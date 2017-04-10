EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины
  9665  91
Все про:Аваков (2473) обвинение (320) Матиос Анатолий (468) Семенченко Семен (222) Голубан (13)

 Семенченко прокомментировал обвинения Авакова и Матиоса в свой адрес. ДОКУМЕНТ

Депутат Верховной Рады Семен Семенченко (фракция "Самопомич") прокомментировал заявление министра внутренних дел Арсена Авакова и главного военного прокурора Анатолия Матиоса по поводу его биографии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

Также читайте: Задержаны как минимум 5 участников акции протеста против присутствия в полиции Голубана, - Игорь Луценко

"Об Авакове. О том что Семенченко - "профессиональный аферист". О том, что "6 лет скрывался в РФ от уголовного преследования". Хорошо. В 1996 году был осужден по статье 187 УК Украины. "Недонесение о совершении преступления". Вышел из зала суда. Эта статья с 2000 г. декриминализирована и отсутствует в уголовном Кодексе. НЕ Стукачество сейчас уже не считается преступлением. Да и противодействовать Севастопольской милиции, которая уже тогда погрязла в связях с бандитами и ФСБ РФ я, тогда еще простой парень который не желал мириться с их произволом не мог. И не в какой России я не скрывался. Ни 6 лет ни одного месяца. Сейчас я - "ранее не судим". Прилагаю справку, выданную МВД во главе с самим министром Аваковым. Прилагаю решение суда где утверждение про мои судимости названы клеветой. Прилагаю справку шестилетней давности с того же предмета", - написал Семенченко.

Семенченко прокомментировал обвинения Авакова и Матиоса в свой адрес 01

Семенченко прокомментировал обвинения Авакова и Матиоса в свой адрес 02

Семенченко прокомментировал обвинения Авакова и Матиоса в свой адрес 03

Семенченко прокомментировал обвинения Авакова и Матиоса в свой адрес 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Егор Соболев ответил на обвинения по поводу "фальсификации" военного личного дела: "Я долго думал, что имел в виду Матиос"

Нардеп также напомнил, что был награжден именно министром внутренних дел почетным оружием, "причем в 14-м это сделало не только МВД, но и СБУ. Именно министр внутренних дел, вместе с тогдашним премьером мне вручали орден Богдана Хмельницкого 2014. Фото прилагаю".

Семенченко прокомментировал обвинения Авакова и Матиоса в свой адрес 05

Семенченко прокомментировал обвинения Авакова и Матиоса в свой адрес 06

Семенченко прокомментировал обвинения Авакова и Матиоса в свой адрес 07


"Про Матиоса. Не хочу тратить время украинцев и напоминать в чем обвинял меня главный военный прокурор в 2015-16 годах. Достаточно того, что ни одно обвинение не подтвердилось и не по одному обвинению ко мне не было предъявлено подозрение. Где "похищение людей"? Где "подделка" воинского звания? Где "скрытые" судимости? Главный военный прокурор не отвечает за свои слова. Поэтому продолжает плодить новые обвинения. В то время как дело Иловайска и Дебальцево не передано в суд, а в отношении самого Матиоса в реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело. Копии также прилагаю", - заявил Семенченко.

Семенченко прокомментировал обвинения Авакова и Матиоса в свой адрес 08

"Теперь по сути: "Человек без фамилии и истории под ником Семен Семенченко, или кто он там, Гришин, или Сергей Донцов, как он был в Донецке". Мое фамилия - Семенченко, а биография размещена на сайте. Мне в данном случае очень трудно комментировать слова Матиоса... Кто такой этот самый "Сергей Донцов" наверное известно только самому Матиосу. "Выпускник ВГИК курсов спецшколы Российской Федерации Гришин-Семенченко, наверняка что-то знал". Что имел в виду главный военный прокурор понять очень сложно. То что я в 2008 получал дополнительное высшее образование в ВГИК (институт кинематографии) на факультете режиссуры я сообщил еще в 2014. Что такое "спецшкола ВГИК РФ" понять очень трудно. Скорее всего это словосочетание придумано для того, чтобы была какая-то страшная "спецшкола", но нельзя было бы подать в суд за явную клевету. Что именно я "знал"? Следуя логике Матиоса в 2008 году я знал что начнется война, и... что дальше понять трудно", - резюмировал нардеп.

Как сообщалось ранее, глава МВД Арсен Аваков назвал "бесстыжими рожами" тех, кто обвиняет полковника Юрия Голубана в сотрудничестве с пророссийскими боевиками в 2014 году. В частности Аваков назвал фамилии нардепов от "Самопомочи" Семена Семенченка и Егора Соболева. Также главный военный прокурор Матиос обвинил Егора Соболева в подделке документов.

Напомним, депутат фракции "Батькивщина" Игорь Луценко, ссылаясь на слова террориста Александра Ходаковского, обвинил украинских офицеров в якобы сотрудничестве с террористами.

Народный депутат Украины Антон Геращенко в свою очередь заявил, что его коллега по парламенту Игорь Луценко распространил недостоверную информацию о том, что сотрудник полиции Юрий Голубан, который участвовал в спецоперации по изъятии оружия у блокадников, ранее сотрудничал с боевиками.

