 "Вдруг пригодится": житель Николаевщины хранил дома гранаты, мины и патроны. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правоохранители с разрешения суда провели обыск в доме 62-летнего жителя одного из сел Очаковского района. Изъяты 2 ручные осколочные гранаты "РГД-5", 2 гранаты "Ф-1", 3 шумовые гранаты, 2 сигнальные мины, 3 запала к УЗРГМ, штык-нож от винтовки, 4 магазина от АК-74 и 500 патронов различного калибра, в том числе к противотанковому ружью.
По предварительной информации, мужчина в 2014-2015 годах в составе добровольческого объединения обеспечивал функционирование одного из блокпостов на Николаевщине. Он заявил, что хранил боевой арсенал на всякий случай, "вдруг пригодится".
Злоумышленник задержан. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
(Фото полиции Николаевской области)
446 9
Конфликт между блокировщиками и полицией на Луганщине: активисты говорят о задержаниях, полиция - о добровольном переносе редута(58)
Два арсенала оружия и боеприпасов найдены на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж(8)
Военком в Донецкой области за 800 долларов помогал призывникам "откосить" от армии, - полиция. ФОТОрепортаж(17)
Из тайника в зоне АТО изъяты гранатометы, гранаты и патроны. ФОТОрепортаж(13)
За неделю на КПВВ в зоне АТО задержаны 24 человека, подозреваемых в участии в бандах боевиков, - Тука(8)
Харьковские танкостроители тестируют отремонтированный танк Т-64 перед отправкой в войска. ВИДЕО(176)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить