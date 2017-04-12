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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2476) МВД (8246) преступность (1007)

 Аваков: Количество совершенных преступлений в 2017 году уменьшилось на 19%. Инфографика

По словам главы МВД, трансформационные процессы в ведомстве дают первые результаты. Прежде всего, речь идет о положительных тенденциях в работе Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"Действия нашей команды в МВД дают результаты, в частности это - превенция преступлений и повышения эффективности расследования", - подчеркнул Арсен Аваков.

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Как сообщил глава МВД, в первом квартале 2017-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось, а процент раскрываемости возрос.

Аваков: Количество совершенных преступлений в 2017 году уменьшилось на 19% 01Аваков: Количество совершенных преступлений в 2017 году уменьшилось на 19% 02

Таких показателей, как отмечает министр внутренних дел, удалось достичь благодаря структурным реформам, тяжелому труду и кадровому обновлению.

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"Мало, хотим лучше! - скажете вы и будете правы! Но дорогу осилит идущий", - считает Арсен Аваков и уверяет, что реформа в ведомстве, шаг за шагом, продолжается.


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Та просто не зрозуміло, що цим хотів сказати Аваков.
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Бумага всё выдержит,Аваков,эту туфту можешь разве что Деевой втирать
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Насмотрелся мультиков об успехах Гройсмана? Фейсбучный Рюкзаков решил не отставать и пофантазировать?! Пригласил специалистов по смесям Киву, Зоряна и Шкиряка, Атброськина, ну и Геращенко....
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А люди, почему-то усиленно ставят на окна решетки и в темное время суток стараються по улицам не ходить....Странные....
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Че за бред?) Ниодного не видел и не знаю что бы ставили решетки. Такую ересь уже несете(
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по закону Савченко повиходило багато тих хто повинен був ще сидіти.... щось не сходиться.
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так они всё с кацапстана кропируют. Ни дальше, ни ближе Мацквы нихрена не видят, она для них ВСЁ.
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ну, до бояры все же не докатились, хоть в этом плюс
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Нанять охрану «больше, чем у Путина», купить White House в Жуковке за $35 млн, летать охотиться на Камчатку частными авиарейсами и устроить жену на главную роль в спектакле театра Олега Табакова - беглый олигарх Сергей Курченко, объявленный в Украине в розыск за хищения в особо крупном размере, ни в чем себе не отказывает
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интересно...а как квалифицировали смерти в Княжичах?умышленное убийство?неосторожность на работе?грабеж домов?такого цирка еще за все историю Украины не было...ну расследование продолжается НЕВИДАННЫМИ темпами...и закончится это расследование,когда Сабакова попрут с должности...много интересного узнаем про "рехформатора"....
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Пусть лучше сравнит сколько преступлений в% за банально-пожрать...И чем это издевательство закончится?Мы помним циферки наличмана у вас,ребята-ждите в гости!
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Вот урод! Это кто тебе такую статистику рисует, скорее всего, молодая "талантливая" соска - зам. по евроинтеграции?! Улицы залиты кровью, наркотики на каждом углу(малолетки тысячами на "приходе"), грабежи, рэкет и тд..... А у этого мудака всё прекрасно! Мля, менты они и есть менты, ни фига они не полицаи! Нет слов!!!!
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регистрировать меньше стали? просто посылают с заявлениями? )
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ну а че? служба моя, что хочу то и ворочу, сколько надо, столько и напишу...
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Не, далико им до старика Бимбы. Тот как отчитыватся, так с бизнеса авансовые платежи стягивал и показатели росли резко. Правда на несколько следующих месяцев они падали в ноль но, то такое. Главное, уже отчтитался красиво.
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- О, костюмчик -загляденье, и вроде на тебя сшит.

- Ну это уж точно в гроб, не к психиатру же на прием в таком ходить. Мальтийский, 320 чеков.

- Это, считай, 100 долларов. Бакс, говорят, 1 к 20-ти ходит. Итого твой костюмчик, Толик, 2 штуки тянет, не дороговато ли в гроб?

- Это для дурдома арифметика. «Известия» печатают, что 1 доллар - 60 копеек.

- Это у них в редакции такой курс - доллар 60 копеек. Или это для дурдома печатают, а я тебе говорю цены для жизни. Цены для жизни в СССР.
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Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви
1990
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а шо делать, если в первом квартале показатели красивше? Нужно использовать.
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а каковы успехи борьбе с разграблением народного богатства - незаконной добычей янтаря?
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а сколько оружия расползлось\ в % \ по стране? ипреступлений с этим связано...?
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Такими темпами преступности у нас не станет уже в третьем квартале, а рост экономики привысит индийский в четвёртом.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАваков: Количество совершенных преступлений в 2017 году уменьшилось на 19%. Инфографика
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