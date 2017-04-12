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Все про:Днепр_город (2557) наркотики (1422) СБУ (13949)

 СБУ ликвидировала нарколабораторию в Днепре: ежемесячно сбывалось наркотиков на 0,5 млн гривен. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с полицией в Днепре задержала организатора производства психотропных веществ и трех его подельников в арендованном здании, где располагалась нарколаборатория.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Как отмечается, указанные лица ежемесячно сбывали наркотиков на 0,5 млн гривен.

Во время обысков помещений и автомобиля злоумышленников правоохранители изъяли 60 граммов метамфетамина, 2,5 килограмма каннабиса, химические соединения и оборудование для изготовления психотропных веществ.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.

Следственные действия продолжаются.

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СБУ ликвидировала нарколабораторию в Днепре: ежемесячно сбывалось наркотиков на 0,5 млн гривен 01СБУ ликвидировала нарколабораторию в Днепре: ежемесячно сбывалось наркотиков на 0,5 млн гривен 02СБУ ликвидировала нарколабораторию в Днепре: ежемесячно сбывалось наркотиков на 0,5 млн гривен 03СБУ ликвидировала нарколабораторию в Днепре: ежемесячно сбывалось наркотиков на 0,5 млн гривен 04СБУ ликвидировала нарколабораторию в Днепре: ежемесячно сбывалось наркотиков на 0,5 млн гривен 05

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Крабов в Черном моое выгоднее ловить. 20 крабов - два с половиной лямона. Вот где бизнес, а эио так, детям на мороженное
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сбывали наркотиков на 0,5 млн гривен или на 0.005 млрд
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ ликвидировала нарколабораторию в Днепре: ежемесячно сбывалось наркотиков на 0,5 млн гривен. ФОТОрепортаж
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