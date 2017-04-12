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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:горсовет (333) Днепр_город (2559) сессия (226) Филатов (215)

 В мэрию Днепра прорывались неизвестные, ряд депутатов пытаются сорвать сессию, - СМИ. ФОТОрепортаж

Сегодня, 12 апреля, в Днепре проходит очередная сессия городского совета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "056".

Всего на сессии зарегистрировалось 33 депутата. Однако, представители "Громадської сили" и депутат от БПП Дмитрий Хозин заявили нелегитимности и неправомерности сессии. После этого несколько депутатов поднялись на сцену и начали ломать микрофон Борису Филатову. Позже к сцене подтянулись общественные активисты и устроили драку.

Как сообщает издание Dniprograd, депутаты "Оппозиционного блока", "Громадської сили", а также помощники депутатов заблокировали трибуну.

"Вы устроили позор. Мы должны проголосовать за важные вещи, например за проект Национального реабилитациного центра. Не принимайте участия в фарсе. Это видит весь город", - призвал Филатов.

После того, как трибуна была заблокирована более часа, Филатов объявил перерыв.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мы живем в уникальное время, где все зависит от каждого из нас. Нужно перестать жаловаться и искать везде "зраду", а просто работать", - Филатов. ВИДЕО

В мэрию Днепра прорывались неизвестные, ряд депутатов пытаются сорвать сессию, - СМИ 01В мэрию Днепра прорывались неизвестные, ряд депутатов пытаются сорвать сессию, - СМИ 02В мэрию Днепра прорывались неизвестные, ряд депутатов пытаются сорвать сессию, - СМИ 03В мэрию Днепра прорывались неизвестные, ряд депутатов пытаются сорвать сессию, - СМИ 04В мэрию Днепра прорывались неизвестные, ряд депутатов пытаются сорвать сессию, - СМИ 05

Смотрите также: "Сашка, на колени нужно стать. Крестись", - нардеп Вилкул на съемках ролика возле памятника Неизвестному солдату в Кривом Роге. ВИДЕО

Также сообщается, что перед началом сессии горсовета у стен мэрии собрались порядка двух сотен человек. Основным требованием митингующих была отставка секретаря горсовета Вячеслава Мишалова и борьба с коррупцией. На митинг люди приходили организованными группами. Уже после начала сессии около 10:30 несколько десятков собравшихся начали прорывать кордон полиции, которая дежурит в мэрии. Прорваться активистам в здание не удалось.


В мэрию Днепра прорывались неизвестные, ряд депутатов пытаются сорвать сессию, - СМИ 06В мэрию Днепра прорывались неизвестные, ряд депутатов пытаются сорвать сессию, - СМИ 07В мэрию Днепра прорывались неизвестные, ряд депутатов пытаются сорвать сессию, - СМИ 08


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Что у вас там творится, Днепр? Что-то не так с мэром? Или...
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С Вилкулом же никто не борется.... Киевские власти его ценят, холят, лилеют... Вот он опять до власти хочет дорваться, при помощи Загидки и Ко.
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"С Вилкулом же никто не борется"

В мэрию Днепра прорывались неизвестные, ряд депутатов пытаются сорвать сессию, - СМИ - Цензор.НЕТ 3517
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С мэром, слава Богу, все хорошо. Он отличный хозяйственник, такой каким и должен быть мэр.
А вот бывшие рыги и их прихлебатели, которых в горсовете половина ... вот с ними как раз что-то не так.
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Ползучая контрреволюция приведет к импичменту президента. Если человек дурак, и не понимает что активисты и добровольцы- это стержень страны, то пусть дует в отставку.
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Такие "Активисты и добровольцы" это чума для страны. Иуды продажные.
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Да у рыг и их прихвостня Загидушки очередное обострение...
Чувствуют рыги что время уходит и кроме того играет против них....
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Краснов еще тот гусь лапчатый. Всем известно, что это бандюк с 90-х.
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В мэрию Днепра прорывались неизвестные, ряд депутатов пытаются сорвать сессию, - СМИ.

