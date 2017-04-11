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Все про:задержание (5477) Кропивницкий (Кировоград) (388) Нацполиция (6859) стрельба (2298)

 Задержаны двое из троих подозреваемых в стрельбе в Кропивницком, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Все они уроженцы другого государства, возрастом от 37 до 39 лет. По предварительным данным, злоумышленники поконфликтовали с 36-летним местным жителем, нанесли ему огнестрельные ранения. Местонахождение двух подозреваемых полицейским удалось установить за несколько часов, поиски третьего продолжаются.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникаций полиции Кировоградской области.

В сообщении отмечается: "Происшествие произошло в одном из спальных микрорайонов Кропивницкого 10 апреля после 19.00. Прохожие и местные жители стали свидетелями истории, как у подъезда многоэтажки остановился автомобиль. Его пассажиры вышли из салона, зашли в помещение, а уже на обратном пути те же лица направились к другой иномарке.

Громкую ссору между тремя неизвестными и их оппонентом завершили звуки, похожие на выстрелы. Через минуту участники происшествия разъехались. "Стрелки" просто сбежали, а товарищ пострадавшего, который был за рулем машины, доставил раненого в больницу.

"Осмотрев место происшествия, полицейские принялись устанавливать обстоятельства происшествия. Через некоторое время сотрудникам управления уголовного розыска, Кропивницкого отдела полиции и патрульной полиции удалось установить личности подозреваемых.

Злоумышленников дождались возле квартиры, которую они снимали. В результате удачной спецоперации, проведенной сотрудниками роты полиции особого назначения, никто из посторонних лиц не пострадал", - рассказал начальник полиции Кировоградской области Сергей Кондрашенко.

Как вещественное доказательство изъят также автомобиль марки БМВ, который использовался для побега после совершения преступления. Событие квалифицировано как покушение на убийство.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

За такие действия лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Кропивницком произошла перестрелка между пассажирами двух автомобилей, в городе объявлен план-перехват. ВИДЕО+ФОТО

Задержаны двое из троих подозреваемых в стрельбе в Кропивницком, - Нацполиция 01

Задержаны двое из троих подозреваемых в стрельбе в Кропивницком, - Нацполиция 02

Задержаны двое из троих подозреваемых в стрельбе в Кропивницком, - Нацполиция 03


Задержаны двое из троих подозреваемых в стрельбе в Кропивницком, - Нацполиция 04

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так если они уроженцы другого государства (там тех государств, из которых в Украину едут, на пальцах пересчитать), нафига их пускать в Украину без виз? Чтоб они депутатами становились?
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Стрэлба,дракы,ызнасылованыя...Авякав,как можьно жить в этой страна,сабака ? !
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причём тут Аваков? Если за всем стоит Путен?
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... Все они уроженцы другого государства...кацапи , чи авякяни ?
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В результате удачной спецоперации, проведенной сотрудниками роты полиции особого назначения, никто из посторонних лиц не пострадал",

Ну ели назвали удачной -надеюсь полисы тоже не попали в список пострадавших
Ну а гости...точно знаю что пострадали мало, потому как достаточно - должно называться погибли при задержании..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержаны двое из троих подозреваемых в стрельбе в Кропивницком, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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