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 На взятке в $700 задержан руководитель автошколы на Закарпатье, - ГПУ. ФОТО

Следственным отделом прокуратуры Закарпатской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту вымогательства и получения руководителем Иршавской автомобильной школы Закарпатской областной организации Общества содействия обороне Украины от закарпатца неправомерную выгоду в сумме 700 долларов США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПУ.

В сообщении отмечается: " Как сообщил начальник отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции, работниками следственного отдела прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками управления защиты экономики в Закарпатской области Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины разоблачен при получении 700 долларов США неправомерной выгоды руководитель одной из автомобильных школ области.

Указанную сумму чиновник требовал и получил за содействие, с использованием своего служебного положения, в оформлении документов о прохождении закарпатцем обучение водителей категории "С" в Иршавской автомобильной школе Закарпатской областной организации Общества обороны Украины.

Действия руководителя автошколы в уголовном производстве квалифицируются по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом).

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о его задержании порядке ст. 208 УПК Украины.

Справочно: санкция указанной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет".

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Цензор http://censor.net.ua читав ще до Майдану але тепер після майже 4 років Цензор почав банити і стирати мої коментарі. Навіть не знаю з чим це пов'язано. Скоріше за все в моїй багаторічні підтримці моєї Батьківщини України та критикою діючої влади в Україні. Не за це відбулася Революція Гідності і не за це гинуть кращі дочки і сини України на російсько-українській війні, злочинно названій в угоду Росії АТО, що тягне за собою зовсім інший юридичний статус і відповідальність.
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Что дерёшься? Так купи себе быка с яйцами за эти деньги...
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Пескарь то пескарь, но мля таких пескарей в масштабе страны миллионные косяки.Да , надо крупняк вылавливать, но и мелочь паршивую истреблять. Достали
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600, 700! Кто больше? мы прогнили насквозь, какая нахрен цивилизация..
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Да уж, новость, достойная общегосударственного новостного ресурса . . .
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Все это херня !!!!!на уровне бытовухи эти новости с взятками 500-1000 бакинских.

когда миллиарды тырятся в стране-противно даже читать!
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Разница только в том что на уровне бытовухи нет возможности воровать миллиарды.
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Так что предлагаете? Панять и пррррастить? В этой стране ничего не измениться если люди не начнут меняться, все начинается с малого и грося и петя когда-то за 100 у.е. готовы были на все, а потом глядишь и какой-то шапкокрад - завгар уже президент и миллиарды тырит. Вот с такой мелочи нация и начинает меняться. Приведу примеры из жизни: у знакомой сняли цепочку с кулоном по средь бела дня, звонит мужу вся в слезах, тот приехал покричал на жену, покричали вместе на какого-то невидимого пида-са и ВСЕ. Прошли сутки я спрашиваю в полицию заяву накатали? Ответ стоил ожидания - А зачем? Все равно ничего не найдут! - А Вы Пробовали? - Нет! Затащил их силком в участок - результат цепочка через 6 ЧАСОВ на шее ублюдок в СИЗО!!! Аналогично у тещи на рынке кошелек умыкнули - и ни слова, заставил пойти заяву накатать через день нашли подонка. Знакомым на кладбище запретили памятник ставить, мол согласовать нужно с руководством погоста, те $200 отдали за устное разрешение, прошла неделя я с ними к этому дирехтору поехал, тот в недупляс типа Вас в первый раз вижу, так я по сей день немогу их заставить написать заяву куда надо, все бояться что им потом там памятник поломают или еще чего-то. В гаражном кооперативе тереть потерянных в советском союзе дедушек до сих пор регулярно платят за УБОРКУ (я плакал когда увидел эту статью расходов) территории кооператива и при этом каждый метет свой участок как хочет проклиная президента пид-аса и премьера ган-на. Ну как-то так
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