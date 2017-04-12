 Родители сбитой на пешеходном переходе пятиклассницы просят о помощи для лечения дочери, - волонтер. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер Юлия Сегеда, передает Цензор.НЕТ.
"Родители пострадавшей в ДТП девочки просят о помощи. Я уже писала о страшном ДТП, в котором 5 апреля на пешеходном переходе возле школы, переходя на свой зеленый были сбиты две пятиклассницы. Одна из них, София, находится в очень тяжелом состоянии, в сознание она не приходила, кома... Уже перенесла сложную операцию, ее косточки хирурги собирали как пазл... в справке описание. Я прошу помощи родителям, которые спасают свою дочь, она ушла в школу и потом... а потом по словам очевидцев от удара машиной она летела метров 10... В общем больше писать не могу, ком в горле. Нет смысла сейчас посылать проклятия водителю, молодой парень, решил проскочить... проскочить на желтый пока все стоят на красный... Вину не отрицает (во всяком случае пока). Прошу максимально репостнуть эту просьбу и помочь, кто может. Помолитесь за выздоровление Софии, ей нужна эта поддержка", - рассказала она.
Карта папы Софии: Приватбанк 5168 7427 0516 9781 Писарев Андрей Сергеевич
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Прям распирает от гордости .
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c таким ником Центроболт не помогают
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