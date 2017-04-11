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 Сотрудники СБУ изъяли боеприпасы российского происхождения в районе проведения АТО. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли боеприпасы российского происхождения в районе проведения антитеррористической операции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"На окраине села Троицкое на Луганщине правоохранители обнаружили две противопехотные мины ПМН-2 советского производства. Эти боеприпасы, в соответствии с Оттавским договором, а именно "Конвенции о применении, накоплении запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении", запрещены для использования в военных конфликтах", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ изъяли боеприпасы российского происхождения в районе проведения АТО 01

Отмечается, что Россия, в отличие от Украины, принципиально отказалась подписать этот документ.

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Сотрудники СБУ изъяли боеприпасы российского происхождения в районе проведения АТО 02

"По информации спецслужбы, мины поставляются боевикам так называемой "ЛНР" с территории России. В районе города Красногоровка в Донецкой области оперативники СБ Украины изъяли гранату РГО с запалом. По заключению экспертов, она произведена в России в 1995 году", - добавили в ведомстве.

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Сотрудники СБУ изъяли боеприпасы российского происхождения в районе проведения АТО 03

Сотрудники СБУ изъяли боеприпасы российского происхождения в районе проведения АТО 04

Сотрудники СБУ изъяли боеприпасы российского происхождения в районе проведения АТО 05

Фото: пресс-служба СБУ
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и СБУ и журнашлюхи - все при делах - трудятся.
труженики, ёлы палы...
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