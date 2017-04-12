 На Закарпатье "черная сотня" не пропустила в Украину партию одежды и обуви, которую пытались незаконно ввезти в страну. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили глава Центра Александр Власов.
По его словам, на таможенном посту "Тиса" был остановлен автомобиль Renault Traffic под управления гражданки Украины, которая направлялась в страну из Италии и задекларировала только наличие у нее багажа с личными вещами.
"В связи с нетипичным поведением гражданки было принято решение о проведении углубленного осмотра транспортного средства. В результате было обнаружено 43 пары обуви, а также женские сумки и одежда известных брендов. Стоимость обнаруженных товаров составляет около 500 тысяч гривен", - рассказал Александр Власов.
Он также отметил, что в настоящее время составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 472 (недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения) Таможенного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100% от стоимости перевозимых товаров и их конфискацию.
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Шо там с бурштыном, лесом, орехами и прочими ништяками???
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А ни че, что когда начали жить по-новому на каждом угле ломбард и секонд?!
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По квартире им выдать и премии 700 000 .
Есть одна колония ферма рабов,но похоже есть и вторая....
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