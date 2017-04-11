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 На Волыни изъято 80 кг янтаря стоимостью более миллиона, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководства прокуратуры изъяли на Волыни более восьмидесяти килограммов янтаря различных фракций.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что житель Волыни скупал "солнечный камень" у нелегальных копателей. Перекупщик планировал переправить янтарь контрабандой за границу для перепродажи.

Во время обыска в частном доме злоумышленника в одном из сел Иваничевского района, оперативники СБ Украины изъяли янтарь и два станки для его обработки.

По оценке экспертов, стоимость изъятого камня по ценам "черного рынка" составляет свыше одного миллиона гривен.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование".

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На Волыни изъято 80 кг янтаря стоимостью более миллиона, - СБУ 01

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На Волыни изъято 80 кг янтаря стоимостью более миллиона, - СБУ 03

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Во! сколько полячек и немок останутся без украшений.
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Банда парашенки,грабят страну...Твари. Крохи бросают как кость собаке.Типа борятса...
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Ничего не понимаю .
Евреи уже приняли закон , запрещающий гражданам Украины покупать янтарь ?
Что , Талмуд это запрещает ???
Он , видети ли , измышлял его продать за границу .
А продавать лес за границу не запрещенно ?
Да вы , суки , уже всю Украину за границу продали , да передали в управление одноглазым трастам !
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А шо чутно про закон, котрий дозволить добувати бурштин?
Він буде, чи я так і не дочекаюсь такої милості від нашіх цярив?
Долболоби ипані! Що, не поділився, чи мало дав держсволоті?
Своїх каналів з тоннами такого ж каеня ви сволота не розкриете!
Виблядки аваковські.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Волыни изъято 80 кг янтаря стоимостью более миллиона, - СБУ. ФОТО
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