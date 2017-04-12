 Порошенко прибыл в Харьков, откуда вылетит к военнослужащим на Луганщину, - Цеголко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
"Президент прибыл в Харьков, откуда улетаем к военнослужащим на Луганщину", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, в ходе визита глава государства откроет спортивный комплекс и передаст около 40 автомобилей, в том числе 2 реанимобиля, для нужд медицинских учреждений Луганской области.
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вот еслибы его к беспилотнику привязать
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А про зону АТО - и говорить нечего. Лететь туда Порошенку да ещё и "светить" свой маршрут и время - ну очень рискованно.
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а для президента он деловой партнер
фабрика в липецке продолжает пыхтеть
как и хуйловский бизнес в украине
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карлсон хуев
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Он сказал "поехали" и махнул рукой.
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ми всі, думаю, памятаємо як після вояжу гаранта їх кинули як непотріб(
напевно форму вже новеньку видають,пару нових БТР приїахало для "передачі", які після передчі зразу ни Києв поїдуть "охороняти громадський порядок"...
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катись к ..м(с)
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може снайпер снимет
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Дорна в игнор, концертам бойкот.
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Знищити йому кар"єру,хай валить в рашку,мразота.
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Ведь именно Путин вызывает бешенство и злобу со стороны Запада и Украины
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