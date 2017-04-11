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Все про:бомба (203) Николаев (1217) ГСЧС (923) разминирование (172)

 Две авиабомбы ликвидированы в Николаеве, - ГСЧС. ФОТО

В Николаеве группой пиротехнических работ ГСЧС уничтожены 2 авиационные бомбы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"10 апреля в 14:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во время земляных работ на территории частного домовладения по ул. Херсонское шоссе Николаева, хозяин обнаружил два предмета похожие на взрывоопасные.

Две авиабомбы ликвидированы в Николаеве, - ГСЧС 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На Лысой горе в Киеве выявлены 119 мин времен Второй мировой войны, - ГСЧС. ФОТО

Специалисты классифицировали боеприпасы, как авиационные бомбы ФАБ-50 времен прошлых войн. В тот же день в 18:10 авиабомбы уничтожены путем контролируемого подрыва", - говорится в сообщении.
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Можно только представить сколько этого " добра" останется после параши в Донецке и Крыму
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Там надо всё это частное домовладение перепахать. Вполне возможно там склад был, так что "подарочков" ещё много может быть
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На Лысой горе, вроде, был склад боеприпасов и там не раз уже находили.
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хорошо хоть не стал ее вынимать да разбирать посмотреть
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