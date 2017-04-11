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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Днепропетровщина (1232) хищение (276) ГФС (2702)

 В Днепре полиция раскрыла схему хищения бюджетных средств, выделенных на благоустройство и ремонт дорог. ФОТОрепортаж

Сотрудники управления защиты экономики Днепропетровского областного управления Национальной полиции уличили должностных лиц одного из районных в г. Днепр советов и одного из сельсоветов в разворовывании бюджетных средств, выделенных на благоустройство и ремонт дорог.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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По ее словам, во время расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, было установлено, что злоумышленники вступили в преступный сговор с руководителями компании, которая должны была проводить указанные работы.

"Деньги, выделенные на благоустройство и ремонт дорог, с целью дальнейшей незаконной конвертации были перечислены на счета фиктивных компаний, якобы за приобретенные товары и услуги", - рассказала Калиновская.

Она отметила, что в Днепре сотрудниками областного управления защиты экономики, следствия полиции и областной прокуратуры было проведено шесть обысков в результате которых обнаружено и изъято более 5,2 тысячи долларов США, почти 156 тысяч российских рублей, бухгалтерские и финансово - хозяйственные документы, 13 печатей фиктивных предприятий и компьютерная техника.

В Днепре полиция раскрыла схему хищения бюджетных средств, выделенных на благоустройство и ремонт дорог 01

В Днепре полиция раскрыла схему хищения бюджетных средств, выделенных на благоустройство и ремонт дорог 02

В Днепре полиция раскрыла схему хищения бюджетных средств, выделенных на благоустройство и ремонт дорог 03

В Днепре полиция раскрыла схему хищения бюджетных средств, выделенных на благоустройство и ремонт дорог 04


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"Зорян со Шкиряком"? з ты вообще вкурсе что Зорян Шкиряк это имя и фамилия ОДНОГО человека? Палишся тролляка ольгинский - в спам иди
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А в Харькове Гепу не хотят проверить? В открытую пи,,дит бюджетные деньги через подставные фирмы и всё нормально, Гепа працюЄ..Всё в семью, все
в дом.
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Отож, нахрена им управлять деньгами, если их задача - строить дороги? Система дебильная, финансами занимаются те, кто должен иметь отношение только к зарплате. И Гонтарева при этом говорит, что что-то там подымала. Какую то экономику. Не говоря уже про министерства в которые позалазили придурки.
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А что толку??? Мы и так первое место оседлали по коррупци среди 41 стран. Это и есть итог работы правительства Гройсмана - первое место по коррупции с 7-го сразу на 1-е!!! Цэ пэрэмога!!!!
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Только рейтинг "фейковый" и разгоняется новость кремлеботами.
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Да прибудет тебе света в глазах и разума в голове
http://news.liga.net/ua/news/politics/14730211-reyting_korupts_e_y_ukra_na_na_pershomu_m_sts_sered_41_kra_ni.htm
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Во первых, EY Fraud Survey это не Ernst & Young, а одно из агентств проводящих иногда для них исследования. Во вторых, там исследовался не столько уровень коррупции, столько уровень медийного освещения этого явления в СМИ. В Украине больше демократии и больше об этом говорят чем в соседней тоталитарной паРаше, отсюда и мнение у граждан об уровне коррупции. В паРаше на самом деле с коррупцией на порядок хуже, но из-за замалчивания в СМИ и переключения внимания населения на другие проблемы у них получился лучший результат.
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Во -первых если Вы при власти (или слепо за нее) то оправдаете любую придуманную Вами же чушь и отречетесь от любой невыгодной Вам информации. Во- вторых слепые и омайданенные видят только "пэрэмоги и зрады, руку кремля, агентов кремля" без проведения каких либо мыслительных действий. В - третьих читайте не только Цензор но и другую прессу. Ну и помотрите на "растущее" благосостояние людей.
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у тебя северокорейский синдром самовосхваления
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Я не поняла, им рубли выделяли на дорогу?
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Наколядовали на дороге: кто рубли, кто доллары.
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Изъятие столетних дешевых мобилок и жиденькой кучки валюты - это круто!
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Каждый день раскрывают какие-то схемы хищения/отмывания/дерибана государственных денег - но почему-то нету ежедневных новостей кого и на сколько за это посадили...
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какое то фото (с деньгами) стремное - почему нет украинской валюты?
опять путин виноват, падло? подбросил рубли и украл гривни
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Днепре полиция раскрыла схему хищения бюджетных средств, выделенных на благоустройство и ремонт дорог. ФОТОрепортаж
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