 Задержаны двое из троих подозреваемых в стрельбе в Кропивницком, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникаций полиции Кировоградской области.
В сообщении отмечается: "Происшествие произошло в одном из спальных микрорайонов Кропивницкого 10 апреля после 19.00. Прохожие и местные жители стали свидетелями истории, как у подъезда многоэтажки остановился автомобиль. Его пассажиры вышли из салона, зашли в помещение, а уже на обратном пути те же лица направились к другой иномарке.
Громкую ссору между тремя неизвестными и их оппонентом завершили звуки, похожие на выстрелы. Через минуту участники происшествия разъехались. "Стрелки" просто сбежали, а товарищ пострадавшего, который был за рулем машины, доставил раненого в больницу.
"Осмотрев место происшествия, полицейские принялись устанавливать обстоятельства происшествия. Через некоторое время сотрудникам управления уголовного розыска, Кропивницкого отдела полиции и патрульной полиции удалось установить личности подозреваемых.
Злоумышленников дождались возле квартиры, которую они снимали. В результате удачной спецоперации, проведенной сотрудниками роты полиции особого назначения, никто из посторонних лиц не пострадал", - рассказал начальник полиции Кировоградской области Сергей Кондрашенко.
Как вещественное доказательство изъят также автомобиль марки БМВ, который использовался для побега после совершения преступления. Событие квалифицировано как покушение на убийство.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
За такие действия лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет".
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Ну ели назвали удачной -надеюсь полисы тоже не попали в список пострадавших
Ну а гости...точно знаю что пострадали мало, потому как достаточно - должно называться погибли при задержании..
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