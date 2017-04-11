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 Криминальный авторитет Вало выдворен из Украины, - Нацполиция. ФОТО

Полиция выдворила из Украины криминального авторитета Валико Мжавия по прозвищу Вало. 46-летний уроженец Грузии прибыл в Украину в феврале этого года и планировал создать преступную группировку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Национальной полиции.

В Киеве во время проведения профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию криминогенной обстановки и противодействия деятельности организованных преступных групп, оперативники задержали Валико Мжавия, уроженца Грузии, который в криминальной среде имеет статус "вор в законе". Мужчина уже был несколько раз осужден, в том числе за совершение умышленного убийства и почти 15 лет провел в местах лишения свободы.

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Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска столичного главка установили, что "авторитет" на протяжении последних двух месяцев проживал в киевских съемных квартирах и постоянно поддерживал связь и встречался с представителями преступной среды.

"По оперативной информации, Мжавия намеревался создать преступную группу, фигуранты которой должны были приехать на Украину из другого государства. Члены банды планировали похищать элитные иномарки и заниматься кражами из квартир. Кроме того, он хотел структурировать " работу" других преступных группировок таким образом, чтобы иметь прибыль от их деятельности", - рассказал начальник ГУ Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Кроме этого, "вор в законе" хотел распространить свое влияние на криминальные процессы не только в столице, но и в других регионах. Вало также поддерживал и поощрял сохранение и развитие преступных традиций, чтобы привлечь к преступной деятельности как можно больше молодежи.

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Сегодня Мжавия выдворили в Стамбул и запретили въезд на территорию Украины.

Криминальный авторитет Вало выдворен из Украины, - Нацполиция 01
Криминальный авторитет Вало выдворен из Украины, - Нацполиция 02

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А что он нигде не разыскивается? Надо не просто выдворять , а передавать на поруки, кажды раз лет на 10. Пусть в зоне группировки создает
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"рассказал начальник ГУ Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко."Источник: http://censor.net.ua/p435914

"Мжавия намеревался создать преступную группу, фигуранты которой должны были приехать на Украину "Источник: http://censor.net.ua/p435914
Капець. Ми щось втлумачуємо кацапам а у нас очільник столичної полції до каже НА Україну....
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выдворили, выдворили...а че пустили в страну？
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на границе или в аэропорту .... при побеге..... может потом хоть к нам ехать перестанут
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКриминальный авторитет Вало выдворен из Украины, - Нацполиция. ФОТО
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