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Все про:боеприпасы (1045) Днепропетровщина (1229) оружие (3822) Нацполиция (6836) СБУ (13932)

 Два арсенала оружия и боеприпасов найдены на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и полиции обнаружили в Днепропетровской области два тайника с оружием и боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в селе Кудашево Криворожского района правоохранители изъяли из тайника, оборудованного возле базы отдыха, 7 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, 20 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 440 патронов калибра 5,45 мм и 4 магазина к автомату Калашникова.

Возле села Александровка в Днепровском районе сотрудники спецслужбы обнаружили спрятанные в лесопосадке гранатомет РПГ-22, 3 выстрела к РПГ-7, 4 гранаты РГД-5, противотанковую мину ТМ-62 и 100 патронов различного калибра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из тайника в зоне АТО изъяты гранатометы, гранаты и патроны. ФОТОрепортаж

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(Фото СБУ)
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Серьезные ребята. Еще пару лет АТО . и такое добро будут на базаре торговать......
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Запаковать и послать посылку Захарчрнко с памяткой "Лично в руки".
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ну и шо они делали в селе Кудашево? это гониво уже надоело, если честно
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Цензор.НЕТФотоОбществоДва арсенала оружия и боеприпасов найдены на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж
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