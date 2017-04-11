 Янтарь на рабочем месте Иванчука, просьба Шурме "посприять" в жилье, - рабочий день Рады 11 апреля. ФОТОрепортаж

Об этом в фоторепортаже парламентского корреспонднента Цензор.НЕТ.
законопроект о Конституционном суде, который провалила ВР
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