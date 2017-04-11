 На взятке в 32 тысячи задержаны два руководителя отделения Фонда госимущества в Киевской области, - Луценко. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко отметил: "Прокуратура Киевской области задержала на взятке руководителя и заместителя начальника регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Киевской области.
Служащие требовали и получили от частного предпринимателя 32 тысячи гривен неправомерной выгоды за подписание акта сверки об отсутствии задолженности перед региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по уплате арендной платы по договорам аренды индивидуально определенного недвижимого имущества, принадлежащего к государственной собственности".
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Полный акуй.
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Военные США и Великобритании выдвигаются к границе Сирии, пока небольшими силами, в основном состоящими из спецподразделений и дальнебойной артиллерии.
В социальных сетях пишут, что подразделения армии США отправляются в Сирию для выполнения сложнейших артиллерийских миссий. Продолжительность составит несколько месяцев. Они будут обеспечивать огневую поддержку союзников в регионе. Пентагон пока не подтверждает и не отрицает информацию из неофициальных источников.
Вероятнее всего, считают военные аналитики, отмашку началу операции Пентагон даст после визита Рэкса Тиллерсона в Москву.
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Так? Живут и мыслят в цивилизации. А так? На 1-м месте - после всех.
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таб блокади торгівлі з окупантами shared Семен Семенченко's пряма трансляція відео.3 год. ·
ПРЯМЕ ВКЛЮЧЕННЯ ЩОДО СПРАВИ ТОРНАДО
17 963 переглядиСемен Семенченко був в ефірі.3 год. ·
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