмосе" и др.
В Москве, по словам собеседников издания, у Курченко родился сын, и, похоже, его жена ждет второго ребенка. По крайней мере, в пресс-службе театра Олега Табакова рассказали, что их актриса Елена Римаренко пока не будет выступать, так как уходит в декретный отпуск. По данным одного из собеседников издания, Римаренко - жена Курченко.
"Кто такая Елена Римаренко? А вот не знаю, в том и загадка, в том и интерес! Не помогает даже Google, а что касается официального сайта театра - там нет об актрисе никаких данных, кроме скромного фотопортрета, будто фальшивая картинка на чужой ворованной соцкарте. […] Тем увлекательнее черпать информацию из неофициальных источников", - пишет культурный обозреватель Вячеслав Шадронов. По его данным, Римаренко, сыгравшая в спектакле театра Олега Табакова Вассу Железнову, оказывает театру поддержку. В пресс-службе театра Табакова подтвердили, что спектакль "Сад любви" был для Римаренко дебютом на профессиональной сцене.
"Обычных сотрудников не подпускают к Курченко. Когда он выходил на улицу, охрана говорила нам, чтобы мы не выходили в коридор, пока он не уедет. Года полтора назад у него с чеченцами были какие-то терки. Они подловили его в ресторане, после чего Курченко начал с собой вооруженную охрану таскать. Они заходили в наш офис кофе пить. Они в сером камуфляже, на спине написано МВД России. Сейчас не знаю, раньше они у входа в его кабинет стояли с автоматами", - рассказывает С.
По данным В., в личной охране Курченко - восемь человек, офисы на 46-м и 47-м этажах в башне в Москва-сити охраняют ещё десять человек. Часть вооружена травматическим, часть огнестрельным оружием. "Помимо охраны, на случай покушения Курченко постоянно возит с собой врача-реаниматолога. У него в штате несколько реаниматологов, работают посменно: один всегда рядом с ним находятся… Путина так не охраняют", - резюмирует В.
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вот где пенсии украинцев и кредиты МВФ за 25 лет))
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