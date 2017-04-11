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Все про:задержание (5481) медицина (1462) организованная преступность (30) Нацполиция (6867) СБУ (13944) торговля людьми (104)

 $13-15 тыс. за почку: торговцы человеческими органами задержаны в столице. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и полиции задержали в Киеве участников транснациональной группировки, которая специализировалась на торговле внутренними органами людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, злоумышленники из Украины и других стран подыскивали малообеспеченных граждан и предлагали им продать почку. Для прикрытия нелегального бизнеса организаторы создали коммерческую структуру, которая якобы предоставляла услуги лечебного туризма. Донорам дельцы платили от 13 до 15 тыс. долларов США, а сами получали с клиента от 80 до 100 тысяч.

После получения согласия доноров злоумышленники переправляли их за границу для проведения хирургических операций. Ежемесячно за границу на операцию выезжали 4-5 украинцев.

Задержаны 6 участников группировки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

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$13-15 тыс. за почку: торговцы человеческими органами задержаны в столице 01$13-15 тыс. за почку: торговцы человеческими органами задержаны в столице 02

(Фото СБУ)
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Они наверное их института Шалимова -
везут п оч к и в Израиль .
Там продают по $ 120 000 тысяч долларов .
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Вырезать у тварей почки без наркоза и пусть гуляют,хотя Супрун это скоро попросту узаконит и поставит на поток,для это и назначена
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Правильно, нужно же куда-то кучи ихтамнетов девать ))
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Що саме конкретно в цьому Ви бачите поганого? Що за рахунок трупа будуть врятовані життя інших людей? Тобто, якщо зжеруть черви в землі - це краще?
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Поганого мы не бачимо.Но не в нашей коррумпированной стране проводить это на законном уровне,продажа земли,будет детским лепетом, по сравнению с законом о трансплантации.
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Давайте забороним існування поліції в принципі, бо в нас вона корумпована - логіка приблизно та сама.
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эт точно, все массово без визы поедут в Европу, тлько частями...
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Попадаешь в ДТП, везут в реанимацию, у зав. реанимацией заказ на сердце с редкой группой от толстосума (а у тебя как раз такая группа), ты на фоне стабильной динамики и хороших прогнозов "неожиданно" умираешь. Бывает, реанимация же. Тебя срочно везут на изъятие сердечка. Толстосум получает сердце, зам. реанимацией получает увесистый свёрток баксов, всем хорошо. Кроме тебя. Ты умер.
Хочешь?
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Хух... Так може питання не в законі про трансплантацію, а в тому, що нема боротьби зі злочинністю? Ви все до купи завжди мішаєте і потім з неї витягаєте те, що Вам вигідно? Я розумію, що маразм таки перемагає і легше заборонити все (
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Донорство ще також заборонити можна - а то уявляєш, в тебе рідка група, то обов'язково зловлять і всю до крапельки вицідять для товтосума )))
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Не пиши ерунду, какая группа крови? Там HLA-типирование делают, делается он не меньше недели.
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Так может вообще не жить и сразу убиться, а то мало ли
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сейчас это тоже разрешено, пишешь заявление, что завещаешь свои органы медицине, и все.
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http://censor.net.ua/news/220188/na_chernigovschine_sudmedeksperty_vyrezali_organy_iz_trupov_i_peredavali_ih_gospredpriyatiyu_

На Черниговщине судмедэксперты
вырезали органы из трупов и передавали их госпредприятию МОЗ.

06.07.12 00:18 Милиция в интересах торговцев органами прикрывает странные смерти молодых людей под поездами, - СМИ
http://censor.net.ua/news/211024/militsiya_v_interesah_torgovtsev_organami_prikryvaet_strannye_smerti_molodyh_lyudeyi_pod_poezdami_smi
29.02.12 08:48 На Николаевщине задержали грузовик, набитый внутренними органами более 60 человек
http://censor.net.ua/news/198719/na_nikolaevschine_zaderjali_gruzovik_nabityyi_vnutrennimi_organami_bolee_60_chelovek
8.07.11 10:32 В Киевской области "черные трансплантологи" похищали у покойников глаза
http://censor.net.ua/news/176578/v_kievskoyi_oblasti_chernye_transplantologi_pohischali_u_pokoyinikov_glaza07.04.12 10:28 Минздрав хочет разрешить "разбирать" украинцев на органы после смерти
http://censor.net.ua/news/202594/minzdrav_hochet_razreshit_razbirat_ukraintsev_na_organy_posle_smerti12.10.2012 10:04
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Сподіваюсь - Саша_К. не постраждав.. А якщо серйозно - дуже бідує зараз простий люд, і це дуже погано..
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Бля что делается,как в какой нибудь стране, дикарей-папуасов.
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Реформы млять в разгаре.До нас уже трансплантологи едут,помимо воров,киднеперов и наркодиллеров.Вот так сидит якись вор в законе,десь в ЕС,открывает рейтинг коррупции,и смотрит,где сегодня можно заработать.О!Якась Украина на першому месте!Готовь самолёт,вылетаем
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эти трансплантологи еще с 90-х тут, раньше просто никому до них дела не было
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А ну да.Папередники,те шо зараз,були тодi не в курсе.А як стали попередниками,вместо папередников,то глаза разули
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Хорошо, что задержали.
У самих этих тварей нужно отрезать органы и продать, жить эта банда не должна.
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Цензор.НЕТФотоОбщество$13-15 тыс. за почку: торговцы человеческими органами задержаны в столице. ФОТО
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