Фух.... слава Богу не так....
В мэрию Днепра прорывались неизвестные зелёные человечки, ряд депутатов пытаются сорвать сессию, - СМИ. ФОТОрепортаж. :D

Отак и начиналось... с неизвестных.... и депутатов
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перше фото...
чим ближче до кормушки , тим тісніше руку до серця прикладає...
аж очики стулило...
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где млять доблесная полиция с кордом? на страже сбербанка?
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Распустились. Нет на них Коломойского, он-бы им обьяснил шо к чему.
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Филатов давно уродам поперек горла стоит..... При этом достаётся ему с обеих сторон. (((((
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уважаю Филатова. Но, панове, пардон...он становится всё ширее и ширее... Чем их там кормят?: пецю, гросю...и этого тоже
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знову кокоси не вродили.

Так видно по знімках, що люди проти сміттєзвалища бастують. Ото засранці по всій країні зібрались.
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"Громадська сила" (друзья регианалов), Оппоблок, депутат(ы) БПП :D :D

Что там, шоколадные обсосы, давайте, кудахкайте какой Филатов плохой, а Шоколадный Барыга + Вилкул хорошие
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Игорь Валерьевич, пора домой возвращаться, а то эти черти без вас начудят делов в Днепре.
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та він же сам і набрав таких, щоб розуму видно не було.
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При нем они все по струнке ходили, а сейчас распоясались.
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Это Вы за Коломойского , который многих Украинцев оставил без жилья - не законными судами не по месту прописки ?
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Это я про того, кто не позволил кацапам в Украине оздать в Днепре очередную лугандонию.
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Если "жопаблок" замешан,значит разогнать эту свору к е... матери. Ничего толкового они не хотят априори. Только корыто. Вонючая подкацапская контра.
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Это децентрализация....
Громады не могут контролировать зажравшихся городских чиновников и депутатов.

И это наши реалии!

Киев присел на большие потоки и снял с себя груз ответственности по управлению в городах. Все хитрожопые.

Возможно, это плохая модель, но нужно было не бросать всё и всех на самотёк. Для начала нужно было выстроить правильную структуру управления, разогнать нахрен бездельников в райисполкомах и городских+районных депутатов, расставить правильных ребят для быстрого внедрения, по-настоящему так необходимых, важных городских реформ. А сегодня в городах повальная коррупция, беспредел и всемогущие местные царьки - мэры. К слову о мэрах, у меня складывается впечатление, что при таких раскладах, как сегодня, мэры будут передавать свою власть по наследству.... Нет слов!
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В первую очередь - сделать ротацию. Нацгвардию - на передок, где они и должны быть согласно АТО, а не войны. Войска-добровольцев - к горсоветам и мэриям - навести порядок.
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для меня всё будет ясно когда я узнаю на чьей стороне правый сектор. может пора уже заканчивать с чисткой оружия?
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Гои восстали
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Опоблок + БПП - шо, оп'Ять Юлька кАаліцію з ригами мутить?
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тюлька идёт лесом, денех в неё уже никто не вложит, а свои "кровные".... не думаю что она
до такой степени девацка....
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у госдепа в тумбочке..... жаль вынимают они эти компроматы исключительно в собственных
интересах..... мы только хлопаем в ладоши.... ну и ушами тоже....
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да... весело там у них...и эти люди хотят решать проблемы города...да они со своей головой не могут проблемы решить, клоуны хреновы...
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В Днепре всё хорошо . Отмытый "сбербанк" под контролем , снова заклеен листовками , упакован в национальный флаг . "Свалке нет" - это хорошо . Остальное - мелочи , деньги поделят и всё устаканится . Днепр - сердце Украины .
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Ну то треба перейти в інше приміщення всім нормальним депутатам з Філатовим разом, в "Мінору", наприклад, і там провести засідання й прийняти рішення. Якщо є більшість для цього. Бо питання бюджету міста це найважливіше питання для Міськради, все решта - вторинне!
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оооо загидушка вылез,проплатил бабулек,бандюков нагнал. Эта звездочка должна сидеть в тюрьме при нормальном государтсве. Но..... При парашенке эти мрази еще бегают. И Филатов такая же звездочка,как и загидушка. Это ядовитые пауки в одной банке. Берем попкорн и ставим ставки.
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Что верно,так это на сцене люди с "одухотворёнными лицами",можно даже сказать"интеллектуалы"
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Однотуровый гидрант и партия рыгов, вместе за одно!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ мэрию Днепра прорывались неизвестные, ряд депутатов пытаются сорвать сессию, - СМИ. ФОТОрепортаж
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