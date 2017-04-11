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 Волонтер Толмачева, получившая ранение в зоне АТО, снова возвращается на фронт и просит помочь с ремонтом микроавтобуса и покупкой биноклей. ФОТО

Волонтер Юлия Толмачева, которая была ранена в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО), снова собирается на фронт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на Facebook.

"Друзья, собираюсь на фронт. Надо срочно проплатить еще 2 бинокля с дальномерной сеткой для бойцов в Широкино, цена вопроса - 6000 грн", - пишет Толмачева.

"И опять прошу помочь в ремонте моего волонтерского авто. Бус пострадал при обстреле и от перегрузки. Мои друзья пытаются сделать авто до поездки. Сегодня нам дали в долг передние и задние стойки. Их тоже надо проплатить. Цена - 4000 грн", - добавила она.

Волонтер дала реквизиты для перевода денег: карта "Приватбанка" 5168 7423 4812 8798 (Юлия Толмачева).

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Напомним, 8 марта боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли украинских волонтеров в районе н. п. Зайцево (Донецкая область). В результате обстрела получили ранения волонтеры благотворительного фонда "Батальон Волонтер" Юлия Толмачева и Сергей Адамьяк. В течение часа раненых доставили в Бахмутскую центральную районную больницу, где их прооперировали военные врачи.


Волонтер Толмачева, получившая ранение в зоне АТО, снова возвращается на фронт и просит помочь с ремонтом микроавтобуса и покупкой биноклей 01

(Фото со страницы Yuliya Tolmachova)
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