 На блокпосту в Краматорске у пассажира обнаружено самодельное взрывное устройство, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сегодня сотрудники Краматорского отдела полиции, несущие службу на блокпосту, расположенном на выезде из Краматорска в сторону Дружковки при проверке рейсового автобуса, следовавшего в Славянск, в сумке у 49-летнего мужчины обнаружили и изъяли боеприпасы: самодельное взрывное устройство и корпус гранаты Ф-1", - говорится в сообщении.
Боеприпасы изъяты. Данный факт зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений и сообщений.
1532 16
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Два тайника с боеприпасами выявлены на Донбассе, - СБУ. ФОТОрепортаж(4)
СБУ в Запорожье задержала 21-летнего боевика "ЛНР", приехавшего на лечение. ВИДЕО(63)
Сотрудники СБУ изъяли боеприпасы российского происхождения в районе проведения АТО. ФОТОрепортаж(1)
За прошедшие сутки были ранены пятеро украинских воинов, - штаб АТО(5)
"Як провозили контрабанду, так і везуть", – черкаська волонтерка про зону АТО(0)
Враг из минометов обстрелял наши позиции под Новотроицким. Несколько мин попали по селу, - пресс-центр штаба АТО. ФОТОрепортаж(8)
Порошенко вручил "Звезду Героя" родителям погибшего на Донбассе оперного певца Слипака: "Пока есть такие герои - мы непобедимы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж(121)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить