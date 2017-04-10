 Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 360 миллионов гривен. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева, услуги по незаконному переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита.
Для ведения противоправной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд фиктивных предприятий. На их счета реально действующие компании перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались через банкоматы и кассы банков и передавались вместе с поддельными первичными документами заказчикам таких услуг за вычетом 10-12%.
В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято более 1,75 миллиона гривен наличными, 8 печатей предприятий с признаками фиктивности, 21 банковская карточка, компьютерная техника, пистолет, чековые книжки, бухгалтерская документация и черновые записи.
В настоящее время следственные действия продолжаются".
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), которые отмывали....,
а самих засранцев, кто-то накажет?Источник:http://censor.net.ua/p435776)
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Если глава семьи - бездарь и лох, без кредитов не прожить!
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у нас на флоте говорили так: нахерс и забортс !
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А ты не орал "Майдан! Майдан!"?
Вот и на тебе, отца и гаранта!
И не ной! Сам "за борт" сваливай.
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имею твердые убеждения:
мусор типа Глеб Егорович Жеглов а - нахер(с) и заборт(с) !
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На погост, баласт!
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