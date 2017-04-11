 Налоговики раскрыли масштабную схему по неуплате налогов и отмыванию незаконных доходов в Киевской области. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые не подали налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах, а также не задекларировали полученную сумму дополнительного блага в виде суммы долга аннулированного кредита почти на 52,4 миллиона гривен.
Один из злоумышленников, с целью выведения кредитных денег из банковского учреждения и уклонения от уплаты налогов, для создания видимости обеспечения обязанностей по погашению кредита, заявил в качестве залога 12 земельных участков на территории области.
В свою очередь его пособники, используя счета и уставные фонды подконтрольных им предприятий, которые являются заказчиками и подрядчиками строительства многоквартирного жилого дома на территории Вышгородского района, зачисляли средства для их дальнейшего обналичивания через кассу банка. В дальнейшем эти средства якобы использовались для закупки у фиктивных компаний стройматериалов, необходимых для строительства многоэтажных зданий.
В результате проведенных 17 обысков было обнаружено и изъято 26 печатей предприятий, компьютерная техника, а также бухгалтерские и финансово- хозяйственные документы. Кроме того, наложены аресты на 11 счетов предприятий, задействованных в схеме конвертации, открытых в трех банках.
Также с целью возмещения нанесенных государству убытков арестованы 14 земельных участков на территории Киевской области ориентировочной стоимостью более 14 млн. гривен, принадлежащих организаторам указанной схемы и подконтрольным им компаниям. В настоящее время расследование уголовного производства продолжается".
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