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Все про:налоги (2440) ГФС (2702)

 Налоговики раскрыли масштабную схему по неуплате налогов и отмыванию незаконных доходов в Киевской области. ФОТОрепортаж

В Киевской области сотрудники налоговой милиции раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые не подали налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах, а также не задекларировали полученную сумму дополнительного блага в виде суммы долга аннулированного кредита почти на 52,4 миллиона гривен.

Один из злоумышленников, с целью выведения кредитных денег из банковского учреждения и уклонения от уплаты налогов, для создания видимости обеспечения обязанностей по погашению кредита, заявил в качестве залога 12 земельных участков на территории области.

В свою очередь его пособники, используя счета и уставные фонды подконтрольных им предприятий, которые являются заказчиками и подрядчиками строительства многоквартирного жилого дома на территории Вышгородского района, зачисляли средства для их дальнейшего обналичивания через кассу банка. В дальнейшем эти средства якобы использовались для закупки у фиктивных компаний стройматериалов, необходимых для строительства многоэтажных зданий.

В результате проведенных 17 обысков было обнаружено и изъято 26 печатей предприятий, компьютерная техника, а также бухгалтерские и финансово- хозяйственные документы. Кроме того, наложены аресты на 11 счетов предприятий, задействованных в схеме конвертации, открытых в трех банках.

Также с целью возмещения нанесенных государству убытков арестованы 14 земельных участков на территории Киевской области ориентировочной стоимостью более 14 млн. гривен, принадлежащих организаторам указанной схемы и подконтрольным им компаниям. В настоящее время расследование уголовного производства продолжается".

Налоговики раскрыли масштабную схему по неуплате налогов и отмыванию незаконных доходов в Киевской области 01

Налоговики раскрыли масштабную схему по неуплате налогов и отмыванию незаконных доходов в Киевской области 02

Налоговики раскрыли масштабную схему по неуплате налогов и отмыванию незаконных доходов в Киевской области 03

Налоговики раскрыли масштабную схему по неуплате налогов и отмыванию незаконных доходов в Киевской области 04

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А до этого налоговики вместе три года воровали ?
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Даа,мудрено очень.Раньше стоит себе неприметная конторка,заехал бюджетный безнал,выехал нал с липовыми бумажками.
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да уж, прошли те времена, когда частное предприятие из забытого Богом и потому загрязненного Чернобылем села в Камень-Каширском районе Волыни, получало на полгода льготы по освобождению от уплаты налогов и пошлин при ввозе в страну нефтепродуктов...
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Возможно я скажу глупость,но от уплаты налогов у нас в стране поименный список.Тот же список провозит в страну без пошлин и досмотров любой товар.
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Да этой новости уже неделю . Ну кончилось у них пушечное мясо , уже все давно знают .По тому в Луганске на тыловых блокпостах российские срочники стоят , при чем даже шевронов не снимают.
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хватит лялякать-сколько вернули в казну, а,кого посадили ????!!!,или новые менты живут по старому правилу-отнять и разделить
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики раскрыли масштабную схему по неуплате налогов и отмыванию незаконных доходов в Киевской области. ФОТОрепортаж
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