 Враг из минометов обстрелял наши позиции под Новотроицким. Несколько мин попали по селу, - пресс-центр штаба АТО. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "Так, вблизи Мариуполя, позиции украинских войск в районе населенного пункта Новотроицкое, были обстреляны из 120-ти и 82-х миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Несколько мин попали в жилой район населенного пункта, повреждены дома и инфраструктура поселка.
По предварительной информации, потерь среди местных жителей нет".
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