 Боевики "ДНР" передали Украине 14 заключенных. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко, передает Цензор.НЕТ.
"Еще 14 человек, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская сегодня забрала из мест заключения в Донецке. Всего вывезены из Донецка за 2 года 147 человек", - рассказал он.
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боевиков меньше завербуют. это два.
с "тяжкими" судимостями вряд ли кто приехал, там перспективнее выйти.
как раз "вернулись" те, кто по не тяжким и скорее всего те, кому скоро на свободу...
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Дали можливість Лутковській попіаритись ?
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Точное количество уничтоженных самолетов в заявлении Мэттиса не названо.В сообщении приведена оценка минобороны США, согласно которой ракетный удар также причинил значительный ущерб средствам ПВО, системе топливного обеспечения авиабазы и складам боеприпасов."Сирийское правительство утратило способность заправлять или вооружать самолеты на аэродроме Шайрат, и на этом объекте использование взлетно-посадочной полосы не имеет военного значения", - сказано в официальном сообщении. (Очевидно, упоминание о взлетно-посадочной полосе связано с тем, что в российских СМИ отмечалось ее рабочее состояние после американского ракетного удара, и президент США Дональд Трамп даже вынужден был пояснять в своем твиттере, что с военной точки зрения удары по ВПП бессмысленны, так как ее легко восстановить.)
Минобороны США подчеркивает, что ракетный удар был ответом на применение химического оружия против мирных граждан и что власти Сирии впредь будут осмотрительней с принятием решений о подобных атаках.Ранее представитель Пентагона Райан Браун заявлял CNN, что 58 из 59 крылатых ракет поразили намеченные цели. При этом два высокопоставленных представителя военного командования сказали этому телеканалу, что в результате ракетного удара ликвидированы около 20 самолетов сирийских ВВС.После слов министра обороны CNN со ссылкой на оценку аналитиков IHS Jane's отмечает, что сирийские ВВС до удара по Шайрату располагали 262 боевыми самолетами. Впрочем, специалисты затрудняются с ответом на вопрос о том, какой процент этой авиатехники исправен и может использоваться для боевых вылетов. Приводится также заявление министерства обороны России, согласно которому только 23 американские ракеты попали по целям на авиабазе Шайрат, уничтожив шесть самолетов МиГ-23.
7 апреля министерство обороны США опубликовало спутниковые фотографии, сделанные компанией DigitalGlobe, на которых была показана авиабаза Шайрат после американского ракетного удара. По снимкам было видно, что авиабазе причинен значительный ущерб, многие бункеры сильно повреждены или полностью уничтожены.
По оценке специалистов ImageSat International, детально изучивших спутниковые снимки, на авиабазе Шайрат были поражены, по меньшей мере, 44 цели (некоторые из них, по всей видимости, - неоднократно).В американском оборонном ведомстве подчеркивали, что были приняты меры для того, чтобы минимизировать человеческие жертвы. Кроме того, отмечалось, что не наносились удары по объектам, где могли храниться арсеналы химического оружия.
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