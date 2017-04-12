EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Общество, Фоторепортаж
  817  6
Все про:дети (3064) ДТП (5651) помощь (3263) лечение (568) волонтеры (2364)

 Родители сбитой на пешеходном переходе пятиклассницы просят о помощи для лечения дочери, - волонтер. ФОТО

Пятиклассница находится в коме, врачи борются за ее жизнь.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер Юлия Сегеда, передает Цензор.НЕТ.

"Родители пострадавшей в ДТП девочки просят о помощи. Я уже писала о страшном ДТП, в котором 5 апреля на пешеходном переходе возле школы, переходя на свой зеленый были сбиты две пятиклассницы. Одна из них, София, находится в очень тяжелом состоянии, в сознание она не приходила, кома... Уже перенесла сложную операцию, ее косточки хирурги собирали как пазл... в справке описание. Я прошу помощи родителям, которые спасают свою дочь, она ушла в школу и потом... а потом по словам очевидцев от удара машиной она летела метров 10... В общем больше писать не могу, ком в горле. Нет смысла сейчас посылать проклятия водителю, молодой парень, решил проскочить... проскочить на желтый пока все стоят на красный... Вину не отрицает (во всяком случае пока). Прошу максимально репостнуть эту просьбу и помочь, кто может. Помолитесь за выздоровление Софии, ей нужна эта поддержка", - рассказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я думала, что многое видела за три года войны... Я не видела ужаса мирной жизни сирот ДЦП", - волонтер Нина Беллини призывает помочь детям. ФОТОрепортаж

Карта папы Софии: Приватбанк 5168 7427 0516 9781 Писарев Андрей Сергеевич

Родители сбитой на пешеходном переходе пятиклассницы просят о помощи для лечения дочери, - волонтер 01

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот ещё один повод гордиться нашей страной .
Прям распирает от гордости .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Господи, помоги этой девочке! Люди, не надейтесь на безопасность в любом месте! Родители, каждый день говорите это своим детям! Нужно семь раз убедиться, что безопасно, а потом переходить или проходить.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоРодители сбитой на пешеходном переходе пятиклассницы просят о помощи для лечения дочери, - волонтер. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти