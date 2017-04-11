 На причале в Одессе в результате пожара на площади 1000 кв.м уничтожены 15 частных построек. ФОТОрепортаж

Как передает

, об этом сообщается на

Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается в сообщении, борьба с огнем осложнялась плотностью застройки и отсутствием подъездов к морю для забора воды. На месте был организован забор воды при помощи мотопомп.

Спасатели обнаружили пострадавшего, который во время самостоятельного тушения пожара получил ожоги рук.

В 07:00 пожар был локализован, а в 07:30 - ликвидирован.

"В результате пожара огнем уничтожены 15 деревянных и металлопластиковых частных домов. Причина возникновения пожара устанавливается", - сообщили в ГСЧС.

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