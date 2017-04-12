 На взятке в $11 тысяч задержан следователь ГФС в Запорожской области. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"Злоумышленник систематически требовал с предпринимателей деньги за закрытие уголовных производств, которые он непосредственно расследовал. Оперативники спецслужбы задержали вымогателя на рабочем месте после получения одиннадцати тысяч долларов очередной взятки", - сказано в сообщении.
По данному факту сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении.
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