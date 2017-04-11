 Криминальный авторитет Вало выдворен из Украины, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Национальной полиции.
В Киеве во время проведения профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию криминогенной обстановки и противодействия деятельности организованных преступных групп, оперативники задержали Валико Мжавия, уроженца Грузии, который в криминальной среде имеет статус "вор в законе". Мужчина уже был несколько раз осужден, в том числе за совершение умышленного убийства и почти 15 лет провел в местах лишения свободы.
Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска столичного главка установили, что "авторитет" на протяжении последних двух месяцев проживал в киевских съемных квартирах и постоянно поддерживал связь и встречался с представителями преступной среды.
"По оперативной информации, Мжавия намеревался создать преступную группу, фигуранты которой должны были приехать на Украину из другого государства. Члены банды планировали похищать элитные иномарки и заниматься кражами из квартир. Кроме того, он хотел структурировать " работу" других преступных группировок таким образом, чтобы иметь прибыль от их деятельности", - рассказал начальник ГУ Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.
Кроме этого, "вор в законе" хотел распространить свое влияние на криминальные процессы не только в столице, но и в других регионах. Вало также поддерживал и поощрял сохранение и развитие преступных традиций, чтобы привлечь к преступной деятельности как можно больше молодежи.
Сегодня Мжавия выдворили в Стамбул и запретили въезд на территорию Украины.
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"Мжавия намеревался создать преступную группу, фигуранты которой должны были приехать на Украину "Источник: http://censor.net.ua/p435914
Капець. Ми щось втлумачуємо кацапам а у нас очільник столичної полції до каже НА Україну....
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