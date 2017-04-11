 На киевском предприятии, поставляющем запчасти для армии, обнаружены печати воинских частей. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру столицы, проведены обыски в офисных помещениях и по месту жительства должностных лиц столичного общества, которое поставляет комплектующие для военной техники на предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
Злоумышленники оформляли приобретение товара через ряд обществ с признаками фиктивности. На самом деле указанные подконтрольные предприятия никогда комплектующих не получали и не производили, а по документам занимались закупкой только продуктов питания, белья и обуви.
В ходе обысков изъята документация по взаимоотношениям с фиктивными обществами, компьютерная техника, более 100 печатей и штампов, в том числе воинских частей из разных регионов Украины, а также штампы для формуляров и паспортов комплектующих для военной техники.
По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного незаконной деятельностью, составляет более 3,7 млн гривен.
(Фото прокуратуры Киева)
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