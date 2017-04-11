 Мариупольские аптекари продавали наркосодержащие препараты всем желающим. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, комбинированные лекарственные препараты, которые содержат наркотическое вещество кодеин, стали основным источником дохода одной из аптек. Аптекарь отпускал их без рецепта врача. Общая сумма изъятого составляет около 65 тыс. гривен.
Около аптеки полицейские встретили наркозависимого мужчину, который только что приобрел 30 доз кодеиносодержащего препарата, отдав за это чуть больше 100 гривен.
В самом же учреждении правоохранители обнаружили свыше 1,5 тысяч упаковок препаратов - около 12 тыс. доз. Их продажа должна осуществляться исключительно по рецепту врача. Но в учреждении такими нормами пренебрегали.
Кроме того, выяснилось, что оборот препаратов с кодеином является основным источником заработка учреждения: кроме них, в аптеке оставался только спирт и минимальный запас других лекарственных средств. При этом фармацевт, который работает в аптеке уже длительное время, не трудоустроен.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 320 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров). Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до 3 лет.
(Фото полиции Донецкой области)
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