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 Два тайника с боеприпасами выявлены на Донбассе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Два тайника с боеприпасами обнаружила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В районе н.п. Малиновое Луганской области в одном из заброшенных блиндажей сотрудники СБУ изъяли из тайника три гранаты ПГ-7С1 к противотанковому гранатомету, восемь гранат Ф-1 и большое количество патронов различного калибра.

Два тайника с боеприпасами выявлены на Донбассе, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Из тайника в зоне АТО изъяты гранатометы, гранаты и патроны. ФОТОрепортаж

Два тайника с боеприпасами выявлены на Донбассе, - СБУ 02

Неподалеку н.п. Дилиевка в Донецкой области оперативники спецслужбы обнаружили тайник, где находилось 35 гранат для подствольного гранатомета, семь главных частей к гранатометному выстрелу ПГ-7ВЛ и две тысячи патронов.

Два тайника с боеприпасами выявлены на Донбассе, - СБУ 03
Два тайника с боеприпасами выявлены на Донбассе, - СБУ 04

Смотрите: Два арсенала оружия и боеприпасов найдены на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Два тайника с боеприпасами выявлены на Донбассе, - СБУ 05
Два тайника с боеприпасами выявлены на Донбассе, - СБУ 06
Два тайника с боеприпасами выявлены на Донбассе, - СБУ 07

Смотрите также: Гранаты, взрывчатка и патроны обнаружены в харьковской лесополосе. ФОТО

Военные средства поражения переданы на хранение в подразделения Вооруженных сил Украины.
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Давно заложена нычка- пожалуй 3 года назад. патроны уже не выглядят такими, что их можно использовать
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піздц "тайнік" !!!
як залишили під час бойових дій так і стоять .
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