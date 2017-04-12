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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:визит (2122) Луганщина (3813) Порошенко (12687) Цеголко (126)

 Порошенко прибыл в Харьков, откуда вылетит к военнослужащим на Луганщину, - Цеголко. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Харьков, откуда отправится в Луганскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент прибыл в Харьков, откуда улетаем к военнослужащим на Луганщину", - сказано в сообщении.

Порошенко прибыл в Харьков, откуда вылетит к военнослужащим на Луганщину, - Цеголко 01

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Как сообщалось ранее, в ходе визита глава государства откроет спортивный комплекс и передаст около 40 автомобилей, в том числе 2 реанимобиля, для нужд медицинских учреждений Луганской области.
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Там случайно *Бук* лишний нигде не завалялся?
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экипаж жалко
вот еслибы его к беспилотнику привязать
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А що не можна пересуватись наземним транспортом, чи порошенко впевнений що путін не знищить літак чи гелікоптер зенітною ракетою? путін особисто дав гарантії безпеки? Більша половина території України знаходиться під контролем ППО ворога, а Президент літає як ніби він не розуміє небезпеки. Хоча можливо це ми вважаємо що порошенко та путін вороги, а вони між собою можуть підтримувати дружні відносини!
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Катынь-2, 2010-й год - припоминаешь? Рашка у себя на территории не постеснялась убить президента Польши вместе с кучей других членов правительства.
А про зону АТО - и говорить нечего. Лететь туда Порошенку да ещё и "светить" свой маршрут и время - ну очень рискованно.
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Всё продумано.На Луганщине меньше стреляют.
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так это для украинцев путин хуйло
а для президента он деловой партнер
фабрика в липецке продолжает пыхтеть
как и хуйловский бизнес в украине
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Петров,не знаешь,парусски надо писать "памаги".А" Господи" с большой буквы.
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На гвинтокрилі маршрутом Шлепера єнакуєвського.
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чтоб этот просиратель территорий нахрен разбился
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Главное, что бы количество взлетов совпало с количеством посадок.
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лизать сраку власти-признак кацапа. ПРХБТ-ПНХ
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а настоящий патриот токо х..сосит власть. Так по твоему?)
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где я написал ТОЛЬКО? ты еще и слепое, или у тебя с логикой проблемы?
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вот я вижу что такие как ты ТОЛЬКО сраку рвут за рошеновских тварей. а за что их хвалить- нет ни одной причины
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Та не рву я за них ср..у. Есть за что хвалить но есть за что и критиковать. А такие как ты ид... могут только на оскорбления детей опускаться. ТВое дело.
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ойойой..за детей барыги недорезаного ему обидно. да пусть хоть от рака передохнут- мне на них посрать
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мда..бідні військові...
ми всі, думаю, памятаємо як після вояжу гаранта їх кинули як непотріб(
напевно форму вже новеньку видають,пару нових БТР приїахало для "передачі", які після передчі зразу ни Києв поїдуть "охороняти громадський порядок"...
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надеюсь, это билет в один конец
може снайпер снимет
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В игнор, в полній игнор єтого дорна. Сейчас начнет пи..деть как Лорак - ми представителі іскуства, низя смешивать творчество і політіку....и прочую ху...у. Удобную отмазу придумали.
Дорна в игнор, концертам бойкот.
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Так шо "ніззя"? Це хуйло вже змішало,проститутка.
Знищити йому кар"єру,хай валить в рашку,мразота.
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"в ходе визита глава государства откроет спортивный комплекс и передаст около 40 автомобилей, в том числе 2 реанимобиля, для нужд медицинских учреждений Луганской области". СВАДЕБНЫЙ ГЕНЕРАЛ!!!
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Петро для ватанов и кацапов как красная тряпка...Удачи тебе Президент!!!
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С такой же тупой ватно-шоколадной логикой каждый день просыпаются жители Кацапстана и боготворят Путина-Хуютина

Ведь именно Путин вызывает бешенство и злобу со стороны Запада и Украины
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко прибыл в Харьков, откуда вылетит к военнослужащим на Луганщину, - Цеголко. ФОТО
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