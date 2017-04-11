 Утром боевики осуществили обстрел Марьинки: из местной школы эвакуировали детей, информация о пострадавших уточняется, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook заместитель председателя Национальной полиции - начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Боевики начали обстрел Марьинки. В школе № 2 детей с занятий эвакуировали в бомбоубежище", - написал он.
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примерно так, как везде практически в прифронтовых зонах, там где вещает росопидоросоТВ.....
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Коментувати сайті суду.
"19 квітня 2017 року Міжнародний суд ООН - головний судовий орган Організації об'єднаних націй - представить свою постанову на запит України про тимчасові заходи щодо застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації у справі "Україна проти Росії", - ідеться в повідомленні.
Рішення суду не буде остаточним і не пов'язане із розглядом справи по суті. Однак стане важливим елементом для юридичної протидії Росії.
Засідання буде відкритим. Розпочнеться о 16:00 за київським часом.
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16 січня Україна подала до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов проти Росії через її фінансування тероризму та порушення прав людини.
Слухання розпочали 6 березня. Українська сторона просить застосувати запобіжні заходи для захисту цивільного населення від агресії Росії у рамках розгляду позову в Міжнародному суді ООН.
https://gazeta.ua/articles/politics/_ukrayina-proti-rosiyi-sud-u-gaazi-anonsuvav-pershe-rishennya/765296
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вчера вечером в секторе "М" неопознанная артбатарея нанесла массированный удар по позициям руссопидаров в районе Докучаевска.
Судя по установившейся тишине, удар пришелся точно по целям.
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это же не полигонные стрельбы. Какую-то часть целей подавили - и то хорошо.
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Їх стільки що бере жах, їх гидко читати, але ми маємо це пам'ятати. Коли саме почалася деградація росіян не відомо, але історія зберегла факти їхніх злочинів. Добірку історичних дат та подій пропонують Патріоти України. 1093р. -…
http://vsviti.com.ua/ukraine/64007
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