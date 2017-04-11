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 Происшествия, Фоторепортаж
  2026  11
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 Утром боевики осуществили обстрел Марьинки: из местной школы эвакуировали детей, информация о пострадавших уточняется, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Утром, 11 апреля, боевики начали обстрел города Марьинка в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook заместитель председателя Национальной полиции - начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Боевики начали обстрел Марьинки. В школе № 2 детей с занятий эвакуировали в бомбоубежище", - написал он.

Утром боевики осуществили обстрел Марьинки: из местной школы эвакуировали детей, информация о пострадавших уточняется, - Аброськин 01

Позже Аброськин добавил, что по состоянию на 09.45 обстрел прекратился.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала текущих суток боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ, - пресс-офицер Чепурной

Утром боевики осуществили обстрел Марьинки: из местной школы эвакуировали детей, информация о пострадавших уточняется, - Аброськин 02

"Следственно-оперативная группа полиции осматривает места обстрела на улицах Тельмана и Матросова. Информация о разрушении и пострадавших уточняется", - добавил он.
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там наверное сейчас скулеж стоит - "ВСУ это все из-за вас.... вот если бы вас здесь не было, наши мальчики бы по нам не стреляли... зачем вы пришли в Украину, защищать Украину - фашисты ВСУшные!"....
примерно так, как везде практически в прифронтовых зонах, там где вещает росопидоросоТВ.....
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именно так. Сепаратисто-колорадо узколобое смотрит шакалбими взглядами на наших солдат. Мне до сих пор не понятно, почему этих убогих до сих пор не вывезли хотя бы с ул. тельмана, которая по сути и есть "ноль"? Как на передке могут находиться потенциальные предатели и латентные диверсанты?. Тем более, что прошлым летом в спину бойцов бата "Донбасс" неоднократно стреляли с жилых домов в Марьинке.
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"Україна проти Росії": суд у Гаазі анонсував перше рішення

Коментувати сайті суду.

"19 квітня 2017 року Міжнародний суд ООН - головний судовий орган Організації об'єднаних націй - представить свою постанову на запит України про тимчасові заходи щодо застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації у справі "Україна проти Росії", - ідеться в повідомленні.
Рішення суду не буде остаточним і не пов'язане із розглядом справи по суті. Однак стане важливим елементом для юридичної протидії Росії.
Засідання буде відкритим. Розпочнеться о 16:00 за київським часом.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко озвучив очікування від Гааги

16 січня Україна подала до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов проти Росії через її фінансування тероризму та порушення прав людини.
Слухання розпочали 6 березня. Українська сторона просить застосувати запобіжні заходи для захисту цивільного населення від агресії Росії у рамках розгляду позову в Міжнародному суді ООН.

https://gazeta.ua/articles/politics/_ukrayina-proti-rosiyi-sud-u-gaazi-anonsuvav-pershe-rishennya/765296
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Немного о приятном.
вчера вечером в секторе "М" неопознанная артбатарея нанесла массированный удар по позициям руссопидаров в районе Докучаевска.
Судя по установившейся тишине, удар пришелся точно по целям.
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Все равно приятно))
это же не полигонные стрельбы. Какую-то часть целей подавили - и то хорошо.
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поки не будемо діяти як Ізраїль, то так і будуть йти обстріли!!! смерть рашиським окупантами!!
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Проханов просил Путлера нанести удар по любимому Донбассу? ну ну...
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Про цей фашистький факт обстрілу школи проінформували мешканців окупованої території ? Як діє контрпропоганда наших ЗСУ ?
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Всі злочини "братнього народу" з 1169 по 1990 роки
Їх стільки що бере жах, їх гидко читати, але ми маємо це пам'ятати. Коли саме почалася деградація росіян не відомо, але історія зберегла факти їхніх злочинів. Добірку історичних дат та подій пропонують Патріоти України. 1093р. -…
http://vsviti.com.ua/ukraine/64007
Утром боевики осуществили обстрел Марьинки: из местной школы эвакуировали детей, информация о пострадавших уточняется, - Аброськин - Цензор.НЕТ 5734
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУтром боевики осуществили обстрел Марьинки: из местной школы эвакуировали детей, информация о пострадавших уточняется, - Аброськин. ФОТОрепортаж
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