 Военком в Донецкой области за 800 долларов помогал призывникам "откосить" от армии, - полиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, чиновник помогал призывникам избегать службы в армии. Цена такой "услуги" - 800 долларов США.
Злоумышленника задержали во время получения взятки. В его автомобиле изъяли деньги, полученные от гражданина за освобождение от призыва на срочную военную службу.
Военнослужащему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.
(Фото Нацполиции)
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