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 "Я думала, что многое видела за три года войны... Я не видела ужаса мирной жизни сирот ДЦП", - волонтер Нина Беллини призывает помочь детям. ФОТОрепортаж

Волонтер Нина Беллини призывает помочь продуктами детям сиротам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на странице в Facebook. Приводим ее текст полностью.

"Я думала, что многое видела за три года войны - НЕТ, НЕТ, НЕТ. Я не видела ужаса мирной жизни сирот ДЦП. Сказать, что я плачу, - это ничего не сказать. Я вою. Я вою от боли и бессилия, от отчаянья и страха. Дети, у которых есть дети, и не по их желанию, дети у которых нет адреса, куда прислать еду, т.к у них нет дома. Дети, о существовании которых знает только соцработник, дети, о смерти которых не узнает никто...

Masha Grineva я вспоминаю твою Лерочку, ты хотела что-то сделать в память о ней. Поверь, ты сделала это, ты подарила радость ЭТИМ ДЕВОЧКАМ. Они того стоят.

Мне нужна Ваша помощь. Продуктами. Оксана Нешта, твою еду передали не бабушкам - детям. Пишите в личку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевские чиновники растратили 870 тысяч, выделенных на обучение сирот и инвалидов, - прокуратура

Я думала, что многое видела за три года войны... Я не видела ужаса мирной жизни сирот ДЦП, - волонтер Нина Беллини призывает помочь детям 01Я думала, что многое видела за три года войны... Я не видела ужаса мирной жизни сирот ДЦП, - волонтер Нина Беллини призывает помочь детям 02Я думала, что многое видела за три года войны... Я не видела ужаса мирной жизни сирот ДЦП, - волонтер Нина Беллини призывает помочь детям 03Я думала, что многое видела за три года войны... Я не видела ужаса мирной жизни сирот ДЦП, - волонтер Нина Беллини призывает помочь детям 04Я думала, что многое видела за три года войны... Я не видела ужаса мирной жизни сирот ДЦП, - волонтер Нина Беллини призывает помочь детям 05Я думала, что многое видела за три года войны... Я не видела ужаса мирной жизни сирот ДЦП, - волонтер Нина Беллини призывает помочь детям 06Я думала, что многое видела за три года войны... Я не видела ужаса мирной жизни сирот ДЦП, - волонтер Нина Беллини призывает помочь детям 07Я думала, что многое видела за три года войны... Я не видела ужаса мирной жизни сирот ДЦП, - волонтер Нина Беллини призывает помочь детям 08

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Вся шея была кровавая с сукровицей. Со вздутым животом синего цвета. Она стонала", - волонтеры нашли в киевской больнице заброшенную врачами годовалую сироту. ВИДЕО


Интервью с волонтером Ниной Беллини читайте ЗДЕСЬ.
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а давайте лучше гнать груженые машины Красного Креста с гум.помощью на Донецк - сепарня ведь голодная!....
а украинцы ведь Родину в колбасе не измеряют - ЗНАЧИТ ИМ НИЧЕГО НЕ НАДО....
а сепарушки, те только в колбасе - их в ожиданиях разочаровывать нельзя!....
ДАЁШЬ ВСЕМ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ!....
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То есть все кто живет в Донецкой и Луганской областях - сепары?
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ну і я свої 5 копійок вставлю....

Воїн з позивним " Вінниця"
Продовжує після важкого поранення та тривалого лікування захищати Україну!
Краса та гордість ЗСУ!

"Я думала, что многое видела за три года войны... Я не видела ужаса мирной жизни сирот ДЦП", - волонтер Нина Беллини призывает помочь детям - Цензор.НЕТ 2155
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Я думала, что многое видела за три года войны... Я не видела ужаса мирной жизни сирот ДЦП", - волонтер Нина Беллини призывает помочь детям. ФОТОрепортаж
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