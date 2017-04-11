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Все про:боеприпасы (1047) задержание (5471) Николаевская область (775) обыск (1044) оружие (3824) Нацполиция (6839) изъятие (341)

 "Вдруг пригодится": житель Николаевщины хранил дома гранаты, мины и патроны. ФОТОрепортаж

В Николаевской области задержан мужчина, который хранил в своем доме арсенал боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, правоохранители с разрешения суда провели обыск в доме 62-летнего жителя одного из сел Очаковского района. Изъяты 2 ручные осколочные гранаты "РГД-5", 2 гранаты "Ф-1", 3 шумовые гранаты, 2 сигнальные мины, 3 запала к УЗРГМ, штык-нож от винтовки, 4 магазина от АК-74 и 500 патронов различного калибра, в том числе к противотанковому ружью.

По предварительной информации, мужчина в 2014-2015 годах в составе добровольческого объединения обеспечивал функционирование одного из блокпостов на Николаевщине. Он заявил, что хранил боевой арсенал на всякий случай, "вдруг пригодится".

Злоумышленник задержан. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два арсенала оружия и боеприпасов найдены на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Вдруг пригодится: житель Николаевщины хранил дома гранаты, мины и патроны 01Вдруг пригодится: житель Николаевщины хранил дома гранаты, мины и патроны 02Вдруг пригодится: житель Николаевщины хранил дома гранаты, мины и патроны 03Вдруг пригодится: житель Николаевщины хранил дома гранаты, мины и патроны 04Вдруг пригодится: житель Николаевщины хранил дома гранаты, мины и патроны 05Вдруг пригодится: житель Николаевщины хранил дома гранаты, мины и патроны 06Вдруг пригодится: житель Николаевщины хранил дома гранаты, мины и патроны 07Вдруг пригодится: житель Николаевщины хранил дома гранаты, мины и патроны 08Вдруг пригодится: житель Николаевщины хранил дома гранаты, мины и патроны 09Вдруг пригодится: житель Николаевщины хранил дома гранаты, мины и патроны 10

(Фото полиции Николаевской области)
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Лучше бы он признался что диверсант сепарский. Отпустили бы по суду, в крайнем случае - небольшой условный срок.
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меньше перед "друзьями" понтоваться надо было, если хотел что бы пригодилось....
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Всьо, пзц йому, зловили небезпечного злочинця, вкрав би пару міліонів то цим би нагородили, а може і Максима би ще дали
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У кожного українця повинна бути зброя. Особливо якщо людина живе поряд з районом воєнних дій. Хтось його здав... Мабуть друг...
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Стояв на блокпосту. захищав Україну, готовий і в подальшому її захищати (до цього готується), то тепер можуть дати термін, а хто краде міліони, хто зраджував державу і народ--той на волі і їх ніхто не турбує Цинізм і дебільство. Формально повод є, але такі дії МВС--недостойні.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Вдруг пригодится": житель Николаевщины хранил дома гранаты, мины и патроны. ФОТОрепортаж
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