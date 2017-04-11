 В Днепре полиция раскрыла схему хищения бюджетных средств, выделенных на благоустройство и ремонт дорог. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, во время расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, было установлено, что злоумышленники вступили в преступный сговор с руководителями компании, которая должны была проводить указанные работы.
"Деньги, выделенные на благоустройство и ремонт дорог, с целью дальнейшей незаконной конвертации были перечислены на счета фиктивных компаний, якобы за приобретенные товары и услуги", - рассказала Калиновская.
Она отметила, что в Днепре сотрудниками областного управления защиты экономики, следствия полиции и областной прокуратуры было проведено шесть обысков в результате которых обнаружено и изъято более 5,2 тысячи долларов США, почти 156 тысяч российских рублей, бухгалтерские и финансово - хозяйственные документы, 13 печатей фиктивных предприятий и компьютерная техника.
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в дом.
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http://news.liga.net/ua/news/politics/14730211-reyting_korupts_e_y_ukra_na_na_pershomu_m_sts_sered_41_kra_ni.htm
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опять путин виноват, падло? подбросил рубли и украл гривни
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