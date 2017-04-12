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Все про:авто (4230) пожар (3133) стоянка (23) Харьков (4156) ГСЧС (926)

 Шесть автомобилей сгорели на автостоянке в Харькове. ФОТО

Ночью в среду, 12 апреля, на автостоянке в Харькове огнем было уничтожено 6 легковых автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"12 апреля в 00:09 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на проспекте Петра Григоренко, 22 возник пожар", - сообщает ГСЧС.

Как стало известно, на автостоянке загорелись 6 легковых автомобилей.

К месту вызова сразу было направлено 4 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС Украины.

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Прибывшие по вызову пожарники установили, что огнем полностью охвачено 6 машин. Общая площадь пожара составила 30 кв. м. Также огонь угрожал еще двум легковым автомобилям рядом. Бойцы ГСЧС приняли меры, чтобы спасти от уничтожения огнем эти автомобили, поэтому они лишь частично были повреждены.

Пожар был локализован в 00:27, а в 01:30 - ликвидирован. Пострадавших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

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Шесть автомобилей сгорели на автостоянке в Харькове 01

Шесть автомобилей сгорели на автостоянке в Харькове 02

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Опять Гройсман, Порошенко, Яценюк виноваты?
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Просто гепа решил построить паркинг. Загонять как то надо.
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раньше митинги собирал с Допой и с ленточками.Наелся что ли?
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почему Гепа и Добкин не копают траншеи на строительстве какого-нибудь канала?
потому что их дружки - Гройсам, Рошен и Кулявлоб с ними в доле
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Вон ниже уже заскочили- обедененный перерыв похоже у них,развлекаются
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красота! сгорели прокурорские и судейские тачки))
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а кто же еще?
кто развел коррупцию в стране?
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Зрадоботов в новостях про такие события редко увидишь. Да про дохлых сепаров они не появляются.
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про дохлых сепаров админ комменты закрывает. а сосать у власти- признак кацапа. сдохни, трахосрань рошеновская
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Когда пишете или обращаетесь к людям не смотрите в зеркало и свой паспорт.
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после действия\ высокой температуры не возьмут автомобили.такой метал только на свалку
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Даже по цене тонкого? А если попилить и помять и по разным приемкам?
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А оно стоит того? такой гемморой. Хотя... надо бомжей привлечь в качестве экспериов
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Ну может кто то из бомжей зайдет на цензор пусть даст заключение,пожалуйста.))
Мне просто интересно, с шести машин где то тонн 10 металла наберется?
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что ты чешешь ?! при переплавке металла , его в кастрюле варят ?!
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