 Задержан житель Бердянского района, незаконно выловивший в Азовском море рыбы на 100 тыс. грн. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в районе села Куликовское пограничники обнаружили жителя Бердянского района, который ловил рыбу с лодки. Оказалось, что мужчина вышел в море за пределами пункта базирования, чем нарушил пограничный режим.
В плавсредстве правоохранители обнаружили более 3 тыс. рыбин. Общая сумма ущерба государству составила более 100 тыс. гривен.
(Фото Госпогранслужбы)
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Иначе у нас не останется...ни рыбы...ни зверя...ни птиц.....
Вот такие вот уроды...все перебьют и переловят....
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П.С. Да и назвав другого дураком...вы мадам умнее не стали.....
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10 таких...это 30 ящиков...100 таких...это 300 ящиков...1000 таких...это 3000 ящиков...
И эти уроды..если их не остановить... будут ловить и в нерест..им насрать....
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Прекращаем ловить, кто выигает? румыны, болгары и турки?
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А мы им теперь обязаны нерест и рыбу \беречь.
А ЧТО НЕ ТАК ОБРАЩАЙТЕСЬ К ГИДРАНТУ КОНСТИТУЦИИ!!!!
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Уберите цифру в 100 000 или фотографию с 3-мя вёдрами бычков!!!
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Кроме штрафа за незаконный вылов, правонарушителю начисляется штраф за каждую выловленную рыбу, независимо от ее размера и веса. У каждой рыбы есть своя цена. Так, согласно постановлению Кабинета министров Украины №1209 от 21.11.2011, установлено штрафы в грн: судак - 510, сом - 425, щука - 340, карп - 306, белый амур, толстолобик - 255, плотва, синец - 85, карась, окунь и верховодка - 17, лещ - 170, линь - 119 грн, красноперка - 68 грн, подуст - 34 грн.
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Значит бычок 17 грн штучка..... в тех трех ящиках...но 100000 точно наберется....
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"незаконно выловивший в Азовском море рыбы на 100 тыс. грн" Источник: http://censor.net.ua/p435752
и
"получивший штраф в 100000 грн за незаконный вылов рыбы"
?
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