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Все про:Азовское море (123) браконьерство (86) задержание (5468) пограничники (1177) рыба (112) Запорожская область (540)

 Задержан житель Бердянского района, незаконно выловивший в Азовском море рыбы на 100 тыс. грн. ФОТО

В Запорожской области, на побережье Азовского моря, задержан браконьер.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в районе села Куликовское пограничники обнаружили жителя Бердянского района, который ловил рыбу с лодки. Оказалось, что мужчина вышел в море за пределами пункта базирования, чем нарушил пограничный режим.

В плавсредстве правоохранители обнаружили более 3 тыс. рыбин. Общая сумма ущерба государству составила более 100 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Браконьеры наловили в Черном море крабов на 24 млн грн, - Госпогранслужба

Задержан житель Бердянского района, незаконно выловивший в Азовском море рыбы на 100 тыс. грн 01

(Фото Госпогранслужбы)
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Щось забагато для трех відер бичків. По ринковим цінам тут на пару тисяч гривень , не більше!
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ну так стоимость билета в трамвае и штраф за безбилетный проезд в трамвае тоже не одинаковые
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цена праституточки пару сотен гривен. но если изнасиловать получиш срок. так и тут разницу усеки. брак должен рыгать кровью шоб не картило ловить пи..сам
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Бычков на 100000?? Так это должно быть тонн пять...как минимум....
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Бегом про чоколяд, бегом! Это много воровать нехорошо, а если воровать меньше - то это патриотично!
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Да хоть один....За браконьерство нужно наказывать....за любое.....
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Мадам...существуют правила...охоты и рыбалки.... и эти правила нужно соблюдать...
Иначе у нас не останется...ни рыбы...ни зверя...ни птиц.....
Вот такие вот уроды...все перебьют и переловят....
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Мадам....вы путаете горячее с тяжелым....Интересно ...это вы в силу своего скудоумия..или работа такая..??
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Людям нечего кушать,негде работать и если человек пошёл не убивать и грабить а наловил совсем немного рыбы,которая во всём Мире считается не рыбой а мусором мешающим рыбоводству то я это приветствую ! А насчёт тебя я ошиблась,ты не дурак,ты полный дурак !
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мне нечего кушать можна я у вас с ушей немножко серьг вырву на пропитание?
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Мадам..а лично вам что нечего кушать.?? И вы безработная..??

