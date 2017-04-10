 Семенченко прокомментировал обвинения Авакова и Матиоса в свой адрес. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.
"Об Авакове. О том что Семенченко - "профессиональный аферист". О том, что "6 лет скрывался в РФ от уголовного преследования". Хорошо. В 1996 году был осужден по статье 187 УК Украины. "Недонесение о совершении преступления". Вышел из зала суда. Эта статья с 2000 г. декриминализирована и отсутствует в уголовном Кодексе. НЕ Стукачество сейчас уже не считается преступлением. Да и противодействовать Севастопольской милиции, которая уже тогда погрязла в связях с бандитами и ФСБ РФ я, тогда еще простой парень который не желал мириться с их произволом не мог. И не в какой России я не скрывался. Ни 6 лет ни одного месяца. Сейчас я - "ранее не судим". Прилагаю справку, выданную МВД во главе с самим министром Аваковым. Прилагаю решение суда где утверждение про мои судимости названы клеветой. Прилагаю справку шестилетней давности с того же предмета", - написал Семенченко.
Нардеп также напомнил, что был награжден именно министром внутренних дел почетным оружием, "причем в 14-м это сделало не только МВД, но и СБУ. Именно министр внутренних дел, вместе с тогдашним премьером мне вручали орден Богдана Хмельницкого 2014. Фото прилагаю".
"Про Матиоса. Не хочу тратить время украинцев и напоминать в чем обвинял меня главный военный прокурор в 2015-16 годах. Достаточно того, что ни одно обвинение не подтвердилось и не по одному обвинению ко мне не было предъявлено подозрение. Где "похищение людей"? Где "подделка" воинского звания? Где "скрытые" судимости? Главный военный прокурор не отвечает за свои слова. Поэтому продолжает плодить новые обвинения. В то время как дело Иловайска и Дебальцево не передано в суд, а в отношении самого Матиоса в реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело. Копии также прилагаю", - заявил Семенченко.
биография размещена на сайте. Мне в данном случае очень трудно комментировать слова Матиоса... Кто такой этот самый "Сергей Донцов" наверное известно только самому Матиосу. "Выпускник ВГИК курсов спецшколы Российской Федерации Гришин-Семенченко, наверняка что-то знал". Что имел в виду главный военный прокурор понять очень сложно. То что я в 2008 получал дополнительное высшее образование в ВГИК (институт кинематографии) на факультете режиссуры я сообщил еще в 2014. Что такое "спецшкола ВГИК РФ" понять очень трудно. Скорее всего это словосочетание придумано для того, чтобы была какая-то страшная "спецшкола", но нельзя было бы подать в суд за явную клевету. Что именно я "знал"? Следуя логике Матиоса в 2008 году я знал что начнется война, и... что дальше понять трудно", - резюмировал нардеп.
Как сообщалось ранее, глава МВД Арсен Аваков назвал "бесстыжими рожами" тех, кто обвиняет полковника Юрия Голубана в сотрудничестве с пророссийскими боевиками в 2014 году. В частности Аваков назвал фамилии нардепов от "Самопомочи" Семена Семенченка и Егора Соболева. Также главный военный прокурор Матиос обвинил Егора Соболева в подделке документов.
Напомним, депутат фракции "Батькивщина" Игорь Луценко, ссылаясь на слова террориста Александра Ходаковского, обвинил украинских офицеров в якобы сотрудничестве с террористами.
Народный депутат Украины Антон Геращенко в свою очередь заявил, что его коллега по парламенту Игорь Луценко распространил недостоверную информацию о том, что сотрудник полиции Юрий Голубан, который участвовал в спецоперации по изъятии оружия у блокадников, ранее сотрудничал с боевиками.
Сам Голубан в интерью Цензор.НЕТ сообщил, что трижды встречался с террористом Ходаковским.
Полное интервью с Юрием Голубаном читайте ЗДЕСЬ.
Источник: /n435529
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Аваков о возобновлении выдачи паспортов: "Я думаю, это вопрос одного-двух дней"(11)
Задержаны как минимум 5 участников акции протеста против присутствия в полиции Голубана, - Игорь Луценко(70)
На митинге с требованием отставки полковника Голубана под МВД задержаны 4 человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(176)
"Мы больше не допустим захвата администраций", - Аваков(229)
Для реализации безвизового режима с ЕС каждый украинец должен иметь биометрический паспорт, - Аваков(88)
Аваков вручил сертификаты на служебные квартиры полицейским Луганщины, которые служат в АТО. ФОТО(21)
Рюкзак, ты б как-то с трусами и крестиком определился.
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предатели Украины ДА
враги Украины ДА
перекупленные и перевербованные разведками мира ДА ДА
сволочи ДА
подонки ДА
преступники ДА
не УКРАИНЦЫ-- В СМЫСЛЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ЭТНОСА... ДА-ДА-ДА-ДА
им пора сидеть в Гуантанамо ДА-ДА-ДА
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Видео задержание участников митинга за отставку Голубана под МВД
https://www.facebook.com/www.business.ua/videos/1288646721203730/
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По этом принципу действует Авакян, голословные обвинения, а человек должен оправдываться, а раз оправдывается, значит виноват. Лучше бы Авакян рассказал, за какие такие заслуги прятался в Италии.
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https://soundcloud.com/user-228852655/zachistka-redutu-bogdan-10-kvtnya-2017 …
фсё..зачистили,40 чоловiк затримали..
А ЩО НАРОД?.
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Штаб блокади торгівлі з окупантами shared Семен Семенченко's пряма трансляція
2 год ·
ПРЯМЕ ВКЛЮЧЕННЯ: ПИТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
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Прохання не лаятись на форумі та не дублювати коментарі з посиланнями, що є флудом.
Адміністратор форуму
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ага, то він ще й режисер? а що з кар"єрою режисера не склалося?
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этот поц совсем не уважает народ, что это за объяснения
топорно да, лучше б ему орифлеймом заниматься, конечно
через некоторое время он смотает удочки и в России домой уедет
и всё будет ясно даже бронированным тормозам, но могут же и тут
его накрыть, свои же на всякий случай,
хотя( в Украине как заповеднике для коррупционеров воров и тд. может быть он ещё министром станет
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как только человек виходил из под контроля, компромат тут же сливался
вот такую преступную и циничную систему создал єтот человек и его окружение
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https://www.youtube.com/watch?v=CSfZx83BeGM
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Пользователи интернета обнародовали в сети видео, на котором человек, похожий на народного депутата Украины от партии "Самопомощь", экс-комбат батальона "Донбасс" Семена Семенченко, присутствует при захвате ОГА в Донецке!
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... аваков в шаге от захвата власти...
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Миру-мир, ормянам -грошi!
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