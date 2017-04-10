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 Враг из минометов обстрелял наши позиции под Новотроицким. Несколько мин попали по селу, - пресс-центр штаба АТО. ФОТОрепортаж

Российско-оккупационные войска, несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней группы о прекращении огня, продолжают нарушать режим "тишины" и применяют тяжелое вооружение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Так, вблизи Мариуполя, позиции украинских войск в районе населенного пункта Новотроицкое, были обстреляны из 120-ти и 82-х миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Несколько мин попали в жилой район населенного пункта, повреждены дома и инфраструктура поселка.

По предварительной информации, потерь среди местных жителей нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы применили минометы под Новотроицким, Березовым, Авдеевкой, шахтой Бутовкой и Крымским. Два воина ранены, - пресс-центр штаба АТО

Враг из минометов обстрелял наши позиции под Новотроицким. Несколько мин попали по селу, - пресс-центр штаба АТО 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики с начала суток обстреляли из минометов и гранатометов позиции украинских воинов вблизи Гнутово, Широкино и Авдеевки, - пресс-центр штаба АТО

Враг из минометов обстрелял наши позиции под Новотроицким. Несколько мин попали по селу, - пресс-центр штаба АТО 02

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Враг из минометов обстрелял наши позиции под Новотроицким. Несколько мин попали по селу, - пресс-центр штаба АТО 03

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВраг из минометов обстрелял наши позиции под Новотроицким. Несколько мин попали по селу, - пресс-центр штаба АТО. ФОТОрепортаж
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