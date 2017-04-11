 "Фантом" на Донетчине изъял незаконную партию сигарет и задержал на линии разграничения старинную книгу. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Так, в Мариуполе, на выезде с территории одного из почтовых перевозчиков был остановлен автомобиль Volkswagen Transporter под управлением гражданина Польши. В ходе осмотра транспортного средства были обнаружены и изъяты 12,5 тысячи пачек сигарет без марок акцизного налога. Как было установлено, указанный груз принадлежит пассажирке автомобиля, жительнице Мариуполя.
Кроме того, на контрольно-пропускном пункте "Марьинка" у гражданки, которая пересекала линию разграничения и направлялась в оккупированный Донецк, была обнаружена старинная книга "Святое Евангелие", напечатанная в 1887 году.
В настоящее время гражданка передана сотрудникам Национальной полиции и СБУ.
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«Хамство. На выставку приехали представители ряда крымских производителей вина. Вчера итальянская полиция непонятно по каким причинам арестовала всю продукцию. Сейчас министерство иностранных дел разбирается», - заявил он.
11 апреля 2017Вино из Крыма арестовали на выставке в Италии
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