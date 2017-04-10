 У "Сбербанка" в центре Киева зажгли файеры и разложили "кровавую" карту Украины. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политсилы в Facebook, участники акции провели под зданием перформанс с файерами и картой Украины, что символизирует кровавую войну и смерть украинских солдат.
Сергей Филимонов, глава киевского крыла "Национального корпуса", заявил: "Мы вернулись в "Сбербанк", потому что нас обманули. Они продали российский банк российскому бизнесмену. В Харькове до сих пор продолжаются столкновения между правоохранителями и нашими активистами, тогда как в Киеве полиция не дала нам заблокировать отделение банка-оккупанта. Хочу напомнить, что Россия - это государство, которое забрало у нас Крым и Донбасс. "Сбербанк" - тот банк, который принимает паспорта так называемых "ЛДНР".
Прозвучали лозунги "Смерть российским оккупантам!", "Нет российским банкам!" и "Вместе и до конца!" Впоследствии активисты принесли 20 символических мешков с российским рублем к главному входу в финучреждение.
Участники акции намерены оставаться у банка всю ночь.
Напомним, члены партии "Национальный корпус" объявили войну дочерним отделениям российских банков в Украине, требуя от властей отозвать у этих организаций лицензии и запретить их работу. Они блокировали входы в финучреждения, строили у дверей баррикады, обливали краской окна и двери, призывая украинцев забирать из банков деньги.
(Фото со страницы Національний корпус)
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1 год.
В Одесі мусора затримали патріотів, які протидіяли ватанам.
В Харкові мусора розігнали азовців, які блокували сбербанк.
В Києві мусор запакували людей, які мітингували проти голубанова.
Мусорський переворот прямо.
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Але я думаю, що те що вони творять тільки шкодить Україні. Навіть більше - певен, що тут є маніпуляція. Хитра, підступна, добре замаскована маніпуляція.
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Чому я назвав їх хунвейбінами? Тому, що в них вселяють впевненість, що є прості рішення. А простих рішень нема. Там «на нуле в окопах» є прості рішення, а тут нема.
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https://bbcccnn.com.ua/tsikavo/ya-tak-schytayu-chto-na-evrovydenyy-2017-ot-rossyy-mozhet-vystupyt-tolko-shnur-y-tolko-s-etoj-pesnej/
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