 Из тайника в зоне АТО изъяты гранатометы, гранаты и патроны. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, на окраине села Новогригорьевка (Донецкая область) из заброшенной хозяйственной постройки изъяли 4 гранатомета, 9 гранат Ф-1 и РГН и более 600 патронов калибра 5,45 мм.
(Фото СБУ)
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В сети были опубликованы снимки британского коллекционера, который нашел в топливном баке советского танка Т-54 золотые слитки на сумму 2,5 миллиона долларов.
Снимки были опубликованы на сайте британского издания Тhe Sun.
На фотографиях коллекционер Ник Мид позирует на фоне танка, держа в руках топливный бак Т-54.
Купленный им Т-54 принадлежал ВС Ирака и участвовал в Войне в Персидском заливе 1990-1991 годах.
Как утверждает коллекционер танков, золото в топливном баке могли спрятать иракские военные, которые грабили хранилища Кувейта. Полиция изъяла у Ника Мида дорогостоящую находку.
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где наркотики?
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