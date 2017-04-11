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 Ветер перемен в Нацбанке, теория и практика Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Мэр Красноуфимска предложил помянуть жертв теракта "зажигательным смехом"
- КВН сегодня проходит в очень непростое время. Вы знаете, что в Санкт-Петербурге случился теракт, погибли люди. Но я считаю, что сегодня мы должны зажечь так, чтобы ни один террорист не испытал чувства удовлетворения от своих действий. И мы своим зажигательным смехом, наверное, посвятили этот КВН тем людям, которые погибли, - сказал со сцены чиновник.
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По поводу "гуманитарной фляги с молоком", вот совсем не прикол, советская "гуманитарная помощь" финнам, "хлебная корзина" (или "половой орган Сталина" - как говорили финны)!Ветер перемен в Нацбанке, теория и практика Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7836
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