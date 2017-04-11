 "Я думала, что многое видела за три года войны... Я не видела ужаса мирной жизни сирот ДЦП", - волонтер Нина Беллини призывает помочь детям. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на странице в Facebook. Приводим ее текст полностью.
"Я думала, что многое видела за три года войны - НЕТ, НЕТ, НЕТ. Я не видела ужаса мирной жизни сирот ДЦП. Сказать, что я плачу, - это ничего не сказать. Я вою. Я вою от боли и бессилия, от отчаянья и страха. Дети, у которых есть дети, и не по их желанию, дети у которых нет адреса, куда прислать еду, т.к у них нет дома. Дети, о существовании которых знает только соцработник, дети, о смерти которых не узнает никто...
Masha Grineva я вспоминаю твою Лерочку, ты хотела что-то сделать в память о ней. Поверь, ты сделала это, ты подарила радость ЭТИМ ДЕВОЧКАМ. Они того стоят.
Мне нужна Ваша помощь. Продуктами. Оксана Нешта, твою еду передали не бабушкам - детям. Пишите в личку".
Интервью с волонтером Ниной Беллини читайте ЗДЕСЬ.
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а украинцы ведь Родину в колбасе не измеряют - ЗНАЧИТ ИМ НИЧЕГО НЕ НАДО....
а сепарушки, те только в колбасе - их в ожиданиях разочаровывать нельзя!....
ДАЁШЬ ВСЕМ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ!....
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Воїн з позивним " Вінниця"
Продовжує після важкого поранення та тривалого лікування захищати Україну!
Краса та гордість ЗСУ!
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