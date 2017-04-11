 Янтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме "посприять" в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля. ФОТОрепортаж

Об этом в фоторепортаже парламентского корреспонднента Цензор.НЕТ.

Начало работы ВР

Виктор Пинзеник (БПП) жестикулирует перед Сергеем Власенко (Батькивщина)

Глава фракции БПП Артур Герасимов и вице-спикер Оксана Сыроид

Представитель президента в ВР Ирина Луценко и глава парламентской делегации в ОБСЕ Владимир Арьев (БПП)

Мария Матиос с коллегой

Депутаты Радикальной партии

Объятия Сергея Березенко с коллегой по фракции БПП Андреем Вадатурским

Весна чувствуется даже в ВР - Елена Сотник (Самопомич") с коллегой Оксаной Юринец

У замглавы фракции "Народного фронта" Андрея Иванчука на рабочем месте обнаружены икона и янтарный сувенир

За трибуной - Руслан Князевич. Глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия, который готовил законопроект о Конституционном суде, который провалила ВР



Андрей Тетерук, Артур Герасимов и первый вице-спикер Ирина Геращенко. За ними - Николай Княжицкий

"Я зараз зас начальника миротворчого відділу ГУ НГУ. ... Представляємо Гвардію на міжнародному рівні . Але жити немає де ))) Буду вдячний, якщо посприяєте" - нардепа от Оппоблога Игоря Шурму просят помочь с квартирным вопросом

Михаил Поплавский (Воля народа) с коллегой Александром Спиваковским (БПП)

Михаил Поплавский (Воля народа) и Игорь Шурма (Оппоблок)

Вячеслав Константиновский жестикулирует в сторону Михаила Поплавского

Вадим Новинский и Татьяна Бахтеева с коллегами

Вадим Новинский, Андрей Деркач и Михаил Поплавский