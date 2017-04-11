 В Сумской области на взятке в 10 тысяч задержан начальник одного из отделов областной экологической инспекции. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, злоумышленник вымогал и получил от предпринимателя 10 тысяч гривен за непрепятствование его хозяйственной деятельности, а именно добыче песка.
"Чиновник был задержан на горячем в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368, т. е. принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. В настоящее время по местам жительства и работы задержанного проводятся обыски", - рассказала Калиновская.
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но не кацапы.
а относительно воя на порошенко, то читая комменты не сразу и определишь, где пишет ольгинец, где лугандонец, а где заюлёк - комменты практически одинаковые
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я бы не сказал, что оно ложное. самое что ни на есть доподлинное!
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в цирковом учишься?
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*ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО 99% ПРИКОРЫТНЫХ БЕРУТ...
*ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО "МВФ" НЕ ДОВОЛЬНО УКР. БОРЬБОЙ С КОРРУПЦИЕЙ...
****А, ВОТ ТО,
ЧТО НЕ УГОДНЫХ "ИМ" ЧИНОВНИКОВ ПРОВОЦИРУЮТ ВЗЯТКАМИ -ПОДСТАВАМИ ЗНАЕТ НЕ КАЖДЫЙ,
А ТЕМ БОЛЕЕ МВФ !!!
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а екологічних чиновників розжиріло на хребті підприємств, шо "шо мама не горюй"
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