Сам Голубан в интерью Цензор.НЕТ сообщил, что трижды встречался с террористом Ходаковским.

Полное интервью с Юрием Голубаном читайте ЗДЕСЬ.
Источник: /n435529
 перейти на форум
 
   
VEhrdlVXdE9RM2t3VEVSUmRYUkRLekJNU2pnd1NucFJjMDVIUXpCTWFsRjJkRWRDU1U1RFVUQk1NMUZ6VGtkRE1FdzNVWFU1UXpRd1RHdzRNRXRJVVhSa1F6Z3dURmhSZG1SSFNEQk1XRkYyWkVNMk1FdzBaekJMU0ZGMFpFTTRNRXhZVVhaWWVsRnJPVU1yTUV4MlVtYzVRM2d3VEVSUmRsTTRkakJNTjFGelpFTjVNRXhxVVhaa1F6RXdURE5SZFU1RE1RPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Когда Костя Гришин создавал батальон "Донбасс", тогда у авакова к нему вопросов не было. Как только вырвался из-под опеки - сразу ведра компромата полились. Мавр сделал свое дело.
Рюкзак, ты б как-то с трусами и крестиком определился.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
голубан соево - ватный уепан. мусор короче.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"героический" мусор днр? Награжденный за это другим мусором (в прямом смысле этого слова).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а кто есть Аваков Матиос интересный вопрос между прочим
предатели Украины ДА
враги Украины ДА
перекупленные и перевербованные разведками мира ДА ДА
сволочи ДА
подонки ДА
преступники ДА
не УКРАИНЦЫ-- В СМЫСЛЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ЭТНОСА... ДА-ДА-ДА-ДА
им пора сидеть в Гуантанамо ДА-ДА-ДА
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
https://elise.com.ua/2017/04/09/eto-konets-zamestitel-avakova-vmeste-s-boevikom-motoroloj-zahvatyval-harkovskuyu-oga-video/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этому их Петя научил, с кем поведёшся, ... .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну Семенченко показывает документы а не просто трындит как Матиос
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тоху плачущего прокурорчика трогать нельзя, а то тепловизор на всех нападет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аваков, он такой Аваков!

Видео задержание участников митинга за отставку Голубана под МВД
https://www.facebook.com/www.business.ua/videos/1288646721203730/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Семенченко и Парасюк опустили Петю типа Президента на границе с Лугандоном. Вот он и продолжает отсасывать у них.)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Семенченко для них сейчас враг, а Голубан кто? Все дружно молчат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Верю Сёме,СОВАКОВ и МАТЕУС,БРЕХУНЫ и ПОДОНКИ....ИМХО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вспоминается эпизод из фильма "Криминальный талант", когда аферистка угрожала следователю, что обвинит в попытке изнасилования. Так она сказала, они потом конечно разберутся, но крови попортят.
По этом принципу действует Авакян, голословные обвинения, а человек должен оправдываться, а раз оправдывается, значит виноват. Лучше бы Авакян рассказал, за какие такие заслуги прятался в Италии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"оружейника" авакова давно сраной метлой гнать,только за Княжичи этого уепана под суд надо отдать,за "титушек" отброськина (кстати отброськин тоже из Севастополя,чмо героическое)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а за "реформу" полиции вообще яйца оторвать,в Одессе сепаратюги под защитой полиции уже крылья распустили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
может у Авакова или Матиоса , есть ранения? может они под градами в окопах сидели? закройте хлебала , суки народа, да именно хлебала, вы хлебалом воюете и хлебалом воруете, .... придет время за ваши дела ответите,вы не вечны у корыта !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а шо,ранение в задницу сеня в окопах получил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет, на диване с Деевой, об рюкзак-тепловизор укололся
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну да...и заспамить.любимое действо на цензоре
 показать весь комментарий
Ответить
 
