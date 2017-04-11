 Пьяный водитель сбил группу велосипедистов на Волыни: 2 погибших, 2 пострадавших. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на улице Ковельской в поселке Турийск пьяный водитель Renault Megane - 31-летний местный житель - сбил четырех велосипедистов, которые ехали в попутном направлении. Двое из них, 34 и 25 лет, погибли на месте. Еще одну велосипедистку, 31-летнюю местную жительницу, госпитализировали. 25-летнюю пострадавшую не госпитализировали.
Водителя задержали. Ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
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Сука! выпил блядь,попроси таксиста домой отвезти,нет тварь,нужно по трупам ездить.Ублюдок.
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Но суровые методы борьбы должны касаться всех участников дорожного движения, от водил профи до мажоров с разными судьями/прокурорами и прочими слугами народа. От авто до пешеходов.
Потеплело, житья на дороге нет от этих хрустиков с моторчиками и без оных. Такое впечатление, что Правила и Законы дорог писаны только для водил, а эта вся резвая братия потомственные Дунканы Маклауды, млять.
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Близьким - співчуття, травмованим - швидкого одужання.
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