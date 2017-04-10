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Все про:конвертцентр (305) ГФС (2694)

 Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 360 миллионов гривен. ФОТО

налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 360 миллионов гривен

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева, услуги по незаконному переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита.

Для ведения противоправной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд фиктивных предприятий. На их счета реально действующие компании перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались через банкоматы и кассы банков и передавались вместе с поддельными первичными документами заказчикам таких услуг за вычетом 10-12%.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято более 1,75 миллиона гривен наличными, 8 печатей предприятий с признаками фиктивности, 21 банковская карточка, компьютерная техника, пистолет, чековые книжки, бухгалтерская документация и черновые записи.

В настоящее время следственные действия продолжаются".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Конвертцентр с оборотом в 124 млн грн ликвидирован на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 360 миллионов гривен 01

Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 360 миллионов гривен 02

Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 360 миллионов гривен 03

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Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 360 миллионов гривен 04

Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 360 миллионов гривен 05

Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 360 миллионов гривен 06

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Всі в Україні знають і розуміють звідки ростуть вуха цих "Конвертів"- з назабності можновладців!!! Тільки мовчать і користуються можливістю платити робітникам копійки і гребсти в оффшори собі гроші на старість! Хіба я не правий?....
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Поймали шестёрок-банщиков (которые оказывали предприятиям реального сектора экономикиИсточник:http://censor.net.ua/p435776
), которые отмывали....,
а самих засранцев, кто-то накажет?Источник:http://censor.net.ua/p435776)
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если суммировать все эти доходы от конвертцентров - нахер нам мвф ?
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Совершенно верно!!!
Если глава семьи - бездарь и лох, без кредитов не прожить!
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вам он может и глава, и семьи...
у нас на флоте говорили так: нахерс и забортс !
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Мне?
А ты не орал "Майдан! Майдан!"?
Вот и на тебе, отца и гаранта!
И не ной! Сам "за борт" сваливай.
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ты, засранец, еще только в проекте был, когда я в совдепии ярмо тянул
имею твердые убеждения:
мусор типа Глеб Егорович Жеглов а - нахер(с) и заборт(с) !
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Вали "за бортс" отработка ссср_овская!
На погост, баласт!
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Если судить по новостям на цензоре, то ежедневно "накрывают" этих центров в среднем на 1 лярд грн. За месяц 30 лярдов, за го 360 лярдов. А Ани мозги парят чем наполнить пенсионный фонд? Хде деньги Зин?!!!!
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вес каждой купюры в один килограмм значительно затруднило бы перемещение этого мусора
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 360 миллионов гривен. ФОТО
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