не льсти себе, я не спамил, и без меня на тебя спрос есть ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та мне пофиг...а то те,кто спамит не с твоей кучки .та же зрада.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а может у тебя нейтральная тайная поклонница, заигрывает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
почему ны ныны, могли луизка с танюшкой, или маринка тебя приголубить, я не знаю, я же не всезнающий говорящий камод сабакава
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
шота не на шутку сеня самопиаром занялся...никак в президенты готовится?по типу захарченки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Знищення Редуту "Богдан". 10 квітня 2017
https://soundcloud.com/user-228852655/zachistka-redutu-bogdan-10-kvtnya-2017 …
фсё..зачистили,40 чоловiк затримали..
А ЩО НАРОД?.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что Аваков с Матиосом, что Гришин - проходимцы и мошенники. Очень обидно, что итогом борьбы за правильные ценности и идеалы, стало то, что страна оказалась в лапах этих мерзавцев. Вместо коррупции мы получили мегакоррупцию, вместо ментовского беспредела - мегабеспредел с откатом до уровня "лихих девяностых", вместо возрождения нации - обезбашенный вышиватизм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Реформа + люстрация = сепаратисты на всех руководящих постах МВД..Семенченко прокомментировал обвинения Авакова и Матиоса в свой адрес - Цензор.НЕТ 9112.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Все вы там хороши, жрёте в три глотки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Здаётся мне, щас Семенченку начнут тулить подделку документов, а именно справки о несудимости. Главный мусор и военный прокурор такие предсказуемые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чи ділянку мамину перекопує. Заодне і схудне трохи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
сумніваюся, шо воно буде ділянку перекопувати. Попатякати всяке це її, але від патякання не худнуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
По-ходу Голубан, что-то знает про Авакова, раз тот его так защищает, не жалея живота своего...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А на Гепу, Допу, других там усяких рыгов нехорошего злочынного режиму тепловизоров видать не хватило...Все идут на Семенченко, Парасюка, Гриценко и других шатунов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
єто шедевр " спецшкола вгик" а в гнесинском училилище есть такое ??? разведывтельная кансерватория типа
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цензор http://censor.net.ua читав ще до Майдану але тепер після майже 4 років Цензор почав банити і стирати мої коментарі. Навіть не знаю з чим це пов'язано. Скоріше за все в моїй багаторічні підтримці моєї Батьківщини України та критикою діючої влади в Україні. Не за це відбулася Революція Гідності і не за це гинуть кращі дочки і сини України на російсько-українській війні, злочинно названій в угоду Росії АТО, що тягне за собою зовсім інший юридичний статус і відповідальність.


++++++++++++
++++++++++++
Прохання не лаятись на форумі та не дублювати  коментарі з посиланнями, що є флудом.
Адміністратор форуму
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"в 2008 получал дополнительное высшее образование в ВГИК (институт кинематографии) на факультете режиссуры"

ага, то він ще й режисер? а що з кар"єрою режисера не склалося?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
а как разнесло простого афериста а)

этот поц совсем не уважает народ, что это за объяснения
топорно да, лучше б ему орифлеймом заниматься, конечно
через некоторое время он смотает удочки и в России домой уедет
и всё будет ясно даже бронированным тормозам, но могут же и тут
его накрыть, свои же на всякий случай,
хотя( в Украине как заповеднике для коррупционеров воров и тд. может быть он ещё министром станет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для меня лично важно, как кто себя проявил в критическое время, весной 2014. Семена было слышно, в Донеце он призывал организоваться для защиты страны. В Луганске Темур Юлдашев. А что такое матиос-я не знаю. Голубан, так тот помогал сепарам, плюнув на присягу Украине. А вот теперь Семен плохой, помог им удержать власть и теперь не нужен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Голубан не помогал. Голубан убивал украинцев, героев Майдана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Посмотри на фото ниже, как он призывал призывал организовываться для защиты страны, участвуя в захвате Донецкой ОГА...
 показать весь комментарий
Ответить
 
На самом деле к Семенченко достаточно вопросов. Но не собакову и редкому дерьму матиосу их задавать. Прежде должны ответить за свои деяния.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поцреоты..а как ваш (не аферист а суперпуперпоцреот) гришин-семенченко или как там его,без высшего образования стал офицером???
 показать весь комментарий
Ответить
 
А как запойное вонючее чмо, ни дня не учившее юриспруденцию, стал Генпрокурором Украины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда тут ещё не был заблокирован доступ кацапоидам и они массово под триколором сидели на сайте, самым любимым и распространённым оскорблением украинцев у них было - "рагуль". Так что, делаем выводы, кто тут троллит за порошенко и действующую украинскую власть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Аваков расставлял людей на которих имелся какой-либо компромат, что би таким образом шантажировать и иметьх управляемих марионеток
как только человек виходил из под контроля, компромат тут же сливался
вот такую преступную и циничную систему создал єтот человек и его окружение
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот решение апеляционного суда о том, что Семенченко ( Гришин ) лжеофицер. Это не пустая бумажка.http://censor.net.ua/blogs/4354/semenchenko_ljeofitser_postanovlenie_suda
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гришин, расскажи форумчанам как ты в Карловке " за подмогой поехал " . Смылся с водителем на машине , подмогу не привёз, а пацанов бросил умирать. Свидетелей - море. Весь первый состав " Донбасса", кто в теме , поймёт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пусть парнишка объяснит еще и это:
Семенченко прокомментировал обвинения Авакова и Матиоса в свой адрес - Цензор.НЕТ 7808

Пользователи интернета обнародовали в сети видео, на котором человек, похожий на народного депутата Украины от партии "Самопомощь", экс-комбат батальона "Донбасс" Семена Семенченко, присутствует при захвате ОГА в Донецке!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смотри его видосы про батальон Донбасс с 2014, он там в самом начале про все это говорил. Садись, 2 за попытку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Най його шлях трафить! (це про матиоску)!
Миру-мир, ормянам -грошi!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уже столько раз писал об этом подонке Константине Гришине... Аваков не лучше... Они оба подонки! Только один ворует и "стебается" от Народного Фронта, а другой от Самопомочи. Может хватит разбираться в "сортах говна", а заняться поиском достойных людей к будущим выборам?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСеменченко прокомментировал обвинения Авакова и Матиоса в свой адрес. ДОКУМЕНТ
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти