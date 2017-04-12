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 Политика Украины
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Все про:взятка (3728) СБУ (13947) Запорожская область (542) ГФС (2704)

 На взятке в $11 тысяч задержан следователь ГФС в Запорожской области. ФОТО

На взятке в 11 тысяч долларов США задержан старший следователь Мелитопольского отделения Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Злоумышленник систематически требовал с предпринимателей деньги за закрытие уголовных производств, которые он непосредственно расследовал. Оперативники спецслужбы задержали вымогателя на рабочем месте после получения одиннадцати тысяч долларов очередной взятки", - сказано в сообщении.

По данному факту сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении.

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На взятке в $11 тысяч задержан следователь ГФС в Запорожской области 01На взятке в $11 тысяч задержан следователь ГФС в Запорожской области 02На взятке в $11 тысяч задержан следователь ГФС в Запорожской области 03

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Не плохо однако живут. Теперь сколько нужно дать , что бы закрыли дело о получении взятки?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа взятке в $11 тысяч задержан следователь ГФС в Запорожской области. ФОТО
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