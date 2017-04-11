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Все про:взятка (3720) Сумщина (570) экология (967)

 В Сумской области на взятке в 10 тысяч задержан начальник одного из отделов областной экологической инспекции. ФОТОрепортаж

Сотрудники управления защиты экономики управления Национальной полиции в Сумской области совместно с прокуратурой задержали при получении 10 тысяч гривен взятки начальника одного из отделов областного управления Государственной экологической инспекции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, злоумышленник вымогал и получил от предпринимателя 10 тысяч гривен за непрепятствование его хозяйственной деятельности, а именно добыче песка.

"Чиновник был задержан на горячем в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368, т. е. принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. В настоящее время по местам жительства и работы задержанного проводятся обыски", - рассказала Калиновская.

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В Сумской области на взятке в 10 тысяч задержан начальник одного из отделов областной экологической инспекции 01

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В Сумской области на взятке в 10 тысяч задержан начальник одного из отделов областной экологической инспекции 02

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В Сумской области на взятке в 10 тысяч задержан начальник одного из отделов областной экологической инспекции 03

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В Сумской области на взятке в 10 тысяч задержан начальник одного из отделов областной экологической инспекции 04

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Создание ложного недовольствия относительно Порошенко в украинском обществе, явно указывает на кремлевскую пропагандическую операцию - стоит вспомнить что януковича никто не критиковал до момента отката Украины от ЕС.
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попытки упоминания его в позитивном ключе, первый шаг к ЗРАДЕ!
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якуневича критиковали и не просто критиковали, а проклинали последними словами,

но не кацапы.

а относительно воя на порошенко, то читая комменты не сразу и определишь, где пишет ольгинец, где лугандонец, а где заюлёк - комменты практически одинаковые
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Создание ложного недовольствия относительно Порошенко
---
я бы не сказал, что оно ложное. самое что ни на есть доподлинное!
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Доподлинное в путинском обществе, а так же среди его конкурентов в правительстве, но народ не обманешь. Украинский народ стал богаче и это хорошо заметно.
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Украинский народ стал богаче и это хорошо заметно
---
в цирковом учишься?
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Тебя либо посадили где то в 2011 году и ты по сей день думаешь что ничего не изменилось ориентируясь на мнение сокамерников, либо ты невыпускной пациент психбольницы, либо просто рюсске в стране которого конкретный застой.
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Украина вышла на первое место в коррупции, только потому что влиятельным международным структурам разрешили осуществлять мониторинг Украины на предмет коррупции - раньше международным структурам не позволяли исследовать Украину относительно коррупции, поэтому не удивительно что Украина заняла первое место.
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В Сумской области на взятке в 10 тысяч задержан начальник одного из отделов областной экологической инспекции. ФОТОрепортаж

*ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО 99% ПРИКОРЫТНЫХ БЕРУТ...
*ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО "МВФ" НЕ ДОВОЛЬНО УКР. БОРЬБОЙ С КОРРУПЦИЕЙ...
****А, ВОТ ТО,
ЧТО НЕ УГОДНЫХ "ИМ" ЧИНОВНИКОВ ПРОВОЦИРУЮТ ВЗЯТКАМИ -ПОДСТАВАМИ ЗНАЕТ НЕ КАЖДЫЙ,
А ТЕМ БОЛЕЕ МВФ !!!
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щось я не помітив, щоб екологія з часів початку роботи екологічної інспекції хоч якось покращилася
а екологічних чиновників розжиріло на хребті підприємств, шо "шо мама не горюй"
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Если обратить внимание на автомобили на городских дорогах, а так же одежду граждан Украины, оказывается что украинцы живут далеко не бедно при том что Украина находится на начальной стадии восстановления.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Сумской области на взятке в 10 тысяч задержан начальник одного из отделов областной экологической инспекции. ФОТОрепортаж
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