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Все про:ВР (22366) депутат (2856)

 Янтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме "посприять" в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля. ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 апреля народные депутаты посвятили большую часть своего рабочего времени рассмотрению поправок в законопроект о Конституционном суде. Кроме того, нардепы общались между собой, получали сообщения с просьбой помочь и много жестикулировали в общении между собой.

Об этом в фоторепортаже парламентского корреспонднента Цензор.НЕТ.

Янтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме посприять в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля 01

Начало работы ВР

Янтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме посприять в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля 02

Янтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме посприять в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля 03

Виктор Пинзеник (БПП) жестикулирует перед Сергеем Власенко (Батькивщина)

Янтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме посприять в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля 04

Глава фракции БПП Артур Герасимов и вице-спикер Оксана Сыроид

Янтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме посприять в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля 05

Представитель президента в ВР Ирина Луценко и глава парламентской делегации в ОБСЕ Владимир Арьев (БПП)

Янтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме посприять в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля 06

Мария Матиос с коллегой

Янтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме посприять в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля 07

Депутаты Радикальной партии

Янтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме посприять в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля 08

Янтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме посприять в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля 09

Объятия Сергея Березенко с коллегой по фракции БПП Андреем Вадатурским

Янтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме посприять в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля 10

Весна чувствуется даже в ВР - Елена Сотник (Самопомич") с коллегой Оксаной Юринец

Янтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме посприять в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля 11

У замглавы фракции "Народного фронта" Андрея Иванчука на рабочем месте обнаружены икона и янтарный сувенир

Янтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме посприять в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля 12

За трибуной - Руслан Князевич. Глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия, который готовил законопроект о Конституционном суде, который провалила ВР

Янтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме посприять в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля 13

Андрей Тетерук, Артур Герасимов и первый вице-спикер Ирина Геращенко. За ними - Николай Княжицкий

Янтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме посприять в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля 14Янтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме посприять в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля 15

"Я зараз зас начальника миротворчого відділу ГУ НГУ. ... Представляємо Гвардію на міжнародному рівні . Але жити немає де ))) Буду вдячний, якщо посприяєте" - нардепа от Оппоблога Игоря Шурму просят помочь с квартирным вопросом

Янтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме посприять в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля 16

Михаил Поплавский (Воля народа) с коллегой Александром Спиваковским (БПП)

Янтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме посприять в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля 17

Михаил Поплавский (Воля народа) и Игорь Шурма (Оппоблок)

Янтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме посприять в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля 18

Вячеслав Константиновский жестикулирует в сторону Михаила Поплавского

Янтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме посприять в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля 19

Вадим Новинский и Татьяна Бахтеева с коллегами

Янтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме посприять в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля 20

Вадим Новинский, Андрей Деркач и Михаил Поплавский
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЯнтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме "посприять" в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля. ФОТОрепортаж
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