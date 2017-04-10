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Все про:боеприпасы (1045) оружие (3822) СБУ (13932) Донецкая область (3978)

 Из тайника в зоне АТО изъяты гранатометы, гранаты и патроны. ФОТОрепортаж

В районе проведения Антитеррористической операции (АТО) сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили тайник с гранатометами и боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, на окраине села Новогригорьевка (Донецкая область) из заброшенной хозяйственной постройки изъяли 4 гранатомета, 9 гранат Ф-1 и РГН и более 600 патронов калибра 5,45 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подпольные оружейники задержаны в Харькове и Сумах. ФОТОрепортаж

Из тайника в зоне АТО изъяты гранатометы, гранаты и патроны 01Из тайника в зоне АТО изъяты гранатометы, гранаты и патроны 02Из тайника в зоне АТО изъяты гранатометы, гранаты и патроны 03Из тайника в зоне АТО изъяты гранатометы, гранаты и патроны 04

(Фото СБУ)
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Опять какой-то батальон спрятал на всякий случай, а эти крысы тыловые забрали.
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а всякий случай это когда по пьяни в каком нибудь кафе применить? это же явно что не для боевых действий, там припрятывать не нужно...
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7 лет назад я запрятал гранату, почему её до сих пор не нашли?
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А если все это деактивировать заминировать и назад положить? Был бы нежданчик орку.
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Появилось фото британского коллекционера, который нашел в советском танке золотые слитки
В сети были опубликованы снимки британского коллекционера, который нашел в топливном баке советского танка Т-54 золотые слитки на сумму 2,5 миллиона долларов.

Снимки были опубликованы на сайте британского издания Тhe Sun.

На фотографиях коллекционер Ник Мид позирует на фоне танка, держа в руках топливный бак Т-54.
Купленный им Т-54 принадлежал ВС Ирака и участвовал в Войне в Персидском заливе 1990-1991 годах.
Как утверждает коллекционер танков, золото в топливном баке могли спрятать иракские военные, которые грабили хранилища Кувейта. Полиция изъяла у Ника Мида дорогостоящую находку.

Из тайника в зоне АТО изъяты гранатометы, гранаты и патроны - Цензор.НЕТ 110
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Арс Юа,поділяю Вашу думку,як не вистачає фаху влаштувати засідку ,то чого жодного разу не замінували?А поршенко буде різаний ножем,як баран.Ножів не знайшли в схованці ?
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где СБУ? ПОЛИЦИЯ ОХРАНЯЕТ МИТИНГ СЕПАРОВ В ОДЕССЕ.
Из тайника в зоне АТО изъяты гранатометы, гранаты и патроны - Цензор.НЕТ 8619
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В две обрезанные ПЭТ-бутылки влезло более 600 патронов 5,45? Но это только улыбнуло . Гран-при достойно фото №2, так и представлю как опера стоят с камерами возле каждой кучи хламья и делают снимки после каждой взятой вещи )))) Ведь глядя на этот пакет они ЕЩЕ НЕ ЗНАЮТ что в нем, может пару обрезков трубы или еще чего, но уже фотографируют.
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наркотики,на счастье,еще обычно в такие схроны ложат.
где наркотики?
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Цензор.НЕТФотоОбществоИз тайника в зоне АТО изъяты гранатометы, гранаты и патроны. ФОТОрепортаж
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