 В Ивано-Франковской области на взятке в 500 долларов США задержан чиновник пенитенциарной службы. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Наталья Калиновская.
"Злоумышленник, злоупотребляя своим служебным положением, требовал и получил от гражданина 500 долларов США за непривлечение его к ответственности в связи с уклонением от выполнения назначенных судом общественных работ по благоустройству территории одного из поселковых советов", - рассказала Калиновская.
Она отметила, что вымогатель был задержан на горячем в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК, после получения указанной суммы взятки.
В настоящее время готовятся материалы для сообщения задержанному о подозрении.
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