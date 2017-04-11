 $13-15 тыс. за почку: торговцы человеческими органами задержаны в столице. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, злоумышленники из Украины и других стран подыскивали малообеспеченных граждан и предлагали им продать почку. Для прикрытия нелегального бизнеса организаторы создали коммерческую структуру, которая якобы предоставляла услуги лечебного туризма. Донорам дельцы платили от 13 до 15 тыс. долларов США, а сами получали с клиента от 80 до 100 тысяч.
После получения согласия доноров злоумышленники переправляли их за границу для проведения хирургических операций. Ежемесячно за границу на операцию выезжали 4-5 украинцев.
Задержаны 6 участников группировки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
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(Фото СБУ)
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везут п оч к и в Израиль .
Там продают по $ 120 000 тысяч долларов .
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Минздрав хочет разрешить "разбирать" украинцев на органы после смерти.
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На Черниговщине судмедэксперты
вырезали органы из трупов и передавали их госпредприятию МОЗ.
06.07.12 00:18 Милиция в интересах торговцев органами прикрывает странные смерти молодых людей под поездами, - СМИ
http://censor.net.ua/news/211024/militsiya_v_interesah_torgovtsev_organami_prikryvaet_strannye_smerti_molodyh_lyudeyi_pod_poezdami_smi
29.02.12 08:48 На Николаевщине задержали грузовик, набитый внутренними органами более 60 человек
http://censor.net.ua/news/198719/na_nikolaevschine_zaderjali_gruzovik_nabityyi_vnutrennimi_organami_bolee_60_chelovek
8.07.11 10:32 В Киевской области "черные трансплантологи" похищали у покойников глаза
http://censor.net.ua/news/176578/v_kievskoyi_oblasti_chernye_transplantologi_pohischali_u_pokoyinikov_glaza07.04.12 10:28 Минздрав хочет разрешить "разбирать" украинцев на органы после смерти
http://censor.net.ua/news/202594/minzdrav_hochet_razreshit_razbirat_ukraintsev_na_organy_posle_smerti12.10.2012 10:04
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У самих этих тварей нужно отрезать органы и продать, жить эта банда не должна.
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