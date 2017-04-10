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 Общество
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Все про:взятка (3715) задержание (5468) Нацполиция (6836) призыв (411) Донецкая область (3978) военнослужащие (3513) военкомат (140)

 Военком в Донецкой области за 800 долларов помогал призывникам "откосить" от армии, - полиция. ФОТОрепортаж

В Донецкой области начальник отдела одного из военкоматов задержан при получении взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, чиновник помогал призывникам избегать службы в армии. Цена такой "услуги" - 800 долларов США.

Злоумышленника задержали во время получения взятки. В его автомобиле изъяли деньги, полученные от гражданина за освобождение от призыва на срочную военную службу.

Военнослужащему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таможенники на Харьковщине попались на взятках в 19,5 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Военком в Донецкой области за 800 долларов помогал призывникам откосить от армии, - полиция 01Военком в Донецкой области за 800 долларов помогал призывникам откосить от армии, - полиция 02Военком в Донецкой области за 800 долларов помогал призывникам откосить от армии, - полиция 03

(Фото Нацполиции)
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и тут диванные стратеги дружно ущипнули очком диван
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Так при таких взятках он уже закопал бабла на всю жизнь.
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патамуша Матиас невиноват, он в это время деньги считал
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хотів написати: ідіть в армію - знадобиться. Але ось тут представник армії - продажний воєнком. І це не один, а більшість офіцерів ось таких. Пробиває на сарказм.
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Все никак не нажрутся, твари. Вроде и зарплата хорошая, но все равно находятся мерзавцы, которые берут взятки. Хорошо хоть, что стали их ловить. Я бы еще посоветовал их реально сажать - никакой условки.
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Веселый ты на счет "находятся". Это везде такое - 99%
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Все прогнило, за що не візьмись - розсипається як труха.
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а тем временем Матиос рассказывает об анти коррупционных и парламентских достижениях Соболева
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800 амириканских гривень, ого жлоб. жадность фраера сгубила, мразь
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сделайте полность контрактную армию с зарплатой как у мусорских и прокурорских и никаких взяточников небудет
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Цензор.НЕТФотоОбществоВоенком в Донецкой области за 800 долларов помогал призывникам "откосить" от армии, - полиция. ФОТОрепортаж
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