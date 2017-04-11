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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Одесса (5460) пожар (3131) ГСЧС (921)

 На причале в Одессе в результате пожара на площади 1000 кв.м уничтожены 15 частных построек. ФОТОрепортаж

На данный момент пожар ликвидирован. В его ликвидации участвовали 70 человек личного состава и 10 единиц техники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается в сообщении, борьба с огнем осложнялась плотностью застройки и отсутствием подъездов к морю для забора воды. На месте был организован забор воды при помощи мотопомп.

Спасатели обнаружили пострадавшего, который во время самостоятельного тушения пожара получил ожоги рук.

В 07:00 пожар был локализован, а в 07:30 - ликвидирован.

"В результате пожара огнем уничтожены 15 деревянных и металлопластиковых частных домов. Причина возникновения пожара устанавливается", - сообщили в ГСЧС.

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На причале в Одессе в результате пожара на площади 1000 кв.м уничтожены 15 частных построек 01На причале в Одессе в результате пожара на площади 1000 кв.м уничтожены 15 частных построек 02На причале в Одессе в результате пожара на площади 1000 кв.м уничтожены 15 частных построек 03На причале в Одессе в результате пожара на площади 1000 кв.м уничтожены 15 частных построек 04На причале в Одессе в результате пожара на площади 1000 кв.м уничтожены 15 частных построек 05На причале в Одессе в результате пожара на площади 1000 кв.м уничтожены 15 частных построек 06На причале в Одессе в результате пожара на площади 1000 кв.м уничтожены 15 частных построек 07На причале в Одессе в результате пожара на площади 1000 кв.м уничтожены 15 частных построек 08На причале в Одессе в результате пожара на площади 1000 кв.м уничтожены 15 частных построек 09На причале в Одессе в результате пожара на площади 1000 кв.м уничтожены 15 частных построек 10На причале в Одессе в результате пожара на площади 1000 кв.м уничтожены 15 частных построек 11На причале в Одессе в результате пожара на площади 1000 кв.м уничтожены 15 частных построек 12На причале в Одессе в результате пожара на площади 1000 кв.м уничтожены 15 частных построек 13На причале в Одессе в результате пожара на площади 1000 кв.м уничтожены 15 частных построек 14

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Какие там дома, причалы а ля дача. Под новый пансионат землю расчищают
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100 % , может ресторан появится или отель . будем посмортеть, кто прихватит территорию .
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Что Вы знаете о куренях? Одна такая халабуда в том месте, стоит как нормальная квартира в Одессе...
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я - незнаю, фотки сделаны, так, нада понимать место приглянулось?!
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солнечная батарея? двигатель? привод на колеса?
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это эллинги непосредственно на море на даче Ковалевского. Стоимость одной "халабуды" от 5 тыс.долл
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Эти застройки подъездов к домам для пожарных еще нам всем не один раз аукнутся. Во всех городах - полный беспредел. Ну хоть в Полтаве проезд отстояли - просто довели людей. И ведь никто не отвечает за разрешения, за "отвод глаз от проблемы".
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Вы правы. Отец воевал три года... С размещенными по-беспределу бетонными блоками, какими-то кольями, загнанными в асфальт... Кем? А жильцами. Им шо-то не понравилось, в плане- машин много во дворе. Результат: вся зеленая дворовая зона сейчас-кошмар! Водилы перепахали. Вот реальный кошмар! А отец- не победил. Не успел.
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Все просто как кусок хозяйственного мыла-кто-то позарился на место. Это чисто по нашенски....
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Пришло время сровнять эти Шанхаи с землей и построить что то стоящее
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Пару уродливых высоток? Или красивых вилл за 5м заборами?
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Вот читаю.... и всегда одно и то же - никакой конкретики: "в Одессе на причале", "в центре Киева". Что, разве так сложно адрес указать, где это произошло???

И ещё: вместо того, чтобы оповещать о грядущих событиях ("завтра состоится митинг против коррупции", то Цензор извещает о событиях уже прошедших: "вчера прошёл митинг против коррупции".
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Скоро появится новый хозяин, и он же заказчик пожара, в одном лице.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа причале в Одессе в результате пожара на площади 1000 кв.м уничтожены 15 частных построек. ФОТОрепортаж
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