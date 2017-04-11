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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Порошенко обсудил с главами МИД Чехии, Словакии и Венгрии ситуацию на Донбассе и санкции против России. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком, министром иностранных дел Чешской Республики Любомиром Заоралеком и министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

Стороны обсудили ход имплементации Минских договоренностей и развитие событий на Донбассе. Речь шла о важности соблюдения режима санкций ЕС против России до полного выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках минского процесса и восстановления территориальной целостности Украины.

Порошенко обсудил с главами МИД Чехии, Словакии и Венгрии ситуацию на Донбассе и санкции против России 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Венгрии о двойном гражданстве венгров в Украине: "Это европейский феномен. Надеемся, что сможем прийти к двусторонним соглашениям"

В контексте европейской проблематики руководители внешнеполитических ведомств Словакии, Чехии и Венгрии выразили поддержку евроинтеграционным стремлениям Украины. Собеседники приветствовали одобрение Европейским парламентом резолюции об отмене визового режима для украинских.

Отдельное внимание было уделено расширению взаимодействия в рамках НАТО и регионального сотрудничества Украины со странами "Вышеградской четверки", председательство в которой 1 июля этого года принимает на себя Венгрия.

Читайте: "Длительность санкций четко привязана к полной имплементации Россией своих обязательств по минским договоренностям и уважению суверенитета Украины", - заявление глав МИД стран G7
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Им не западло мараться об этот шоколад?
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Украинцы хуже американцев: в РФ провели соцопрос об отношении к странам мира

Большинство россиян плохо относятся к Украине, ЕС и США. Об этом свидетельствуют результаты социологических опросов, которые опубликовал "Левада-центр".
При этом хуже всего в России относятся к украинцам. 56% опрошенных признались в своих негативных чувствах, 33% хорошо относятся к Украине, 11% затруднились с ответом.

Порошенко обсудил с главами МИД Чехии, Словакии и Венгрии ситуацию на Донбассе и санкции против России - Цензор.НЕТ 7975

Похожее отношение у россиян к Евросоюзу. 53% относятся к нему плохо, 35% - хорошо, 12% затруднились ответить.

Порошенко обсудил с главами МИД Чехии, Словакии и Венгрии ситуацию на Донбассе и санкции против России - Цензор.НЕТ 3898

Немного лучше относятся жители России к США. В хорошем отношении к этой стране признались 37%, в плохом - 51%, затруднились с ответом 12% граждан.

Порошенко обсудил с главами МИД Чехии, Словакии и Венгрии ситуацию на Донбассе и санкции против России - Цензор.НЕТ 1173

Скриншот levada.ru
Лучше всего россияне относятся к Беларуси и Китаю. В плохом отношении к этим странам признались всего 13% опрошенных.
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да и фиг с ними.с кацапней .все равно хуже всего они относятся к себе.
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Щодня гинуть воїни, щодня є поранені, різної ступеню важкості...

Що робить барига-головнокомандувач, щоб змінити ситуацію? Окрім того, що торгує з торговими-партнерами, набиває кармани і розповідає Заходу про "здобутки" і важку долю?
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Я отримував повiстки, i знаю, що в кожнiй з них було посилання на указ людини з прiзвищем ПОРОШЕНКО. Цi воины зналы, кому и за яки гроши наймаються служыты? Чому Вы тэпэр ныетэ за цих воинив? Шо, их сылою хиба заставылы служиты Порошенку? Воны сами соби обралы головнокомандувача. Такий був их выбир. Нэ трэба ныты, трэба нэсты видповидальнисть за свои вчинкы.
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Встреча с теми кто абсолюдно ничего не решает и ничем помочь не может.
Разве что Венгрия кусок Украины оторвёт при возможности.
Лучше бы в настольный гольф поиграл.
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кацапа,в ес не принято у соседей куски отрывать...за это из ес попрут.чай не расейка какая...а уж тем более в нато.
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ЕС только что наложила вето на усиление санкций против России на G7. Потому что имели они на болте все фантазии наивных глупцов о какой то там справедливости и прочей чуши.
Что выгодно то и справедливо


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кацапа,не ври...какое вето?G7-это не совбез оон,рашку оттуда выперли ботинком под зад
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На вата. Почитай.
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/sanctions-russia-syria-g7-chemical-weapons-donald-trump-uk-us-theresa-may-vladimir-putin-a7677961.html
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The Independent: сайт фейковых новостей .источник http://theins.ru/antifake/48193
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но ты же не фокс первым всунул,кацаплянин,а "родной" индепендент :D .
а так вообще отношения с хуйлом у америки -это долгая игра...со всякими заморочками и поддавками.только итог все равно будет не тот,на который ваш мини секссимвол рассчитывает
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Ну так тебе вате роднее же индепендент, как никак они не меньше коммуняки чем те которые якобы против России и которые тебе так очень и очень нравятся
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то ты якобы...евреец якобы .а так даже до Якова не дотягиваешь
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Да даже будь я чукчей, это не изменит того что ты вата.
Как и того что трудно вате без поклонения с возведением в ранг идеальности чего либо Порошенко обсудил с главами МИД Чехии, Словакии и Венгрии ситуацию на Донбассе и санкции против России - Цензор.НЕТ 6908
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спорить не буду...может действительно чукча... но флаг то все равно краденый...впрочем у тебя и родимый тоже краденый
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The Independent - ежедневная британская газета, основанная в 1986 году.

Публикуется в Лондоне Independent Print Limited, владельцем которого с 2010 года является российский предприниматель Александр Лебедев. Он выкупил издание за символический один фунт стерлинг. На данный момент главным редактором The Independent является Амоль Раджан.
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А Україна буде вводити санкції про расєі,чи будемо торгувати?
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В Челябинской области раздавили более 800 кг запрещенных испанских лимонов
Порошенко обсудил с главами МИД Чехии, Словакии и Венгрии ситуацию на Донбассе и санкции против России - Цензор.НЕТ 8741
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Больше не о чем поговорить, как будь то промышленности нигде нет.
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Порошенко обсудил с главами МИД Чехии, Словакии и Венгрии ситуацию на Донбассе и санкции против России. ФОТО

ВРЯТ ЛИ ТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ "АБСУЖДЕНИЯ" СООТВЕЦТВОВАЛИ ЦИЛИСЕОБРАЗНОСТИ САМОВО АБСУШТЕНИЯ...
БУХАТЬ ЛЕТАЛЛЛЛЛЛЛ !!!!!!!
за наше бабло....
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко обсудил с главами МИД Чехии, Словакии и Венгрии ситуацию на Донбассе и санкции против России. ФОТО
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