 На взятке в $700 задержан руководитель автошколы на Закарпатье, - ГПУ. ФОТО

пресс-службе ГПУ.
В сообщении отмечается: " Как сообщил начальник отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции, работниками следственного отдела прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками управления защиты экономики в Закарпатской области Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины разоблачен при получении 700 долларов США неправомерной выгоды руководитель одной из автомобильных школ области.
Указанную сумму чиновник требовал и получил за содействие, с использованием своего служебного положения, в оформлении документов о прохождении закарпатцем обучение водителей категории "С" в Иршавской автомобильной школе Закарпатской областной организации Общества обороны Украины.
Действия руководителя автошколы в уголовном производстве квалифицируются по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом).
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о его задержании порядке ст. 208 УПК Украины.
Справочно: санкция указанной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет".
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когда миллиарды тырятся в стране-противно даже читать!
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