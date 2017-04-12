EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Киевские новости, Фоторепортаж
  1899  14
Все про:ГПУ (8477) игорный бизнес (283) казино (120) Киев (16809) покер (9) Нацполиция (6873)

 В Киеве полиция ликвидировала подпольный покерный клуб. ФОТОрепортаж

В Днепровском районе Киева сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с Генеральной прокуратурой ликвидировали подпольный покерный клуб.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента Наталья Калиновская.

По ее словам, правоохранители вышли на подпольный клуб в ходе расследования уголовного производства, открытого по факту растраты служебными лицами средств государственного предприятия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нелегальный покерный клуб разоблачен в Харькове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

"Установлено, что часть контрактов они заключили с подконтрольными им фиктивными компаниями, а стоимость продукции по этим договорам была значительно завышена. Сумма нанесенного ущерба составляет несколько миллионов гривен", - рассказала Калиновская.

Она отметила, что в ходе проведения санкционированных обысков на территории имущественного комплекса, принадлежащего одному из контрагентов и в котором находился офис подконтрольной компании был выявлен подпольный покерный клуб.

"По словам игроков, которые находились в это время в клубе, в заведении они пробыли всю ночь. Их заранее известили о начале покерного турнира. Внутри было 7 покерных столов, за которыми игра не останавливалась даже при появлении правоохранителей. Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, изъяла 7 покерных столов, фишки на общую сумму более 100 тысяч гривен. Также на игроков составлены административные протоколы", - отметила Наталья Калиновская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство украинцев считают вредным запрет игорного бизнеса, - опрос


В Киеве полиция ликвидировала подпольный покерный клуб 01

В Киеве полиция ликвидировала подпольный покерный клуб 02

В Киеве полиция ликвидировала подпольный покерный клуб 03

В настоящее время проверяется причастность одного из руководителей указанного госпредприятия еще и к организации игорного бизнеса.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вид снаружи не показывают, чтобы не возникало сомнений в "подпольности" этого клуба.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Точно младшой сАбаков проигрался и пошел в завязку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Решили на халяву поработать! А рюкзакову и подельникам занести?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Пєтька, ти в "очко" граєш?
- Авжеж!
- А в "покер"?
- А це ще куди?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ялта вата весеннее осложнения психики !!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=CJgpOjSd_PA
 показать весь комментарий
Ответить
 
писец мля...
если я с друзьями сяду пульку расписать, у себя дома, значит я организатор притона?
сцуко, лучше бы по улицам ходили эти менты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Также на игроков составлены административные протоколы

А игроки в чем виноваты?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Деды во дворах частенько в домино рубятся...Это ведь нелегально?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Идиоты, что скажешь...Покер уже пару лет как является олимпийским видом спорта...
Они теперь хоть комиссию у психиатра проходят перед тем, как примут в "органы"?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоКиевские новостиВ Киеве полиция ликвидировала подпольный покерный клуб. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти