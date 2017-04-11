Ветер перемен в Нацбанке, теория и практика Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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- КВН сегодня проходит в очень непростое время. Вы знаете, что в Санкт-Петербурге случился теракт, погибли люди. Но я считаю, что сегодня мы должны зажечь так, чтобы ни один террорист не испытал чувства удовлетворения от своих действий. И мы своим зажигательным смехом, наверное, посвятили этот КВН тем людям, которые погибли, - сказал со сцены чиновник.
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