 Два тайника с боеприпасами выявлены на Донбассе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В районе н.п. Малиновое Луганской области в одном из заброшенных блиндажей сотрудники СБУ изъяли из тайника три гранаты ПГ-7С1 к противотанковому гранатомету, восемь гранат Ф-1 и большое количество патронов различного калибра.
Неподалеку н.п. Дилиевка в Донецкой области оперативники спецслужбы обнаружили тайник, где находилось 35 гранат для подствольного гранатомета, семь главных частей к гранатометному выстрелу ПГ-7ВЛ и две тысячи патронов.
Военные средства поражения переданы на хранение в подразделения Вооруженных сил Украины.
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як залишили під час бойових дій так і стоять .
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