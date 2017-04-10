 Семенченко прокомментировал обвинения Авакова и Матиоса в свой адрес. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом он написал в Facebook "Об Авакове. О том что Семенченко - "профессиональный аферист". О том, что "6 лет скрывался в РФ от уголовного преследования". Хорошо. В 1996 году был осужден по статье 187 УК Украины. "Недонесение о совершении преступления". Вышел из зала суда. Эта статья с 2000 г. декриминализирована и отсутствует в уголовном Кодексе. НЕ Стукачество сейчас уже не считается преступлением. Да и противодействовать Севастопольской милиции, которая уже тогда погрязла в связях с бандитами и ФСБ РФ я, тогда еще простой парень который не желал мириться с их произволом не мог. И не в какой России я не скрывался. Ни 6 лет ни одного месяца. Сейчас я - "ранее не судим". Прилагаю справку, выданную МВД во главе с самим министром Аваковым. Прилагаю решение суда где утверждение про мои судимости названы клеветой. Прилагаю справку шестилетней давности с того же предмета", - написал Семенченко.

Нардеп также напомнил, что был награжден именно министром внутренних дел почетным оружием, "причем в 14-м это сделало не только МВД, но и СБУ. Именно министр внутренних дел, вместе с тогдашним премьером мне вручали орден Богдана Хмельницкого 2014. Фото прилагаю".