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 В Ивано-Франковской области на взятке в 500 долларов США задержан чиновник пенитенциарной службы. ФОТОрепортаж

Сотрудники управления защиты экономики управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области совместно с прокуратурой задержали на взятке в 500 долларов США начальника одного из секторов уголовно – исполнительной инспекции областного управления Государственной пенитенциарной службы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Наталья Калиновская.

"Злоумышленник, злоупотребляя своим служебным положением, требовал и получил от гражданина 500 долларов США за непривлечение его к ответственности в связи с уклонением от выполнения назначенных судом общественных работ по благоустройству территории одного из поселковых советов", - рассказала Калиновская.

Она отметила, что вымогатель был задержан на горячем в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК, после получения указанной суммы взятки.

В настоящее время готовятся материалы для сообщения задержанному о подозрении.

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В Ивано-Франковской области на взятке в 500 долларов США задержан чиновник пенитенциарной службы 01

В Ивано-Франковской области на взятке в 500 долларов США задержан чиновник пенитенциарной службы 02

В Ивано-Франковской области на взятке в 500 долларов США задержан чиновник пенитенциарной службы 03



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