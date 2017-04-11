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Все про:взятка (3726) Киевская область (1456) Луценко (6771) ФГИ (471)

 На взятке в 32 тысячи задержаны два руководителя отделения Фонда госимущества в Киевской области, - Луценко. ФОТОрепортаж

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о том, что два руководителя отделения Фонда госимущества в Киевской области задержаны при получении взятки 32 тысячи гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Прокуратура Киевской области задержала на взятке руководителя и заместителя начальника регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Киевской области.

Служащие требовали и получили от частного предпринимателя 32 тысячи гривен неправомерной выгоды за подписание акта сверки об отсутствии задолженности перед региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по уплате арендной платы по договорам аренды индивидуально определенного недвижимого имущества, принадлежащего к государственной собственности".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Один из руководителей Фонда госимущества в Ивано-Франковской области попался на взятке в $150 тысяч, - СБУ. ФОТО

На взятке в 32 тысячи задержаны два руководителя отделения Фонда госимущества в Киевской области, - Луценко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За взятку задержан замначальника отдела Нацполиции в Киевской области, - прокуратура

На взятке в 32 тысячи задержаны два руководителя отделения Фонда госимущества в Киевской области, - Луценко 02

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На взятке в 32 тысячи задержаны два руководителя отделения Фонда госимущества в Киевской области, - Луценко 03

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Как то задерживают, задерживают. а суда как не было так и нет. Шоу Югика Логопеда.
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Так суды у нас ещё старорежимные и выполняют только команды беглого Януковича. Поэтому и такая анархия в судейском корпусе, вот если бы Луценко возглавил совет правосудия, тогда бы дело пошло как по пальмовому маслу.
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Генеральный прокурор 44-миллионной страны докладывает о взятках $1200.

Полный акуй.
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Это хороший показатель, вот борцы с коррупцией за год вернули в казну всего 5100 грн. это результат средненький, всего на троечку, вернули бы 1200$, можно было бы оценить на хорошо.
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Военные США и Великобритании выдвигаются к границе Сирии

Военные США и Великобритании выдвигаются к границе Сирии, пока небольшими силами, в основном состоящими из спецподразделений и дальнебойной артиллерии.

В социальных сетях пишут, что подразделения армии США отправляются в Сирию для выполнения сложнейших артиллерийских миссий. Продолжительность составит несколько месяцев. Они будут обеспечивать огневую поддержку союзников в регионе. Пентагон пока не подтверждает и не отрицает информацию из неофициальных источников.

Вероятнее всего, считают военные аналитики, отмашку началу операции Пентагон даст после визита Рэкса Тиллерсона в Москву.
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Вован штаны обделает. Зачем выдвигать людей, когда "топоры "хорошо летают
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Стоит всего двоим руку отрезать и увидите как взяточничество прекратится.
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Жестко уволить этих мразей. С правом восстановления..
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С правом восстановления в реабилитационном центре, оторваных яиц
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Або ви падлюки почнете садити, або вас буде садити народ...
На взятке в 32 тысячи задержаны два руководителя отделения Фонда госимущества в Киевской области, - Луценко - Цензор.НЕТ 2900
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Они цензор не читают ... ловят же ...или читают... а вот сажают ли
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Цензор, чому мовчимо по справі Торнадо?

таб блокади торгівлі з окупантами shared Семен Семенченко's пряма трансляція відео.3 год. ·
ПРЯМЕ ВКЛЮЧЕННЯ ЩОДО СПРАВИ ТОРНАДО
На взятке в 32 тысячи задержаны два руководителя отделения Фонда госимущества в Киевской области, - Луценко - Цензор.НЕТ 6995 На взятке в 32 тысячи задержаны два руководителя отделения Фонда госимущества в Киевской области, - Луценко - Цензор.НЕТ 63917 963 переглядиСемен Семенченко був в ефірі.3 год. ·
Пережити "Торнадо"? Чи буде в Україні правосуддя? Пряма трансляція на важливу тему.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке в 32 тысячи задержаны два руководителя отделения Фонда госимущества в Киевской области, - Луценко. ФОТОрепортаж
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