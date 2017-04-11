EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Происшествия, Фоторепортаж
  1754  21
Все про:Львов (3382) мусор (335) Нацполиция (6859) Ривненщина (591) мусоровоз (18)

 Перевозчик львовского мусора не довез его в Днепр и выгрузил на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Автомобиль с мусором из Львова был выявлен в Ривненской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня, 11 апреля, около девяти утра в полицию поступило сообщение об обнаруженном на свалке города Дубно грузовом автомобиле с львовским мусором.

На месте происшествия правоохранители застали автомобиль DAF житомирской регистрации с полуприцепом во время выгрузки отходов. Согласно транспортной накладной грузовик с 45 метрами кубических мусора направлялся из Львова в Днепр.

Перевозчик львовского мусора не довез его в Днепр и выгрузил на Ривненщине 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львове снова накопилось более 2 тыс. тонн мусора, - Садовый

Перевозчик львовского мусора не довез его в Днепр и выгрузил на Ривненщине 02
Перевозчик львовского мусора не довез его в Днепр и выгрузил на Ривненщине 03

По словам водителя, 26-летнего жителя Житомирщины, в автомобиле возникли технические неисправности с коробкой передач, поэтому он вынужден был заехать на станцию ​​технического обслуживания, за которой находится свалка.

Также читайте: Львов очищен от мусора, ОГА прекращает координацию его вывоза, - Синютка

Перевозчик львовского мусора не довез его в Днепр и выгрузил на Ривненщине 04

Автомобиль доставлен на штрафплощадку в Дубно. По данному факту сведения внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. По результатам проверки будет приниматься соответствующее процессуальное решение.

Читайте: Разработан план перехода к 100-процентной переработке отходов, - Семерак

Напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов возникла во Львове из-за закрытия Грибовичской свалки после обвала на ней и гибели людей в мае 2016 года.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Жители Днепра просят прощения у жителей Дубно за жителей Львова .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ні, ну це вже зовсім не смішно - знов "львівські чеки"... Ну що, важко дебілам "візитки Садового" намалювати чи що?..😕😕😕
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да в принципе пофиг на чеки или там ещё какие аутентичные бумажные стаканчики - у водилы накладная на груз должна быть, и там уж хоть с чеками, хоть без чеков.
В идеале её бы тоже к новости тогда приложить, да.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Топорно как то,стаканы,чеки и т. д.Как "незаметно" провести мусор по всей стране?Подстава не иначе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Блин! Как деревья резать подчистую, так места завались.... как мусор пристроить, так нету.
В усадьбы чинуш свезите... зашевелятся... там места завались.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чому не під ворота Садовому? Що за нах..й???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Разве во Львовской области нельзя найти свободное поле для выгрузки мусора?
Не верю я в эти "львовские чеки", какой-то бред возить мусор за тысячу км.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
О каких великих делах может идти речь,если шайка соевых воров даже с мусором не могут справиться ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо каждой области отправить сотню машин с мусором во Львов .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот задолбали эти ЛЬВОВСКИЕ МУСОРНЫЕ КУКУШКИ!
сколько можно так не уважать соседей и всю Украину!
почему не сваливают во дворе у мера? или вокруг города (своего не соседнего)???
опять же, почему не везете в Польшу??? туда же ближе!
или сваливайте вдоль границы - пусть видят нашу культуру и уровень развития!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да везите под верховную зраду,пару камазов высыпали и всё,пусть с лопатами в костюмчиках выходят и закидывают назад! Киевлян просто жаль,люди там хорошие живут!
 показать весь комментарий
Ответить
 
так а Садовой уже не причем. это СИНЮШКА УЖЕ МУСОР ВЗЯЛ ПОД ОПЕКУ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ага, теперь шоколадные прокуроторы пришьют Садовому (несогласному с боссом) уговловку, за то что не сидел рядом с водителем и не проследил, куда выгрузят мусор (с закроют дело, как только станет более сговорчивым)! Не удивлюсь, что сами и подкупили водилу!
 показать весь комментарий
Ответить
 
да этих водил бить пора...тогда другие не повезут
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПеревозчик львовского мусора не довез его в Днепр и выгрузил на Ривненщине. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти