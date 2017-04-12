 СБУ ликвидировала нарколабораторию в Днепре: ежемесячно сбывалось наркотиков на 0,5 млн гривен. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Как отмечается, указанные лица ежемесячно сбывали наркотиков на 0,5 млн гривен.
Во время обысков помещений и автомобиля злоумышленников правоохранители изъяли 60 граммов метамфетамина, 2,5 килограмма каннабиса, химические соединения и оборудование для изготовления психотропных веществ.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.
Следственные действия продолжаются.
511 3
Мариупольские аптекари продавали наркосодержащие препараты всем желающим. ФОТОрепортаж(20)
Полицейские в Славянске сожгли 20 кг наркотиков на 120 тыс. грн. ФОТОрепортаж(43)
Банда наркоторговцев задержана на Хмельнитчине, изъято наркотиков на 1 млн грн, - СБУ. ФОТО(10)
Преступная группа, поставлявшая наркозависимым гражданам опий, ликвидирована в Николаеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(13)
"У Донецьку майже відсутня медицина", - бойовик "ДНР", який приїхав у Запоріжжя лікуватися від туберкульозу. ВІДЕО(0)
Международный почтовый канал поставки в Украину ЛСД ликвидирован в Нежине, - СБУ. ФОТОрепортаж(13)
Местные власти покрывали деятельность "реабилитационного центра" на Черниговщине, где эксплуатировали наркоманов и алкоголиков, - Луценко(34)
Ответить
Ответить
Ответить