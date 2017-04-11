 Две авиабомбы ликвидированы в Николаеве, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"10 апреля в 14:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во время земляных работ на территории частного домовладения по ул. Херсонское шоссе Николаева, хозяин обнаружил два предмета похожие на взрывоопасные.
Специалисты классифицировали боеприпасы, как авиационные бомбы ФАБ-50 времен прошлых войн. В тот же день в 18:10 авиабомбы уничтожены путем контролируемого подрыва", - говорится в сообщении.
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