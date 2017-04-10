 Два арсенала оружия и боеприпасов найдены на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в селе Кудашево Криворожского района правоохранители изъяли из тайника, оборудованного возле базы отдыха, 7 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, 20 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 440 патронов калибра 5,45 мм и 4 магазина к автомату Калашникова.
Возле села Александровка в Днепровском районе сотрудники спецслужбы обнаружили спрятанные в лесопосадке гранатомет РПГ-22, 3 выстрела к РПГ-7, 4 гранаты РГД-5, противотанковую мину ТМ-62 и 100 патронов различного калибра.
(Фото СБУ)
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