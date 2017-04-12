 Шесть автомобилей сгорели на автостоянке в Харькове. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
"12 апреля в 00:09 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на проспекте Петра Григоренко, 22 возник пожар", - сообщает ГСЧС.
Как стало известно, на автостоянке загорелись 6 легковых автомобилей.
К месту вызова сразу было направлено 4 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС Украины.
Прибывшие по вызову пожарники установили, что огнем полностью охвачено 6 машин. Общая площадь пожара составила 30 кв. м. Также огонь угрожал еще двум легковым автомобилям рядом. Бойцы ГСЧС приняли меры, чтобы спасти от уничтожения огнем эти автомобили, поэтому они лишь частично были повреждены.
Пожар был локализован в 00:27, а в 01:30 - ликвидирован. Пострадавших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.
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потому что их дружки - Гройсам, Рошен и Кулявлоб с ними в доле
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кто развел коррупцию в стране?
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Мне просто интересно, с шести машин где то тонн 10 металла наберется?
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