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Все про:армия (7636) Киев (16804) налоги (2442) обыск (1046) прокуратура (2805) расследование (2053) техника (660)

 На киевском предприятии, поставляющем запчасти для армии, обнаружены печати воинских частей. ФОТО

В Киеве разоблачено предприятие с признаками фиктивности, руководство которого подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру столицы, проведены обыски в офисных помещениях и по месту жительства должностных лиц столичного общества, которое поставляет комплектующие для военной техники на предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

Злоумышленники оформляли приобретение товара через ряд обществ с признаками фиктивности. На самом деле указанные подконтрольные предприятия никогда комплектующих не получали и не производили, а по документам занимались закупкой только продуктов питания, белья и обуви.

В ходе обысков изъята документация по взаимоотношениям с фиктивными обществами, компьютерная техника, более 100 печатей и штампов, в том числе воинских частей из разных регионов Украины, а также штампы для формуляров и паспортов комплектующих для военной техники.

По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного незаконной деятельностью, составляет более 3,7 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики раскрыли масштабную схему по неуплате налогов и отмыванию незаконных доходов в Киевской области. ФОТОрепортаж

На киевском предприятии, поставляющем запчасти для армии, обнаружены печати воинских частей 01

(Фото прокуратуры Киева)
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