П.С. Да и назвав другого дураком...вы мадам умнее не стали.....
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Этот мудак выловил (а сейчас запарет лова в связи с нерестом) может 500 бычков с икрой, которые через месяц должны были превратиться в 10000 бычков.. Но он их котам скормит... И еще один мудак 10000 и еще один.. Вот и будет скоро лужа без рыбы... И кстати.. ловят тысячами с лодки не те, кому есть нечего, а обычные барыги.
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Ты уверен что кацапоиды ети всраные бычки не ловят АВот я лично не уверен Ловят артелями ловят не говоря о любителях Ето только наше мудачье за сорную рыбу Может крестьянину 100 тыс грн накатать Потому как пидоры Подозреваю что и отци их были пидорами Сучье вымя пускает пыль в глаза З браконьерами оно борется Подонки
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По твоему нужно было отпустить.. и премию выписать...??
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моря и недра принадлежат народу а не государству.... Какой ущерб государству если человек 3 ящика бычков выловил? он что 50 тонн выловил? ну выловил, закоптит, на пляже продаст, 5 гривен заработал бы или даже 1005... В чем проблема?
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Тем более если он это ловил не на продажу,людям жрать нечего реально,урожай и туристы далеко еще.
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Проблема в том...что он не один....
10 таких...это 30 ящиков...100 таких...это 300 ящиков...1000 таких...это 3000 ящиков...
И эти уроды..если их не остановить... будут ловить и в нерест..им насрать....
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Ты кушать хочешь каждый день? Уверен что да. Так вот другие тоже хотят кушать, вопрос в другом. Как сделать так чтобы такой мелкий промысел был отрегулирован, чтобы люди имели возможность просто получить разрешение, чтобы это было не дорого. Не нужно загонять людей в безысходность.
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Да какая безысходность..?? Бычков он не с берега ловил....а с лодки...и не на веслах к месту лова шел...а на моторе... и деньги на бензин нашлись...и на сети.....
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Ты чего с Луны свалился? Ты знаешь что такое голод? Ты о чем вообще? Ты сходи на лодке и вылови эти 3 ящика рыбы, потом и говори.
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У кого голод..?? У тебя..?? Так покушай....не сдерживай себя.....
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Прошу прощение, ваше сиятельство, уверен что паюсная икра и французкие булочки были сегдня особенно хороши у вас на столе.
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Икры на столе у меня не было....но завтрак обед....и уже ужин были.....не голодаю...и голодающих в Украине не встречал......
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10 000 таких...это 30 000 ящиков 100 000 таких...это 300 000 ящиков...1 000 000 таких... это 3 000 000 ящиков... 10 000 000 таких... 30 000 000 ящиков...
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из-за таких, как тварь в статье и тварей, его оправдывающих, в водоемах того же Киева и окрестностей, рыбы не осталось от слова вообще
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Эй, полехче, речь идет не о озере а об море, это раз. Во вторых, ты реально думаешь если запретить вылов рыбы частниками то они перестанут ловить? прибрежные жители веками там ловили и будут ловить. Это их хлеб.
Прекращаем ловить, кто выигает? румыны, болгары и турки?
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херня.вы мусоров и рыбнадзор который их крышует лучше задерживайте.а вообще...это ни о чем.у нас все побережье в сетях.плюнуть некуда.но там все под крышами.
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как раз погранцы порядок.не забывай что рядом кацапское отродье вонючее.поэтому режим нужно соблюдать.
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объясню.100 тыс.это так оценили улов.ну приблизительно одна голова оценивается в триста гр. а по рыночной цене там не о чем говорить.
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Тут рядом контейнеры проплывают сотнями, а эти за рыбу прицепились. А может это братка на уху попросил?
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Пусть поедут до бурштынокопачей так там им ссыкотно.
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Показуха как и с крабами.Галочка поставлена.
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ну у нас кило бычков 20 грн в супермаркете, там должно быть тонн пять в ящиках
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ну, немного перепутали с семгой, когда обсчитывали...
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Не мы будем ловить, так козломордые. Не мы с вышек Бойка будем нефть качать, так козломордые. Забрали кацапы все Черное море и лужу Азовскую.
А мы им теперь обязаны нерест и рыбу \беречь.
А ЧТО НЕ ТАК ОБРАЩАЙТЕСЬ К ГИДРАНТУ КОНСТИТУЦИИ!!!!
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30грн за штучку, круто. в магазине 25грн за килограмм
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конечно показуха.нужно показать что рыбинспекция хлеб зря не кушает.вот и хлопнули какого то бедолагу с ведром рыбы.тех кто оперирует тоннами рыбы прикрывают или крышуют за откаты.ничего ведь не поменялось.на манеже все те же
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kaждую рыбинку считали и 3000 насчитали. Если ловил в районе Новоазовска- отпустить с благодарностью за урон врагам.
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В кожному ящику кілограм 30 бичків. Це 1000 гривень за кіло.
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Браконьер конечно же не прав, но в стране где право избирательное, кривобоким правосудием браконьерство не искоренишь. Ничего, кроме улыбки это показушное задержание не вызывает.
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Рибінспектори дуже не люблять, коли хтось мимо каси хоче пропетляти.
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"более 3 тыс. рыбин". У кого это язык повернулся сказать про бычков "рыбины". Это мелкий бычок, который идет на консервы в томате. Местные жители не браконьерят, а кормятся с этого промысла. Когда ущерб оценили в 100 000, наверное, бычков записали в осетры. Позорище. Если уж до бычка добрались, то у нас скоро все будет нелегальное - и колбаса, и хлеб, и молоко.
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во первых-просто все браконьеры ходят и платят пограничникам. во вторых они не ловят тех кто платит. так что не стройте иллюзий.я видел десятки таких ящиков набитых чопиками( кто не знает это судачки по 200гр) и рыбинспекция морды отворачивала а пограничники набирали себе торбы.
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Цензор, сегодня что, 1-е апреля?!

Уберите цифру в 100 000 или фотографию с 3-мя вёдрами бычков!!!
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С учётом того, что штраф за браконьерство начисляется за каждую не законно выловленную рыбу - цифра вменяемая...
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Действительно...а я и не знал....
Кроме штрафа за незаконный вылов, правонарушителю начисляется штраф за каждую выловленную рыбу, независимо от ее размера и веса. У каждой рыбы есть своя цена. Так, согласно постановлению Кабинета министров Украины №1209 от 21.11.2011, установлено штрафы в грн: судак - 510, сом - 425, щука - 340, карп - 306, белый амур, толстолобик - 255, плотва, синец - 85, карась, окунь и верховодка - 17, лещ - 170, линь - 119 грн, красноперка - 68 грн, подуст - 34 грн.
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Шнша риба (крім видів, занесених до Чнрвоної книги України) - 17 грн...

Значит бычок 17 грн штучка..... в тех трех ящиках...но 100000 точно наберется....
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Отличаете
"незаконно выловивший в Азовском море рыбы на 100 тыс. грн" Источник: http://censor.net.ua/p435752
и
"получивший штраф в 100000 грн за незаконный вылов рыбы"
?
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Штраф за незаконный вылов рыбы ему начислят 340-680 грн...а 100000 это таки стоимость рыбы....и не по рыночным ценам....
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!00 тыс?? т.е. если бы он не наловил, то у гос-ва прибавилось на эту сумму??
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Если бы он не наловил...то у этого мужичка не убавилось бы на эту сумму....
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Т.е. государству выгодный промысел и опять за счёт народа?
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Браконьер нарушил Закон...а виновато государство..?? Какая то извращенная логика у вас....
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Недавно знакомый выплыл на Орельское вдхр-ще на щуку. Тут же рыбинспектор нарисовался. Штраф 57 грн, оплатил, инспектор сказал, что это "твой билет на сегодня" . Ничего не поймал
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗадержан житель Бердянского района, незаконно выловивший в Азовском море рыбы на 100 тыс. грн. ФОТО
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