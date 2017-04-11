 Сотрудники СБУ изъяли боеприпасы российского происхождения в районе проведения АТО. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"На окраине села Троицкое на Луганщине правоохранители обнаружили две противопехотные мины ПМН-2 советского производства. Эти боеприпасы, в соответствии с Оттавским договором, а именно "Конвенции о применении, накоплении запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении", запрещены для использования в военных конфликтах", - сказано в сообщении.
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