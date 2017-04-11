 Перевозчик львовского мусора не довез его в Днепр и выгрузил на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сегодня, 11 апреля, около девяти утра в полицию поступило сообщение об обнаруженном на свалке города Дубно грузовом автомобиле с львовским мусором.
На месте происшествия правоохранители застали автомобиль DAF житомирской регистрации с полуприцепом во время выгрузки отходов. Согласно транспортной накладной грузовик с 45 метрами кубических мусора направлялся из Львова в Днепр.
По словам водителя, 26-летнего жителя Житомирщины, в автомобиле возникли технические неисправности с коробкой передач, поэтому он вынужден был заехать на станцию технического обслуживания, за которой находится свалка.
Автомобиль доставлен на штрафплощадку в Дубно. По данному факту сведения внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. По результатам проверки будет приниматься соответствующее процессуальное решение.
Напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов возникла во Львове из-за закрытия Грибовичской свалки после обвала на ней и гибели людей в мае 2016 года.
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В идеале её бы тоже к новости тогда приложить, да.
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В усадьбы чинуш свезите... зашевелятся... там места завались.
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Не верю я в эти "львовские чеки", какой-то бред возить мусор за тысячу км.
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сколько можно так не уважать соседей и всю Украину!
почему не сваливают во дворе у мера? или вокруг города (своего не соседнего)???
опять же, почему не везете в Польшу??? туда же ближе!
или сваливайте вдоль границы - пусть видят нашу культуру и уровень развития!
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