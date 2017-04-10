 На взятке в $700 задержан руководитель автошколы на Закарпатье, - ГПУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в

В сообщении отмечается: " Как сообщил начальник отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции, работниками следственного отдела прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками управления защиты экономики в Закарпатской области Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины разоблачен при получении 700 долларов США неправомерной выгоды руководитель одной из автомобильных школ области.Указанную сумму чиновник требовал и получил за содействие, с использованием своего служебного положения, в оформлении документов о прохождении закарпатцем обучение водителей категории "С" в Иршавской автомобильной школе Закарпатской областной организации Общества обороны Украины.Действия руководителя автошколы в уголовном производстве квалифицируются по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом).Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о его задержании порядке ст. 208 УПК Украины.Справочно: санкция указанной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет".