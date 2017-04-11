EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Происшествия
  4240  31
Материалы по теме:
Все про:авто (4227) Волынь (568) ДТП (5648) Нацполиция (6867) пьянство (730) жертвы (889) водители (541) велосипедисты (81)

 Пьяный водитель сбил группу велосипедистов на Волыни: 2 погибших, 2 пострадавших. ФОТОрепортаж

В Волынской области водитель легкового автомобиля сбил группу велосипедистов. В результате погибли 2 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на улице Ковельской в ​​поселке Турийск пьяный водитель Renault Megane - 31-летний местный житель - сбил четырех велосипедистов, которые ехали в попутном направлении. Двое из них, 34 и 25 лет, погибли на месте. Еще одну велосипедистку, 31-летнюю местную жительницу, госпитализировали. 25-летнюю пострадавшую не госпитализировали.

Водителя задержали. Ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный водитель во Львове врезался в электроопору, пытаясь скрыться от патрульных. ВИДЕО

Пьяный водитель сбил группу велосипедистов на Волыни: 2 погибших, 2 пострадавших 01Пьяный водитель сбил группу велосипедистов на Волыни: 2 погибших, 2 пострадавших 02Пьяный водитель сбил группу велосипедистов на Волыни: 2 погибших, 2 пострадавших 03Пьяный водитель сбил группу велосипедистов на Волыни: 2 погибших, 2 пострадавших 04


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Через год амнистируют по закону Савченко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За цим законом не амністують, а подвоюють строк перебування в СІЗО. І це правильно. Нехай слідаки рухають булками, а то звикли людей парити...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что правильно? Может претензии надо предъявлять следакам и на них как то воздействовать? Следаку как то пох кто сколько отсидит. Отсюда вывод, что нужно воздействовать не на арестованного, а на следователя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну то запропонуй якісь важелі впливу, може народ підтримає. Бо арештовалі вплинути ніяк не можуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
мразь... стрелять на месте. Как велосипедист говорю, суки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бухое бьідло за рулем. Но и велосипедистам рекомендую на лодьіжку или икроножную мьішцу светоотражающую ленту, проблесковьій фонарь под седушку. Иногда и трезвому сложно разглядеть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та на переходах пішохідних з сідла вилазити, та за роги свого ровера везти..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас велосипедисты точно такое же быдло как и все остальные. Я за год могу вспомнить пару велосипедистов которые показали руку при повороте, остальные думают, что водитель экстрасенс и умеет предугадывать их поведение, про несоблюдение направления движения по полосам и отсутствие свето-отраж. элементов я уже вообще молчу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Безмежно шкода людей... Співчуття родичам... Але що це за нічні велосипедисти такі?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Яка різниця - нічні чи денні? Урод п"яний їхав за кермом і збив їх
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такі самі збивають пішоходів на пішохідних переходах. Але більшість стає на сторону водія. Сам неодноразово приймав участь в подібних дискусіях. Щодо велосипедистів, то не тільки нічні, а й денні є поважною небезпекою для пішоходів. Бо гасають тротуарами. Ці ж на неосвітленій вулиці. Нерозумно... А водіїв я не захищаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А що не видно катафоти ? Та не нічні, а вічірні. Чи може треба з хати не виходити бо оскаженіли автолюбителі бухі ганяють по НАШИХ місцях ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Повісити покидька! Загубив два життя....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
скотина конченная, утопить падлу в ведре с водкой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что бы такого не было,нужен закон о разрешении ношения оружия.Уверен,пару самосудов на месте,и все будет нормально.
Сука! выпил блядь,попроси таксиста домой отвезти,нет тварь,нужно по трупам ездить.Ублюдок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
женщина в реанимации в Луцке. там еще дети были,слава Богу живы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Выпивка и дорога несовместимы, в любом варианте. Я бы на первый раз выпивох водил штрафовал на 10 тыс ам.дол.+5 лет лишения(за сам факт, без учета содеянного), повторно - срок+пожизненное лишение права вождения.

Но суровые методы борьбы должны касаться всех участников дорожного движения, от водил профи до мажоров с разными судьями/прокурорами и прочими слугами народа. От авто до пешеходов.

Потеплело, житья на дороге нет от этих хрустиков с моторчиками и без оных. Такое впечатление, что Правила и Законы дорог писаны только для водил, а эта вся резвая братия потомственные Дунканы Маклауды, млять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хрусты благородно выполняют свою задачу доноров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я полгода прожил там и ващето Турийск имеет статус города райцентр ...убедился в неадекватности водителей мне на мотоцикле вечно приходилось выскакивать на пешеходные тротуары уходя от едущих в лоб автомобилей .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цю п"янючу гниду треба забивати на місці скоєння ним убивства!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
колиб покарання було років 50,може тоді гніда не бухало!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не от 5 до 10, пожизненное, убил двоих, это не от 5 до 10, что за законы, что за уроды, почему инкриминируют не убийство с отягощающими
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да, удобно, если хочешь кого лишить жизни, выпей для храбрости, садись за руль...и вперед..., статьи не страшные, а если совсем повезет, то выйти можно сухим из воды...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трагедії мають причини. От спитайте у голови Кагарлицького суду Іванюти, як вона умудрилася у грудні 2012 року за аварію у п"яному стані (8 постраждалих, 3 авто в металобрухт) присудити злочинцю аж 5 тисяч гривень штрафу БЕЗ позбавлення прав. А Апеляційний суд Київської області такий вирок підтримав. Так чого ж не пити і не убивати?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот если сепару нос поломать , сразу твой дом- тюрьма, в нашей стране сепарня и гламурная шпана наиболее защищенная часть населения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щойно опробував нову фару (чекав темноти, щоб налаштувати і протестувати), вернувся, відкрив Цензор - і ось така страшна новина

Близьким - співчуття, травмованим - швидкого одужання.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный водитель сбил группу велосипедистов на Волыни: 2 погибших, 2 пострадавших. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти