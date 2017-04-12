EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Происшествия, Фоторепортаж
  3244  12
Все про:Закарпатье (1357) контрабанда (1795) таможня (1339) ГФС (2706)

 На Закарпатье "черная сотня" не пропустила в Украину партию одежды и обуви, которую пытались незаконно ввезти в страну. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области сотрудники Межведомственного целевого центра по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственного таможенного дела совместно с таможенниками задержали партию одежды и обуви, которую пытались незаконно ввезти в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили глава Центра Александр Власов.

По его словам, на таможенном посту "Тиса" был остановлен автомобиль Renault Traffic под управления гражданки Украины, которая направлялась в страну из Италии и задекларировала только наличие у нее багажа с личными вещами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-глава Гостаможслужбы Макаренко о таможенной реформе: Нужно хоронить ГФС и на современных, европейских принципах воссоздавать национальную таможенную службу

"В связи с нетипичным поведением гражданки было принято решение о проведении углубленного осмотра транспортного средства. В результате было обнаружено 43 пары обуви, а также женские сумки и одежда известных брендов. Стоимость обнаруженных товаров составляет около 500 тысяч гривен", - рассказал Александр Власов.


На Закарпатье черная сотня не пропустила в Украину партию одежды и обуви, которую пытались незаконно ввезти в страну 01На Закарпатье черная сотня не пропустила в Украину партию одежды и обуви, которую пытались незаконно ввезти в страну 02На Закарпатье черная сотня не пропустила в Украину партию одежды и обуви, которую пытались незаконно ввезти в страну 03На Закарпатье черная сотня не пропустила в Украину партию одежды и обуви, которую пытались незаконно ввезти в страну 04

Он также отметил, что в настоящее время составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 472 (недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения) Таможенного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100% от стоимости перевозимых товаров и их конфискацию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Волынские таможенники систематически брали взятки за непрепятствование контрабанде сигарет, - СБУ. ФОТО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
О! знаменитая насраловская "черная сотня", которая обошлась налогоплательщикам в миллионы, "заработала"!!! Лахи перехватили)))
Шо там с бурштыном, лесом, орехами и прочими ништяками???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видно что бредовая обувь, потом продавалась бы в бутиках по 3й цене и еще и без уплаты налогов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Черная сотня....
-
А ни че, что когда начали жить по-новому на каждом угле ломбард и секонд?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может ли простой человек в Украине жить достойно во всем соблюдая закон?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Герои 100%
По квартире им выдать и премии 700 000 .
Есть одна колония ферма рабов,но похоже есть и вторая....

 показать весь комментарий
Ответить
 
Чет не понятно.Не пропустили или задержали?И если по закону штраф и конфискация О_о то куда деваеься такой конфискат?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это тоже часть таможни, просто "черная сотня" звучит моднее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чёрные сотни - это цырк на дроте от Фафика Гройсмана. Ета называется Великая рехворма Гнойсмана, которая патрасла Европу и особенно Меркель с Оландом . Смысл рехвормы: чёрная сотня из за угла выскакивает и гавкает в масках . При этом они жестоко фотографируют и фильмуют передачу взяток на таможне . Водитель и таможенник получают бесплатно фотку на память !!!!!!! Бабла в бюджет не добавилось , но зато весело Меркель и Оланда )))))))))) все иржут с цырка )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Четыре сезона в году. Женщина везла обувь, ну и сумочки к каждой паре. Одежда брендовая.Неужели- это не может быть личными вещами? То, что ограничения дурные на ввоз ввели по сумме личных вещей из Европы- это да. Нетипичное поведение женщины? Представляю эту " черную- черную сотню". Кое-кто в раде на каждой сессии на бОльшую сумму приодет и обут новинками легпрома Европы, и это не только женщины. По диппаспортам везут же; ну ни в бутиках Киева покупать в три дорога...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Закарпатье "черная сотня" не пропустила в Украину партию одежды и обуви, которую пытались незаконно ввезти в страну. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти