 Порошенко обсудил с главами МИД Чехии, Словакии и Венгрии ситуацию на Донбассе и санкции против России. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.
Стороны обсудили ход имплементации Минских договоренностей и развитие событий на Донбассе. Речь шла о важности соблюдения режима санкций ЕС против России до полного выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках минского процесса и восстановления территориальной целостности Украины.
В контексте европейской проблематики руководители внешнеполитических ведомств Словакии, Чехии и Венгрии выразили поддержку евроинтеграционным стремлениям Украины. Собеседники приветствовали одобрение Европейским парламентом резолюции об отмене визового режима для украинских.
Отдельное внимание было уделено расширению взаимодействия в рамках НАТО и регионального сотрудничества Украины со странами "Вышеградской четверки", председательство в которой 1 июля этого года принимает на себя Венгрия.
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Большинство россиян плохо относятся к Украине, ЕС и США. Об этом свидетельствуют результаты социологических опросов, которые опубликовал "Левада-центр".
При этом хуже всего в России относятся к украинцам. 56% опрошенных признались в своих негативных чувствах, 33% хорошо относятся к Украине, 11% затруднились с ответом.
Похожее отношение у россиян к Евросоюзу. 53% относятся к нему плохо, 35% - хорошо, 12% затруднились ответить.
Немного лучше относятся жители России к США. В хорошем отношении к этой стране признались 37%, в плохом - 51%, затруднились с ответом 12% граждан.
Скриншот levada.ru
Лучше всего россияне относятся к Беларуси и Китаю. В плохом отношении к этим странам признались всего 13% опрошенных.
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Що робить барига-головнокомандувач, щоб змінити ситуацію? Окрім того, що торгує з торговими-партнерами, набиває кармани і розповідає Заходу про "здобутки" і важку долю?
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Разве что Венгрия кусок Украины оторвёт при возможности.
Лучше бы в настольный гольф поиграл.
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Что выгодно то и справедливо
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http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/sanctions-russia-syria-g7-chemical-weapons-donald-trump-uk-us-theresa-may-vladimir-putin-a7677961.html
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http://www.foxnews.com/world/2017/04/11/latest-g7-rejects-calls-for-sanctions-on-russia.html
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а так вообще отношения с хуйлом у америки -это долгая игра...со всякими заморочками и поддавками.только итог все равно будет не тот,на который ваш мини секссимвол рассчитывает
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Как и того что трудно вате без поклонения с возведением в ранг идеальности чего либо
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Публикуется в Лондоне Independent Print Limited, владельцем которого с 2010 года является российский предприниматель Александр Лебедев. Он выкупил издание за символический один фунт стерлинг. На данный момент главным редактором The Independent является Амоль Раджан.
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ВРЯТ ЛИ ТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ "АБСУЖДЕНИЯ" СООТВЕЦТВОВАЛИ ЦИЛИСЕОБРАЗНОСТИ САМОВО АБСУШТЕНИЯ...
БУХАТЬ ЛЕТАЛЛЛЛЛЛЛ !!!!!!!
за наше бабло....
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