 На причале в Одессе в результате пожара на площади 1000 кв.м уничтожены 15 частных построек. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается в сообщении, борьба с огнем осложнялась плотностью застройки и отсутствием подъездов к морю для забора воды. На месте был организован забор воды при помощи мотопомп.
Спасатели обнаружили пострадавшего, который во время самостоятельного тушения пожара получил ожоги рук.
В 07:00 пожар был локализован, а в 07:30 - ликвидирован.
"В результате пожара огнем уничтожены 15 деревянных и металлопластиковых частных домов. Причина возникновения пожара устанавливается", - сообщили в ГСЧС.
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И ещё: вместо того, чтобы оповещать о грядущих событиях ("завтра состоится митинг против коррупции", то Цензор извещает о событиях уже прошедших: "вчера прошёл митинг против коррупции".
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