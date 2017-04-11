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 "Фантом" на Донетчине изъял незаконную партию сигарет и задержал на линии разграничения старинную книгу. ФОТОрепортаж

В Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции "Фантом" изъяли из незаконного оборота партию сигарет и не пропустили на временно оккупированную территорию старинную книгу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, в Мариуполе, на выезде с территории одного из почтовых перевозчиков был остановлен автомобиль Volkswagen Transporter под управлением гражданина Польши. В ходе осмотра транспортного средства были обнаружены и изъяты 12,5 тысячи пачек сигарет без марок акцизного налога. Как было установлено, указанный груз принадлежит пассажирке автомобиля, жительнице Мариуполя.

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Фантом на Донетчине изъял незаконную партию сигарет и задержал на линии разграничения старинную книгу 01Фантом на Донетчине изъял незаконную партию сигарет и задержал на линии разграничения старинную книгу 02Фантом на Донетчине изъял незаконную партию сигарет и задержал на линии разграничения старинную книгу 03

Кроме того, на контрольно-пропускном пункте "Марьинка" у гражданки, которая пересекала линию разграничения и направлялась в оккупированный Донецк, была обнаружена старинная книга "Святое Евангелие", напечатанная в 1887 году.

Фантом на Донетчине изъял незаконную партию сигарет и задержал на линии разграничения старинную книгу 04

Фантом на Донетчине изъял незаконную партию сигарет и задержал на линии разграничения старинную книгу 05

В настоящее время гражданка передана сотрудникам Национальной полиции и СБУ.

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Тю, у мене є таке ж Євангеліє, тільки 1888-го року.
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ага, и у меня есть примерно таких годов книги - от бабушки память. и шо? Я уже нарушитель закона?
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Кто старинную книгу задержал, она что своим ходом пересекала?
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У нас по территории Украины запрещено перемещать книжки и сигареты?И что за налоговая милиция такая?Да еще и какой то ФАНТОМ.Ну точно призрак
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Фантом" на Донетчине изъял незаконную партию сигарет и задержал на линии разграничения старинную книгу. ФОТОрепортаж
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