 Аваков: Количество совершенных преступлений в 2017 году уменьшилось на 19%. Инфографика

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
"Действия нашей команды в МВД дают результаты, в частности это - превенция преступлений и повышения эффективности расследования", - подчеркнул Арсен Аваков.
Как сообщил глава МВД, в первом квартале 2017-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось, а процент раскрываемости возрос.
Таких показателей, как отмечает министр внутренних дел, удалось достичь благодаря структурным реформам, тяжелому труду и кадровому обновлению.
"Мало, хотим лучше! - скажете вы и будете правы! Но дорогу осилит идущий", - считает Арсен Аваков и уверяет, что реформа в ведомстве, шаг за шагом, продолжается.
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- Ну это уж точно в гроб, не к психиатру же на прием в таком ходить. Мальтийский, 320 чеков.
- Это, считай, 100 долларов. Бакс, говорят, 1 к 20-ти ходит. Итого твой костюмчик, Толик, 2 штуки тянет, не дороговато ли в гроб?
- Это для дурдома арифметика. «Известия» печатают, что 1 доллар - 60 копеек.
- Это у них в редакции такой курс - доллар 60 копеек. Или это для дурдома печатают, а я тебе говорю цены для жизни. Цены для жизни в СССР.
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1990
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