 В мэрию Днепра прорывались неизвестные, ряд депутатов пытаются сорвать сессию, - СМИ. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "056".
Всего на сессии зарегистрировалось 33 депутата. Однако, представители "Громадської сили" и депутат от БПП Дмитрий Хозин заявили нелегитимности и неправомерности сессии. После этого несколько депутатов поднялись на сцену и начали ломать микрофон Борису Филатову. Позже к сцене подтянулись общественные активисты и устроили драку.
Как сообщает издание Dniprograd, депутаты "Оппозиционного блока", "Громадської сили", а также помощники депутатов заблокировали трибуну.
"Вы устроили позор. Мы должны проголосовать за важные вещи, например за проект Национального реабилитациного центра. Не принимайте участия в фарсе. Это видит весь город", - призвал Филатов.
После того, как трибуна была заблокирована более часа, Филатов объявил перерыв.
Также сообщается, что перед началом сессии горсовета у стен мэрии собрались порядка двух сотен человек. Основным требованием митингующих была отставка секретаря горсовета Вячеслава Мишалова и борьба с коррупцией. На митинг люди приходили организованными группами. Уже после начала сессии около 10:30 несколько десятков собравшихся начали прорывать кордон полиции, которая дежурит в мэрии. Прорваться активистам в здание не удалось.
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"Мы живем в уникальное время, где все зависит от каждого из нас. Нужно перестать жаловаться и искать везде "зраду", а просто работать", - Филатов. ВИДЕО(144)
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А вот бывшие рыги и их прихлебатели, которых в горсовете половина ... вот с ними как раз что-то не так.
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Чувствуют рыги что время уходит и кроме того играет против них....
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http://ord-02.com/item/64049-zagid-krasnov-%E2%80%93-torgovets-revolyutsiey-i-reketir
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Фух.... слава Богу не так....
В мэрию Днепра прорывались неизвестные зелёные человечки, ряд депутатов пытаются сорвать сессию, - СМИ. ФОТОрепортаж. :D
Отак и начиналось... с неизвестных.... и депутатов
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чим ближче до кормушки , тим тісніше руку до серця прикладає...
аж очики стулило...
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Так видно по знімках, що люди проти сміттєзвалища бастують. Ото засранці по всій країні зібрались.
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Что там, шоколадные обсосы, давайте, кудахкайте какой Филатов плохой, а Шоколадный Барыга + Вилкул хорошие
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Громады не могут контролировать зажравшихся городских чиновников и депутатов.
И это наши реалии!
Киев присел на большие потоки и снял с себя груз ответственности по управлению в городах. Все хитрожопые.
Возможно, это плохая модель, но нужно было не бросать всё и всех на самотёк. Для начала нужно было выстроить правильную структуру управления, разогнать нахрен бездельников в райисполкомах и городских+районных депутатов, расставить правильных ребят для быстрого внедрения, по-настоящему так необходимых, важных городских реформ. А сегодня в городах повальная коррупция, беспредел и всемогущие местные царьки - мэры. К слову о мэрах, у меня складывается впечатление, что при таких раскладах, как сегодня, мэры будут передавать свою власть по наследству.... Нет слов!
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до такой степени девацка....
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интересах..... мы только хлопаем в ладоши.... ну и ушами тоже....
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