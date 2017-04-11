 Сотрудники СБУ изъяли боеприпасы российского происхождения в районе проведения АТО. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ."На окраине села Троицкое на Луганщине правоохранители обнаружили две противопехотные мины ПМН-2 советского производства. Эти боеприпасы, в соответствии с Оттавским договором, а именно "Конвенции о применении, накоплении запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении", запрещены для использования в военных конфликтах", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что Россия, в отличие от Украины, принципиально отказалась подписать этот документ.

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"По информации спецслужбы, мины поставляются боевикам так называемой "ЛНР" с территории России. В районе города Красногоровка в Донецкой области оперативники СБ Украины изъяли гранату РГО с запалом. По заключению экспертов, она произведена в России в 1995 году", - добавили в ведомстве.