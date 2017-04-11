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 Автомобиль с боеприпасами, направлявшийся из зоны АТО в Киев, задержан на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Харьковщине задержаны жители Киева и Киевской области, которые пытались провезти боеприпасы из зоны АТО в столицу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня около 11:20 на посту "Песочин" сотрудниками группы быстрого реагирования, батальона "Харьков" совместно с работниками Управления уголовного розыска, Управления превентивной деятельности ГУНП, СБУ был остановлен автомобиль "Форд". За рулем находился 39-летний мужчина, в салоне - 35, 56 и 49-летние пассажиры в военной форме.

Автомобиль с боеприпасами, направлявшийся из зоны АТО в Киев, задержан на Харьковщине, - Нацполиция 01

Из автомобиля изъяты патроны различного калибра, гранаты "Ф-1", "РГД-5", выстрелы для подствольных гранатометов.

Автомобиль с боеприпасами, направлявшийся из зоны АТО в Киев, задержан на Харьковщине, - Нацполиция 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция изъяла взрывчатку и холодное оружие у мужчины на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Автомобиль с боеприпасами, направлявшийся из зоны АТО в Киев, задержан на Харьковщине, - Нацполиция 03

Как выяснили оперативники, оружие транзитом через Харьковскую область перевозили жители Киева и Киевской области из зоны АТО в столицу. Цель транспортировки опасного груза устанавливается.

Автомобиль с боеприпасами, направлявшийся из зоны АТО в Киев, задержан на Харьковщине, - Нацполиция 04

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения.

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Если бы это были революционеры или решительные люди - с боеприпасами они бы прорвали кордоны. А это лопухи ехали.
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Опять менты на Правосеков напали. Сколько Ярош не договаривается с БСУ, все равно менты их регулярно арестовывают. Мешают Правосеки Оффшоренко Украину сдавать.
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Я смотрю они не знают,что Ярош дывно вышел из ПС
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Провакация авякава. Сепары сквозь кардон за бабло на джипарях как пчелы мотаются без всякой очереди.И фиг их кто смотрит.
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Вот бы аваковские "орлы" так вчера в Одессе вату мордой в асфальт ложили!
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Стуканул кто-то,а вообще это все бы да против врагов народа,и ехали правильно....
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Цель транспортировки опасного груза устанавливается. А что там устанавливать: народ больше не позволит никому себя отстреливать!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтомобиль с боеприпасами, направлявшийся из зоны АТО в Киев, задержан на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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