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Все про:взрывчатка (711) граната (565) Краматорск (2129) Нацполиция (6859) блокпост (166)

 На блокпосту в Краматорске у пассажира обнаружено самодельное взрывное устройство, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня во время проверки пассажиров рейсового автобуса на блокпосту в Краматорске у пассажира обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня сотрудники Краматорского отдела полиции, несущие службу на блокпосту, расположенном на выезде из Краматорска в сторону Дружковки при проверке рейсового автобуса, следовавшего в Славянск, в сумке у 49-летнего мужчины обнаружили и изъяли боеприпасы: самодельное взрывное устройство и корпус гранаты Ф-1", - говорится в сообщении.

На блокпосту в Краматорске у пассажира обнаружено самодельное взрывное устройство, - Нацполиция 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во дворе частного жилого дома во Львове обнаружено взрывное устройство, - Нацполиция

На блокпосту в Краматорске у пассажира обнаружено самодельное взрывное устройство, - Нацполиция 02

Боеприпасы изъяты. Данный факт зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений и сообщений.

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Значит не рванёт где нибудь в Харькове, Киеве, Николаеве, Одессе и других городах и населённых пунктах Украины.
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От курва, посадите его на это устройство, и пущай полетает недоносок.
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задайте ему пароль ? ....если не ответит Героям Слава - можно пускать в расход сразу.
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хаттабка вроде, или похожий девайс.Слабенькая гранатка,с такой только притоны укурков штурмовать.
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В нете все устройства описаны и с видео инструкциями
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Из опыта - не советую лазить по подобным сайтам - вычисляют на раз-два. Попадете к СБУ на карандаш,потенциально могут возникнуть разные проблемы,с регистрацией оружия,к примеру.
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Якщо людина хоче пістолет- там уже є психічні відхилення.
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Приятель полазил по сайтам типа "Anarchist's cookbook/кухонная книга анархиста", потом долго не понимал почему ему отказывали в получении лицензии на ношение.Дошел до местного офиса ФБР,там ему пояснили, куда не стоит даже заглядывать.
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заглядывать можно кудаугодно,главное не спалица.
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Ссикливый кацапский шахид?Нет тебе места возле престола великого Гундяя Путенского!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа блокпосту в Краматорске у пассажира обнаружено самодельное взрывное устройство, - Нацполиция. ФОТО
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