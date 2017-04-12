 В Киеве полиция ликвидировала подпольный покерный клуб. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента Наталья Калиновская.
По ее словам, правоохранители вышли на подпольный клуб в ходе расследования уголовного производства, открытого по факту растраты служебными лицами средств государственного предприятия.
"Установлено, что часть контрактов они заключили с подконтрольными им фиктивными компаниями, а стоимость продукции по этим договорам была значительно завышена. Сумма нанесенного ущерба составляет несколько миллионов гривен", - рассказала Калиновская.
Она отметила, что в ходе проведения санкционированных обысков на территории имущественного комплекса, принадлежащего одному из контрагентов и в котором находился офис подконтрольной компании был выявлен подпольный покерный клуб.
"По словам игроков, которые находились в это время в клубе, в заведении они пробыли всю ночь. Их заранее известили о начале покерного турнира. Внутри было 7 покерных столов, за которыми игра не останавливалась даже при появлении правоохранителей. Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, изъяла 7 покерных столов, фишки на общую сумму более 100 тысяч гривен. Также на игроков составлены административные протоколы", - отметила Наталья Калиновская.
В настоящее время проверяется причастность одного из руководителей указанного госпредприятия еще и к организации игорного бизнеса.
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- Авжеж!
- А в "покер"?
- А це ще куди?
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https://www.youtube.com/watch?v=CJgpOjSd_PA
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если я с друзьями сяду пульку расписать, у себя дома, значит я организатор притона?
сцуко, лучше бы по улицам ходили эти менты
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А игроки в чем виноваты?
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Они теперь хоть комиссию у психиатра проходят перед тем, как примут в "органы"?
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