 Утром боевики осуществили обстрел Марьинки: из местной школы эвакуировали детей, информация о пострадавших уточняется, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook заместитель председателя Национальной полиции - начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин."Боевики начали обстрел Марьинки. В школе № 2 детей с занятий эвакуировали в бомбоубежище", - написал он.

Позже Аброськин добавил, что по состоянию на 09.45 обстрел прекратился.

"Следственно-оперативная группа полиции осматривает места обстрела на улицах Тельмана и Матросова. Информация о разрушении и пострадавших уточняется", - добавил он.